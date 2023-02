Como crescer com cinco irmãs ajudou Gisele Bündchen a lidar com o divórcio de Tom Brady

Ssupermodelo Gisele Bündchen revelou como crescer com cinco irmãs foi um fator importante para ajudá-la a lidar com as adversidades, como o divórcio de alto nível da lenda da NFL Tom Brady.

Os dois foram casados ​​durante a maior parte Brady‘s carreira, mas eles encontraram um obstáculo quando ele reverteu sua decisão de se aposentar do esporte apenas algumas semanas depois de inicialmente tomar a decisão.

Gisele Bündchen arrasa em sua primeira festa desde a separação de Tom Brady

Foi relatado que Gisele Bündchen não foi consultado adequadamente sobre isso e que este foi o começo do fim para a dupla.

Gisele deixou Brady

Gisele Bündchen desde então voltou a modelar e é dito ser revigorado de uma perspectiva de carreira, enquanto Brady agora encerrou sua carreira para sempre como o mais bem-sucedido de todos os tempos.

Seu livro de memórias contém algumas respostas sobre como ela conseguiu superar o divórcio e os conselhos que ela recebeu de sua família.

“Quando eu era criança em Horizontina, éramos seis garotas na mesa de jantar, seis vozes se levantando para falar, rir ou discordar ao mesmo tempo”, revelou ela em ‘Lições: meu caminho para uma vida significativa’.

“Um dia meu pai fez uma regra: se um de nós tivesse algo a dizer, precisávamos levantar a mão.”

Ela também explicou como, como havia tantas crianças em casa, todos eles tiveram que descobrir e superar uma variedade de problemas sozinhos, pois seus pais não foram abençoados com tempo livre.

Gisele Bündchen disse, porém, que ela teve “a melhor infância do mundo”.

Essa infância parece tê-la tornado adulta mais forte e capaz de superar qualquer desafio.

Como é a relação atualmente entre Tom Brady e Gisele Bündchen?

Foi recentemente noticiado pelo US Weekly que Brady na verdade, pediu orientação a seu ex-parceiro sobre se ele deveria se aposentar da NFL pela segunda vez.

Os insiders revelaram que “Tom e Gisele estão em termos cordiais” e que eles “conversaram sobre isso antes de ele chegar à decisão final”.