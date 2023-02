Como corrigir o problema de travamento do backup do iCloud demorando para sempre (2023)

Com o iCloud, você pode disponibilizar suas fotos, vídeos, documentos e outros dados de qualquer dispositivo conectado, usando servidores remotos. É essencial fazer backup automaticamente do seu iPhone, iPad ou iPod touch com o iCloud. Você pode usar esse recurso para restaurar seu dispositivo se ele for perdido, roubado ou danificado. Há momentos, no entanto, em que o backup do iCloud pode demorar muito para ser concluído e isso pode ser frustrante. Este artigo irá explicar por que o backup do iCloud demora tanto para ser concluído e como corrigi-lo.

Razões pelas quais o backup do iCloud demora uma eternidade para terminar

#1. Conexão de internet lenta

Você pode agilizar o processo de backup de sua conta do iCloud aumentando a velocidade de sua conexão com a Internet. Quando você carrega seus dados para os servidores do iCloud, pode demorar muito se sua conexão com a Internet for lenta. Para garantir um processo de backup estável e rápido, você deve garantir que sua conexão com a Internet seja estável e rápida antes de iniciar o processo.

#2. Tamanho grande de backup

Você também pode precisar considerar o tamanho do backup ao determinar o tempo necessário para concluir o backup. Levará mais tempo para o processo de backup ser concluído se você tiver muitos dados em seu dispositivo, incluindo fotos, vídeos e músicas. Se isso acontecer, você pode ter que ser paciente e esperar que o processo termine.

#3. Problemas de software iOS

Em alguns casos, o processo de backup do iCloud pode demorar muito devido a problemas com o software iOS. Dependendo do seu dispositivo, esses problemas podem ser causados ​​por bugs ou conflitos com outros aplicativos. Para evitar conflitos, atualize seu software iOS regularmente e certifique-se de que nenhum aplicativo conflitante seja executado em segundo plano.

#4. Problemas do servidor iCloud

É possível que o servidor iCloud esteja fora do ar para manutenção ou tempo de inatividade, o que pode prolongar o processo de backup. Alternativamente, você pode verificar a página de status do sistema Apple para relatórios de problemas do servidor iCloud.

Corrigir o backup do iCloud do iPhone demorando uma eternidade para terminar

Se você está incomodado apenas porque o backup do iCloud está demorando uma eternidade para terminar no seu iPhone, você deve executar estas etapas:

Verifique a sua conexão com a internet

Você deve certificar-se de que sua conexão com a Internet seja estável e rápida antes de iniciar o processo de backup. Se você gostaria de verificar a velocidade da sua internet, você pode executar um teste de velocidade. Você pode aumentar a velocidade de sua conexão com a Internet reiniciando seu modem ou roteador.

Reduzir tamanho do backup

Pode ser uma boa ideia reduzir o tamanho do backup se o backup demorar muito para ser concluído. Ao excluir dados desnecessários, como vídeos, músicas ou fotos, você pode resolver esse problema. Também é possível excluir aplicativos do backup que você não usa com frequência.

Para corrigir problemas de software iOS, você pode atualizar seu dispositivo para a versão mais recente. Além de corrigir bugs, a Apple atualiza seus dispositivos iOS regularmente. Navegar para Configurações > Geral > Atualização de Software e siga as instruções.

Desativar atualização de aplicativos em segundo plano

O uso de aplicativos em segundo plano às vezes pode causar conflitos, reduzindo a velocidade dos backups do iCloud. Se você quiser ver se suas velocidades de backup melhoraram, tente desabilitar a atualização do aplicativo em segundo plano. Para desligá-lo, vá para Configurações > Geral > Atualização de aplicativo em segundo plano e alterná-lo desligado.

Redefinir Ajustes de Rede

Você pode redefinir suas configurações de rede se tiver tentado todos os métodos acima, mas seu backup do iCloud ainda está demorando muito. Você poderá limpar todas as configurações relacionadas à sua rede, incluindo senhas de Wi-Fi e configurações de VPN, fazendo isso. Usando Configurações > Geral > Redefinir > Redefinir configurações de redevocê pode redefinir suas configurações de rede.

Se nenhum dos métodos mencionados acima funcionar, você pode entrar em contato com o suporte da Apple. Se você estiver enfrentando longos tempos de backup do iCloud, o suporte da Apple pode ajudá-lo a diagnosticar e corrigir o problema.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

O que o backup do iCloud inclui?

O backup do seu iPhone, iPad ou iPod touch é feito automaticamente no iCloud com o backup do iCloud. Isso permite que você acesse e restaure seus dados importantes, mesmo que seu dispositivo seja perdido, roubado ou danificado, pois é armazenado com segurança na nuvem. Aqui, discutiremos o que os backups do iCloud incluem.

Dados do aplicativo Configurações do dispositivo mensagens Fotos e Vídeos Dados de saúde Compras de aplicativos e conteúdo do iTunes

Qual é o tempo normal de backup do iCloud?

Você deve considerar vários fatores ao fazer backup no iCloud, como o tamanho do backup, a velocidade da sua conexão com a Internet e o desempenho do seu dispositivo. Há uma ampla gama de tempo entre alguns minutos e várias horas para backups do iCloud.

Na maioria dos casos, backups menores que consistem apenas em configurações, mensagens e outras pequenas quantidades de dados podem ser concluídos com relativa rapidez.

Por outro lado, grandes backups que contêm muitos dados, como fotos, vídeos e dados de aplicativos, às vezes podem levar várias horas para serem concluídos. Você também pode notar um atraso no processo de backup se sua conexão com a Internet estiver lenta, pois conexões lentas retardarão o upload dos dados para o iCloud.

Você pode tentar várias coisas para acelerar o processo de backup se achar que está demorando muito. Esses incluem:

Você deve garantir que sua conexão com a Internet seja estável e rápida, seja por Wi-Fi ou dados móveis, de maneira estável e rápida.

Certifique-se de que seu backup seja o menor possível, removendo dados desnecessários.

É importante fechar todos os aplicativos ou processos desnecessários em seu dispositivo para liberar recursos do sistema.

Recomendo reiniciar o dispositivo e tentar novamente o processo de backup.

Pode valer a pena entrar em contato com o suporte da Apple se você continuar tendo tempos de backup lentos.

Conclusão

Você pode contar com o backup do iCloud para proteger seus dados importantes com segurança na nuvem se seu dispositivo for perdido, roubado ou danificado, permitindo restaurá-lo facilmente em caso de desastre. Certifique-se de fazer backup regularmente do seu dispositivo no iCloud para garantir que você esteja sempre protegido e reduza o tamanho do backup para garantir que o processo de backup seja executado da maneira mais tranquila possível. Seus backups do iCloud serão concluídos de forma rápida e eficiente se você seguir essas dicas e práticas recomendadas e garantirá que seus dados importantes estejam sempre protegidos e acessíveis.

