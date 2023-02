Como descobrir por que sua restituição de imposto de 2023 foi reduzida?

Cª época fiscal em Estados Unidos agora em pleno andamento, muitos arquivadores podem estar aguardando ansiosamente sua restituição de imposto, desde que se qualifiquem para uma.

No entanto, o processo pode nem sempre ser tão direto quanto inicialmente presumido, com o Departamento de Receita Federal (IRS) tendo vários fatores a considerar antes de determinar o valor final do reembolso.

Declaração do IRS

O IRS em seu site na página de perguntas frequentes sobre reembolso de temporada de impostos oferece uma explicação de por que um valor de reembolso pode variar.

“Também podemos ter alterado o valor do reembolso porque fizemos alterações em sua declaração de imposto de renda”, diz um comunicado na página.

“Isso pode incluir correções para quaisquer valores incorretos de Crédito de Reembolso de Reembolso ou Crédito de Imposto Infantil. Você receberá um aviso explicando as alterações. Onde está Meu Reembolso? sua declaração de imposto.”

Razões para variação

Em geral, existem cinco possíveis razões pelas quais um valor de reembolso pode ser diferente de sua projeção inicial. Esses motivos são: