Evitar o sedentarismo e se manter ativo é de suma importância para proteger a saúde do corpo e da mente. Afinal de contas, ficar “parado” demais pode prejudicar as articulações, o coração, aumentar o peso corporal e até mesmo elevar os sintomas de depressão e ansiedade.

Por isso, começar a praticar mais atividades físicas é um dos caminhos para lidar combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida.

Neste texto, descrevemos algumas dicas que podem ajudá-lo nesse importante objetivo. Siga conosco!

Como evitar o sedentarismo e se manter ativo?

Apesar de não haver um método infalível para evitar o sedentarismo e se manter ativo, o importante é começar o processo de prática de exercícios – mesmo que aos poucos. Isto é, você não precisa sair correndo uma maratona de uma só vez, mas, sim, pode iniciar aos poucos, com caminhadas 3 vezes na semana, depois aumentar a frequência, e assim por diante.

Até porque, criar metas irreais para iniciar o seu processo de atividades físicas pode atrapalhar na hora de você atingir resultados reais, já que a disciplina será difícil de ser mantida.

Por conta disso, na hora de iniciar uma prática, pense em um passo de cada vez, e considere pontos como os que citamos a seguir:

1. Saiba qual atividade você realmente GOSTA de fazer

Você, por acaso, já descobriu alguma atividade física que realmente gosta de fazer? Já testou práticas diferentes que podem despertar o seu interesse? Se ainda não encontrou nada de bacana, talvez seja válido tentar outras atividades.

Você não precisa fazer mais do mesmo, só porque todo mundo está fazendo. Existem inúmeros tipos de exercícios e esportes que podem ajudar a evitar o sedentarismo e se manter ativo.

2. Deixe o carro mais tempo na garagem

Ao invés de usar o carro para todo tipo de trajeto que você precisa fazer, que tal testar algumas caminhadas mais alternativas? Por exemplo, você por ir trabalhar a pé, ou ir até à padaria caminhando, ao invés de usar o carro para tudo.

Nessas pequenas mudanças você já começará a movimentar mais o corpo, e cada movimento conta!

3. Aprenda a usar as escadas do condomínio com mais frequência

Assim como substituir o carro pela caminhada pode ser uma boa ideia de vez em quando, trocar o elevador pelas escadas também.

Subir escadas ajuda a tonificar as pernas, queima calorias e melhora a circulação sanguínea. Portanto, opte por essa alternativa, ao invés de sempre correr para a fila do elevador.

4. Encontre alguém para compartilhar as atividades com você

Por fim, para evitar o sedentarismo e se manter ativo é interessante contar com a ajuda de um amigo nesse processo. Afinal, dessa forma um poderá motivar o outro, além de que sair para caminhar com um amigo pode ser muito mais divertido do que sair apenas sozinho, todas as vezes, concorda?

Pense nessas possibilidades e invista naquilo que pode realmente funcionar para você!