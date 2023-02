Como definir uma imagem de perfil personalizada para o Netflix Mobile/PC

Existem milhões de usuários em todo o mundo que usam o Netflix, uma das plataformas de streaming mais populares do mundo. No mundo de hoje, é o destino de entretenimento mais popular graças à sua vasta seleção de filmes e programas de TV. É um ótimo recurso do Netflix que os usuários possam criar vários perfis para que todos na casa tenham uma experiência personalizada. Você pode criar perfis separados para cada lista de observação, classificações e histórico de visualização. Este artigo irá mostrar-lhe como fotos de perfil personalizadas para Netflix.

Por que ter uma foto de perfil personalizada?

Você pode personalizar seu perfil Netflix e torná-lo mais divertido adicionando uma foto de perfil personalizada. Além disso, fica mais fácil identificar qual perfil pertence a quem dentro de sua casa. Torne sua experiência Netflix ainda mais agradável adicionando uma foto de perfil personalizada, seja você mesmo, um personagem favorito de um filme ou programa de TV ou até mesmo um desenho animado.

Etapas para definir uma imagem de perfil personalizada no Netflix em todos os dispositivos no PC/Mac

Para definir uma imagem de perfil personalizada para o Netflix, siga estas etapas:

Para começar, você precisa fazer login na sua conta Netflix. No site da Netflix, você pode criar uma conta se já tiver uma. gerenciar perfis. Depois de fazer login, você poderá selecionar seu perfil. Uma lista de seus perfis criados pode ser encontrada aqui. Para personalizar um perfil, clique em Novamente, acerte o ícone de lápis na parte superior do seu perfil e escolha uma imagem da infinidade de opções e pronto, você está pronto para ir. Na próxima etapa, clique em Mudar ao lado da foto do perfil. Nesta janela, você pode fazer upload de uma nova foto. Com sua webcam, você pode tirar uma nova foto ou escolher uma do seu computador. Depois de escolher ou tirar uma nova foto, você precisará cortá-la. Você pode recortar uma foto para poder usar a parte que deseja como sua foto de perfil. Usando o controle deslizante e as alças, você pode aumentar ou diminuir o zoom e mover a imagem. Após terminar de recortar, clique em Salvar . Por fim, confirme a alteração. Ao selecionar a opção de alterar a foto do perfil, uma janela pop-up aparecerá solicitando sua confirmação. Então clique Sim, alterar imagem para salvá-lo.

Dicas para escolher uma foto de perfil personalizada

Considere estes fatores ao selecionar uma foto de perfil personalizada para o Netflix:

Certifique-se de que a foto escolhida reflita sua personalidade e seja representativa de você. Você pode usar uma foto sua, um personagem favorito de um filme ou programa de TV ou um desenho animado.

É importante escolher uma imagem clara de boa qualidade. Sua foto de perfil não deve estar desfocada ou de baixa qualidade.

Você deve cortar a imagem com cuidado para que a parte desejada seja selecionada ao cortá-la.

Definir imagem de perfil do Netflix no navegador da Web

Para definir sua própria imagem de perfil personalizada no Netflix por meio de um navegador da Web, siga estas etapas:

Navegue até o link a seguir para baixar a extensão do trocador de ícones do Netflix para o Google Chrome. Instale a extensão Custom Netflix Profile aqui. Para acessar sua conta Netflix, acesse o Site da Netflix. Em seguida, clique no ícone da extensão. No canto superior direito da tela, clique no ícone da extensão e selecione Perfil Personalizado Netflix Agora você pode escolher o seu perfil na lista suspensa e carregue sua foto de perfil personalizada. Na próxima etapa, clique no botão Mudar botão ao lado da foto do perfil. Você pode tirar uma nova foto ou fazer upload de uma do seu computador usando sua webcam. Siga as instruções na tela para recortar a imagem escolhida depois de selecioná-la ou tirá-la. Para concluir a atualização, clique no botão Salvar botão.

É necessário ter em mente que a imagem selecionada no navegador da Web será sincronizada com todos os seus dispositivos conectados à Netflix.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

É possível adicionar minha foto ao perfil da Netflix?

Sim, você pode definir uma imagem de perfil personalizada em seu perfil Netflix. Isso pode ser feito pelo site da Netflix ou pelo aplicativo Netflix em uma Smart TV, usando um navegador da Web ou a câmera da TV. No entanto, já descrevemos as etapas acima.

Quantos perfis Netflix posso ter?

Você está limitado a um determinado número de perfis na Netflix, dependendo do seu plano de assinatura. O plano de assinatura padrão da Netflix permite cinco perfis por conta. Como parte do plano premium, você pode ter até quatro perfis adicionais, tornando sua conta capaz de lidar com nove perfis. Ele permite que diferentes membros da família aproveitem o Netflix à sua maneira.

Como faço para alterar minha imagem do Netflix na minha Smart TV?

Aqui estão os passos que você terá que seguir para alterar sua foto de perfil Netflix em uma Smart TV:

Na sua Smart TV, abra o aplicativo Netflix e faça login. Para alterar a imagem de um perfil, selecione-a no menu principal. Em seguida, no canto superior direito, clique no botão engrenagem ícone ou os três pontos para acessar as configurações da conta. Selecione Perfil e controle dos pais no menu de configurações da conta. Clique Perfil e Controle dos Pais e selecione o perfil que deseja alterar. Para alterar a foto do perfil, clique na atual. Com a Smart TV, você pode escolher uma nova foto da galeria de fotos ou tirar uma nova foto usando a câmera. Seguindo as instruções na tela, corte e confirme a nova foto depois de selecioná-la ou tirá-la.

É fundamental lembrar que nem todos os modelos de Smart TV permitem que os usuários alterem as fotos do perfil diretamente na televisão. Se isso ocorrer, você pode alterar a imagem em sua Smart TV usando um navegador da Web em seu computador.

Irá remover a extensão Excluir a foto personalizada do perfil Netflix?

De acordo com a extensão a que você está se referindo, pode ou não funcionar. Quando você remove uma extensão no Netflix, a foto de perfil personalizada também será removida se você estiver usando a extensão para alterar sua foto de perfil. É porque a imagem de perfil personalizada não é armazenada diretamente no Netflix, mas sim na extensão.

No entanto, remover a extensão não deve afetar sua imagem de perfil personalizada, caso você tenha definido uma no site ou aplicativo da Netflix. Se você não excluiu a imagem por meio das configurações do Netflix, a imagem permanecerá em seu perfil.

Conclusão

Definir uma imagem de perfil personalizada no Netflix é simples. É o mesmo processo, independentemente de você usar um navegador da web, smart TV ou smartphone. Você pode identificar rapidamente a conta Netflix correta quando vários usuários compartilham a mesma conta Netflix com uma foto de perfil personalizada, que não apenas adiciona um toque pessoal ao seu perfil, mas também adiciona um toque pessoal.

Siga as etapas descritas neste artigo para defina uma imagem de perfil personalizada no seu perfil Netflix e torne-a sua. Então, é assim que você define uma imagem de perfil personalizada para o Netflix. Espero que você tenha achado este guia útil. Além disso, se precisar de mais informações, comente abaixo e nos avise.

