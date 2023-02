Como corrigir o problema de fantasmas legados de Hogwarts no PS4, PS5, PC, Steam

Hogwarts Legacy marcou presença na loja de jogos com uma jogabilidade muito interessante, semelhante a Harry Potter. O jogo está ficando famoso diariamente porque eles implementaram a história da série Harry Potter nele. Milhares de jogadores adoram o conceito do jogo e adoram jogá-lo. No entanto, alguns jogadores ficam presos procurando guias para resolver os problemas que estão enfrentando no jogo.

Recentemente, os jogadores começaram a relatar os problemas de fantasmas que estão enfrentando no Legado de Hogwarts. Sabemos que alguns de vocês podem até não saber sobre esse erro. Muitos usuários estão presos a esse problema; portanto, através deste guia, vamos ajudá-los a resolver o problema.

Por que estou enfrentando problemas de fantasmas no legado de Hogwarts?

Vamos explicar aqui para quem não conhece o Ghosting Issue. É causado por um atraso entre a exibição da imagem e o movimento da câmera. Isso leva a gráficos borrados do tipo imagem, o que é muito frustrante. Muitos usuários estão enfrentando o mesmo problema no Hogwarts Legacy. Existem muitos motivos disponíveis pelos quais você pode enfrentar o problema no jogo. Nós os listamos abaixo; dê uma lida neles.

Você não está usando um monitor de alta taxa de atualização.

Existem algumas configurações gráficas diferentes na sua TV.

Você alterou as configurações gráficas do jogo.

Corrija o problema de fantasmas legados de Hogwarts no PS4, PS5, PC, Steam (2023)

Se você também está enfrentando o problema de fantasmas no legado de Hogwarts, não se preocupe. Vamos listar os métodos para resolver o problema sem qualquer aborrecimento. Então, vamos começar com ele.

Alterar configurações de anti-aliasing

Para resolver o problema, você deve primeiro alterar as configurações de anti-aliasing. É uma das razões pelas quais você pode enfrentar o problema. Se você definir por engano as configurações anti-aliasing incorretas no jogo, os problemas de fantasmas começarão. Portanto, altere a configuração para padrão e verifique se o problema foi resolvido. Você também pode tentar definir o anti-aliasing para verificar qual configuração combina mais com você para o jogo.

Desative o DLSS

O DLSS também pode causar problemas no seu jogo. Ao desligar o DLSS, você poderá resolver os problemas de fantasmas. O DLSS aumenta o desempenho dos gráficos do jogo. Mas também pode criar problemas devido a conflitos entre os componentes ou um atraso no aumento do desempenho. Sugerimos que você desligue e verifique novamente se o problema ainda está ocorrendo ou não.

Verifique a taxa de atualização do monitor

Se você usar qualquer monitor ou TV com uma taxa de atualização mais alta do que o jogo, ocorrerão problemas de fantasmas. O jogo não foi desenvolvido com visuais de taxa de atualização mais alta. Portanto, isso causará problemas de fantasmas no jogo. Sugerimos que você verifique a taxa de atualização da TV, reduza-a e tente executar o jogo depois dela. É provável que o problema seja resolvido depois de fazer isso.

Desligue o modo de desempenho

O modo de desempenho que você usa no console também pode causar problemas de fantasmas. Você deve desativar o modo de desempenho em seu console para resolver o problema. Se o problema for resolvido depois de desligar o modo de desempenho, houve alguns conflitos entre os gráficos do jogo com o console. Se o problema ainda não for resolvido, tente o próximo método.

Alterar configurações de vídeo

A outra maneira de corrigir o problema de fantasma é alterando as configurações de vídeo. Você precisa desativar a opção de alto contraste nas configurações de vídeo do jogo, pois muitos jogadores resolveram esse problema. Você tem que fazer essa configuração no jogo. Para fazer isso no jogo, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o jogo e entre na missão.

Agora, pause o jogo.

Vá para as configurações.

Role para baixo e procure o menu Acessibilidade.

Lá você encontrará a opção de Alto Contraste. Desligue isso.

Empacotando

Muitos jogadores estão procurando guias para corrigir os problemas de fantasmas no legado de Hogwarts. É um problema muito frustrante que causará problemas na jogabilidade dos jogadores. Listamos os motivos da causa do problema e também explicamos os métodos pelos quais eles podem resolver o problema. Esperamos que isso o ajude a resolver o problema. É isso para este guia.

Perguntas frequentes – Problemas de fantasmas herdados de Hogwarts

1. Hogwarts Legacy era para ser multijogador?

Não, o Hogwarts Legacy foi um jogo para um jogador desde o início de seu desenvolvimento. Há relatos de que os desenvolvedores em breve adicionarão o modo multiplayer a ele.

2. Quantas horas é o Legado de Hogwarts?

Se você jogar o jogo seriamente e continuar completando as missões regularmente, levará cerca de 30 horas para ser concluído.

3. Hogwarts Legacy é um jogo AAA?

Sim, o Hogwarts Legacy é um jogo AAA baseado na história da série Harry Potter.

GUIAS RELACIONADOS: