Como fazer a retificação do Imposto de Renda 2023? Imposto de Renda 2023

Quem fez e enviou sua declaração com informações incompletas ou erros pode retificar os dados a fim de evitar cair na temida malha fina. Declarar o Imposto de Renda 2023 certamente gera algumas dúvidas. Então, para evitar problemas, é importante que se reserve um tempo especial para preencher tudo com a máxima calma possível.

Mesmo assim, pode acontecer de, depois de enviar a declaração, você perceber que ficou alguma coisa para trás na Declaração do Imposto de Renda 2023. Mas, não há com o que se preocupar. Na matéria desta segunda-feira (20) do Notícias Concursos, você aprenderá a retificar o que está errado.

Como fazer a retificação no Imposto de Renda 2023

A retificação do IR é mais um recurso a ser utilizado pelo contribuinte a fim de corrigir todos os erros que porventura surgirem na declaração. Lembrando que a retificação é válida apenas quando é feito o envio, bem como o processamento completo.

Funciona da seguinte maneira: se um indivíduo enviou a declaração e somente depois percebeu um erro, dá para preparar a declaração retificadora. Este documento precisa conter todos os dados anteriormente declarados já com os ajustes feitos, seja uma alteração, adição ou exclusão de informações.

Como retificar diretamente no programa da Receita Federal

Caso você queira retificar a declaração através do programa do Imposto de Renda, é só seguir o passo a passo abaixo:

Primeiramente, abra o programa do IR 2023;

Em seguida, toque no ícone “Declaração”, depois em “Retificar”;

Escolha a declaração que deve ser corrigida (as declarações são reconhecidas pela numeração do recibo, CPF e nome do contribuinte, tipo simplificada ou completa;

Posteriormente, o programa gerará automaticamente a cópia do documento que foi enviado com erros no campo “Em preenchimento”;

Perto do nome do contribuinte, aparecerá “Retificadora”. Quando abrir a declaração retificadora, é só fazer as devidas correções;

Finalmente, quando tudo for feito e estiver ajustado, clique no ícone “Entregar declaração”;

Pronto! A retificação foi feita.

Mas, atenção! É preciso verificar se tudo está 100% correto antes de enviar o documento. Para isso, faça uma revisão no que foi ajustado, vá na aba “Fichas da declaração”, clique no ícone “Verificar pendências”.

Alguns alertas vermelhos impedem a entrega da declaração, portanto, precisam de ajustes. Já o alerta amarelo permite o envio, no entanto, chama a atenção para correções possíveis que devem ser feitas.

Retificação no endereço eletrônico da Receita Federal

Também é possível enviar a declaração retificadora através do endereço eletrônico da Receita Federal, entrando no e-CAC. O passo a passo é assim:

Na primeira tela, coloque o número do CPF, o código do acesso (que o próprio site gera) e a senha;

No canto esquerdo da tela, clique em “Meu Imposto de Renda”;

Vá em “Extrato de Processamento”, assim, opte pelo ano da declaração a ser corrigida;

Em seguida, clique em “Declaração online”;

A tela exibirá a cópia do documento que será retificado. É só selecionar qual ficha que deve ser corrigido e fazer as correções necessárias;

Clique no ícone “Finalizar Declaração”. Pronto! A retificação é enviada.

Lembre-se:

O recurso da retificação só pode ser utilizado por aqueles que já entregaram as declarações;

Só se retifica uma declaração que tenha sido entregue nos últimos cinco anos;

A retificação substitui ou anula totalmente o documento anterior;

Caso tenha enviado a declaração no começo do prazo, mas deixou a retificação para a última hora, infelizmente entrará para o fim da fila, recebendo a restituição do Imposto de Renda 2023 depois.