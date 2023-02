Como encontrar e localizar AirPods perdidos que estão offline (2023)

Os AirPods são uma parte eterna da vida. Eles permitem que você faça chamadas e reuniões importantes em meio ao tráfego intenso ou entre funções. Porém, quando você mais precisa, fica sabendo que os perdeu. Além disso, seus AirPods perdidos estão offline. O que você deve fazer nesta situação estressante? Isso pode ser muito angustiante, e todos nós sabemos disso.

Perder seus AirPods pode ser um problema, principalmente se eles estiverem offline e descarregados. Você pode ter enfrentado problemas como não carregar e sem luz; eles são fáceis de consertar se você os tiver em mãos. No entanto, para os usuários que estão sofrendo agora, aqui está nosso guia para ajudá-los. Vamos começar.

Como encontrar AirPods perdidos que estão offline?

A perda dos AirPods pode causar muita ansiedade e tensão desnecessária. Adicione a isso offline e você estará em depressão!

Para ajudá-lo a encontrar seus AirPods, respire fundo e relembre seus últimos movimentos naquele dia. Se você os perdeu nas proximidades, ainda há uma boa chance de encontrá-los.

Agora, se os AirPods que você não consegue encontrar são de 2ª geração, as baterias duram cerca de 24 horas antes de acabarem completamente. Caso seus AirPods sejam de 3ª geração, eles o gerenciarão por 30 horas. Esses números são apenas para referência, os AirPods não duram mais de 20 horas se você usá-los acima de 60% do volume.

O Find My Device da Apple é provavelmente sua melhor aposta para encontrar seus AirPods perdidos antes que eles fiquem offline. Porque, como dissemos, as baterias duram 24 horas ou 30 horas. Portanto, certifique-se de usá-lo antes que a bateria descarregue.

Siga estas etapas fáceis para localizar seus AirPods perdidos que estão offline:

Abra Encontre meu dispositivo. Você vai encontrá-lo no Menu de aplicativos sob Serviços de utilidade pública. Debaixo de Dispositivos guia, você encontrará seus AirPods. Clique neles. Agora você poderá ver a localização e a porcentagem de bateria logo abaixo do nome.

Agora, se seus AirPods estiverem ausentes por um longo período de tempo, haverá uma mensagem dizendo desligada. Nesse caso, será muito difícil para você localizá-los. Bem, se esse for o seu caso, aqui está um que vale a pena tentar.

Lembre-se de seus passos

Em primeiro lugar, use o aplicativo Find My Device para saber o último local onde você usou os AirPods. Agora se você conhece aquele lugar como se fosse na casa de um amigo ou no seu escritório, vai lá e pesquisa. Você pode reservar um tempo e pensar onde o usou pela última vez no escritório ou na casa de um amigo. Você vai encontrar.

No entanto, se o último local aparecer no metrô, ônibus ou qualquer outro transporte público, é melhor esquecê-los. Se este não for o caso, mas os AirPods também não estiverem no lugar de seu conhecido, siga o próximo método.

Marcar como perdido

Se você descobriu que perdeu seus AirPods, pode marcar seus AirPods como perdidos para que a pessoa que os encontrar possa obter suas informações de contato e devolver seus AirPods. Para fazer isso:

Abrir Serviços de utilidade pública e clique em Encontre meu dispositivo. Debaixo de Dispositivos guia, selecione o seu AirPods. Agora clique em Marcar como perdido. Quando solicitado, clique em Ativar.

Agora, sempre que alguém pegar seus AirPods mortos e carregá-los, eles usarão suas informações de contato e os devolverão a você. Se um bandido pegar seus AirPods, é provável que você não os recupere.

Obter uma substituição

Você pode facilmente obter uma substituição da Apple em determinadas circunstâncias. Você pode obter uma substituição se:

Você perdeu um ou ambos os AirPods, mas tem o estojo de carregamento com você.

Você perdeu o estojo de carregamento, mas possui os dois AirPods.

Isso funcionará mesmo se você tiver perdido um AirPod e tiver um estojo de carregamento. Mas isso não funcionará se você tiver apenas um AirPod e nada mais.

Lembre-se, para a substituição, há uma pequena taxa associada, conhecida como Taxa de retransmissão. Esse processo é usado para corresponder ao número de série, e o que você está dizendo é verdade, e os AirPods estão registrados em seu nome.

Como evitar a perda de meus AirPods

Agora que você comprou a substituição da Apple ou comprou um novo par, leia estas dicas para evitar que seus AirPods percam novamente:

Carregue seus AirPods após cada uso. Não os deixe cair 20%. Sempre que você usar seus AirPods, certifique-se de mantê-los dentro do estojo. Compre uma etiqueta GPS. Uma etiqueta de GPS não requer baterias e pode ajudá-lo a localizar AirPods perdidos, mesmo que eles não tenham baterias. Basta colá-los usando fita adesiva por uma questão de segurança. Você também pode usar um gancho ou chaveiro para prendê-los ao seu cinto ou bolsa quando estiver viajando. Configure o alarme de separação. Você pode abrir o Find My Device e optar por notificar quando for deixado para trás. Este é um excelente recurso que informa se você deixar seus AirPods em qualquer lugar.

Até onde você pode rastrear seus AirPods?

Infelizmente, você pode rastrear seus AirPods apenas até 39 pés ou 10 metros. Depois disso, qualquer pessoa que tenha um iPhone pode conectá-los facilmente e torná-los seus. Você não terá nenhuma opção de recuperá-los depois disso.

Qualquer pessoa pode redefinir AirPods roubados?

Sim. Ao contrário dos iPhones e iPods que oferecem a funcionalidade de bloquear seus dispositivos, os AirPods não têm nada para mantê-los seguros após serem roubados. O botão do sistema fornecido na frente do gabinete pode ser tocado por 20 segundos para esquecer tudo. Se seus AirPods forem roubados, você terá sorte em encontrá-los.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode encontrar seus AirPods perdidos se estiverem offline. Agora você sabe como é importante proteger seus AirPods antes que algo aconteça.

Lembre-se, prevenir é melhor do que remediar, então tenha em mente as técnicas de prevenção que mencionamos acima neste guia. Se você encontrou seus AirPods, guarde-os em segurança e informe-nos nos comentários onde os encontrou.

