Como criar um site usando JavaScript

A Fundação Bradesco, por meio de sua escola virtual, oferece um curso para criar um site usando HTML, CSS e JavaScript. Qualquer pessoa pode cursá-lo de forma gratuita. Portanto, se você é um dos interessados em acessar o conteúdo, continue a leitura deste artigo!

Quem pode cursar

Apesar de contar com o nível iniciante, o curso para criar um site usando HTML, CSS e JavaScript serve apenas para quem já tem algum conhecimento em linguagem de programação. Além disso, é importante que o aluno saiba uma linguagem de marcação, como HTML.

Para acessar ao conteúdo, o aluno deverá instalar em seu computador o Visual Studio Code, o qual se encontra para baixar dentro do curso, quando o aluno o acessa. Além desses requisitos, há mais um que se deve cumprir, para se matricular: a idade mínima para isso é 16 anos.

Conteúdo

O curso “Crie um site simples usando HTML, CSS e JavaScript” cont com 6 unidades e, ao final, o aluno estará preparado para criar sites. A primeira unidade fala a respeito da instalação do Visual Studio Code, à medida que a segunda fala sobre o que há em uma página da web.

A terceira unidade, considerada o módulo 1 do curso, fala sobre a configuração da estrutura do aplicativo web. A quarta unidade, ou módulo 2, ensina a adicionar um HTML básico ao aplicativo web. A quinta unidade, ou módulo 3, ensina a aplicar estilos ao HTML com o CSS. Por fim, a última unidade, módulo 4, ensina a adicionar interatividade mediante a utilização do JavaScript.

Objetivos

O curso ensina o aluno a criar sites ou aplicativos da Web mediante o uso de HTML, CSS e JavaScript, através de sua execução no navegador de internet. Para isso, ele oferece ao aluno ferramentas para que ele inicie o seu trabalho em desenvolvimento web sem correr riscos.

Além disso, o curso visa oferecer ao aluno uma base, para conseguir lidar com a diversa gama de dispositivos no mercado e saber escolher as estruturas JavaScript para o site. Por isso, o aluno que ingressar no curso contará com preparo para começar a trabalhar com desenvolvimento Web. Essa carreira está em alta e tende a ser cada vez mais requisitada, e também bem remunerada, no mercado.

Carga horário e prazo de conclusão

O curso possui duas horas, as quais o aluno terá até 60 dias para cumprir, sendo desmatriculado, caso não o faça.

Como se inscrever

A inscrição para aprender a criar sites com o curso da Fundação Bradesco pode ser feita diretamente no site. Mas, para isso, é preciso que o aluno já tenha cadastro nele. Se não tiver, é preciso fazê-lo, para conseguir acessar ao conteúdo. Mas isso é muito simples: basta abrir a página do curso e clicar em “quero me matricular”.

Na janela que se abrir, selecione, no canto direito inferior ” cadastrar”. O aluno poderá concluir o seu cadastro mediante o acesso a uma rede social, que pode ser o Facebook, o LinkedIn, ou pode concluí-lo usando uma conta do Google. Quem não quiser, pode preencher as informações no site mesmo.