Como desbloquear e assistir o Hulu fora dos EUA em 2023

O Hulu é um dos melhores sites de streaming para assistir filmes e programas de TV nos EUA. Enquanto Netflix e Amazon Prime são os melhores sites de streaming do mundo com o melhor conteúdo de diferentes estúdios de cinema e canais de TV. No entanto, o Hulu não está disponível fora dos EUA.

Mas e se você quiser usar o Hulu fora dos EUA? Existem poucas maneiras de assistir ao Hulu fora dos EUA, seja para transmitir TV ao vivo ou assistir a alguns programas ou filmes de qualquer lugar do mundo. Não se preocupe, pois estamos aqui para explicar como você pode assistir ao Hulu fora dos EUA. No entanto, isso é contra os termos de serviço do Hulu, então faça por sua conta e risco.

Aqui, neste artigo, explicaremos como você pode assistir ao Hulu fora dos EUA. Confira o artigo completo e curta o Hulu onde você estiver.

Como o Hulu não está disponível fora dos EUA, você também pode usá-lo fora dos EUA. Confira as dicas e truques que explicamos para você e comece a usar o aplicativo Hulu de onde estiver.

Usar VPN

Existem muitos tipos diferentes de VPN disponíveis na Internet. Você pode usar qualquer VPN. Aqui usamos o NordVPN. Siga as etapas e comece a usar o Hulu fora dos EUA.

Em primeiro lugar, visite o site da NordVPN ou qualquer outro serviço VPN.

Você precisa ter um cartão de crédito baseado nos EUA para se inscrever no Hulu.

Agora, você precisa ter um endereço válido e real nos EUA.

Para obter o aplicativo Hulu, você precisa comprar um cartão-presente em mygiftcardsupply.com.

Agora, você precisa pagar o dinheiro mencionado no cartão-presente.

Pague este valor com seu cartão de crédito de onde estiver.

Depois de concluir a compra do vale-presente, visite o site seguro hulu.com para começar a presentear.

Aqui, insira o código de resgate fornecido no vale-presente que você comprou

Em seguida, selecione seu pacote

É isso! Agora siga as etapas normais e inscreva-se no Hulu.

Siga as etapas para se inscrever no Hulu fora dos EUA.

Primeiro, você precisa se inscrever em um serviço VPN como o NordVPN.

Agora, crie uma conta no site oficial da NordVPN para se inscrever.

Agora, selecione o pacote de sua escolha.

Pague o valor através de qualquer método de pagamento online.

Baixe o cliente VPN do site.

Agora, instale o cliente VPN no seu dispositivo.

Execute o cliente VPN.

E agora, vá ao menu principal e conecte-se ao servidor que está localizado nos EUA.

Se você tiver um iPhone, vá até a App Store e procure por Hulu Plus.

Clique no botão Gratuito para instalá-lo.

Depois que o aplicativo for instalado com sucesso, clique no ícone H+.

Ele estará lá na sua tela inicial.

Para usar o aplicativo Hulu, você precisará usar o login do usuário e a senha.

Quando a tela aparecer, insira os detalhes da assinatura do Hulu plus.

Depois que o login do aplicativo Hulu Plus for bem-sucedido.

Comece a assistir uma quantidade ilimitada de conteúdo.

Pensamentos finais

Portanto, é assim que você pode usar o aplicativo Hulu fora dos EUA. Siga as etapas fornecidas com cuidado e comece a usar o aplicativo Hulu onde quer que esteja. Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Fique atento a nós para mais e mais atualização. Se perdemos algum método útil para alterar o idioma do Netflix ou se você tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima, informe-nos na seção de comentários abaixo. Saúde!