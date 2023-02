Como fazer perguntas anônimas no Instagram Stories (2023)

Com mais de 1 bilhão de usuários, o Instagram é uma plataforma de mídia social popular. Com a plataforma, os usuários podem fazer upload de fotos e vídeos, curtir e comentar o conteúdo uns dos outros e enviar mensagens diretas uns aos outros. É popular no Instagram fazer perguntas anônimas. Você pode usar esse recurso para obter uma compreensão mais profunda de seus seguidores e interagir com eles.

O que são perguntas anônimas no Instagram?

É possível fazer perguntas anônimas a outros usuários no Instagram sem revelar suas identidades. Você pode acessar esse recurso clicando no botão “Pergunta” adesivo no Instagram Stories.

Os usuários podem permitir que seus seguidores façam perguntas em suas histórias quando colocam o adesivo de pergunta. Os usuários podem responder a perguntas anônimas por meio de novas histórias e marcar a pessoa que fez a pergunta, garantindo que sua identidade permaneça anônima.

É comum os usuários do Instagram fazerem perguntas anônimas para interagir com seus seguidores e construir comunidades mais fortes. É uma ferramenta valiosa para marcas que buscam melhorar sua presença no Instagram, pois permite que elas se conectem com seu público e coletem feedback.

Como obter perguntas anônimas na história do Instagram

Aqui mencionamos alguns métodos com os quais você pode facilmente obter perguntas anônimas no Instagram. Então, vamos verificar esses métodos:

1. Usando o adesivo de pergunta do Instagram

Você pode obter perguntas anônimas no Instagram com apenas alguns cliques. Aqui estão as orientações que você precisa seguir:

Ative o adesivo de pergunta: Esta etapa é necessária se você quiser fazer perguntas anônimas no Instagram. Por meio do Instagram Stories, os usuários podem fazer perguntas. Para ativar o adesivo de pergunta, deslize para a direita na câmera do Instagram Stories e procure o “ Pergunta me faça uma pergunta anônima. ” adesivo. Sua história será adornada com o adesivo assim que você o colocar. Além disso, não se esqueça de mencionar Incentivar perguntas: Use um adesivo de pergunta do adesivo de história para convidar seguidores a fazer perguntas anônimas. Além disso, hashtags e tags podem ajudar você a alcançar um público maior. Responder às perguntas: A melhor maneira de responder a perguntas anônimas é criar uma nova história e marcar o questionador. Sua resposta ficará visível para o usuário sem revelar sua identidade. Continue a conversa: Fazer perguntas anônimas pode iniciar um diálogo com seus seguidores. Responda ao máximo de perguntas possível e faça perguntas de acompanhamento para manter a conversa em andamento. Você poderá construir um relacionamento mais forte com seus seguidores e desenvolver uma comunidade engajada no Instagram dessa maneira. Seja respeitoso: É importante ser respeitoso e manter uma atitude positiva ao receber perguntas anônimas. Você deve evitar responder a perguntas negativas ou inapropriadas; se você receber algum, não responda. Você deve sempre lembrar que as perguntas anônimas são a melhor maneira de se envolver com seus seguidores e proporcionar uma experiência positiva a eles.

2. Usando o aplicativo NGL

Para postar perguntas anônimas no Instagram, você deve primeiro entender como o aplicativo NGL funciona. Aqui estão duas etapas do processo:

Etapa 1: Comece a usar o aplicativo NGL

Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir para instalar este aplicativo de terceiros em seu dispositivo e começar a postar perguntas anônimas no Instagram:

Inicialmente, abra a respectiva loja de aplicativos em seu dispositivo Android ou iOS. Na barra de pesquisa, digite NGL e clique no sugerido aplicativo NGL . Clique Instalar . Clique Abrir assim que o aplicativo for instalado. No aplicativo, insira seu identificador do Instagram. Então clique Link de cópia quando você vê a guia de perguntas anônimas.

Passo 2: Publique no Instagram

Agora que você copiou o link, basta postar a história no Instagram com o link da pergunta anônima. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir:

No aplicativo NGL, clique no botão Compartilhar opção depois de ter copiado o link. Siga o tutorial até o final. Na sua conta, você acessará a história do Instagram. No painel superior, clique no botão adesivos ícone. Escolha o Link adesivo. Usando o link que você copiou na Etapa 1, cole-o na barra de endereços. Você pode editar a aparência do link, se desejar. Para compartilhá-lo, toque em A tua história .

Você acertou ao ver o adesivo da sua foto de perfil, o texto “Enviar Perguntas Anônimas,” e o link para NGL logo abaixo.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Por que usar o adesivo de pergunta no Instagram?

Usar o adesivo de pergunta no Instagram tem muitos benefícios. Estas são algumas razões pelas quais esse recurso pode ser benéfico para você:

Maior engajamento: Você pode envolver mais seus seguidores fazendo perguntas anônimas . Sempre que você incentiva perguntas, você convida seus seguidores a participar de uma conversa e se conectar com você mais profundamente. Conheça seus seguidores: O uso de perguntas anônimas pode ajudá-lo a entender melhor os interesses e preocupações de seus seguidores. Isso permitirá que você crie conteúdo que ressoe melhor com seu público se você tiver essas informações. Construa uma comunidade mais forte: O uso de perguntas anônimas pode fortalecer as comunidades no Instagram. Em resposta às perguntas, você incentiva seus seguidores a se envolverem uns com os outros e a promover um senso de comunidade. Aumente o reconhecimento da sua marca: Você também pode usar perguntas anônimas para aumentar o conhecimento da marca. Seus seguidores obterão informações valiosas sobre sua marca quando você responder a perguntas sobre ela. Além de promover sua marca, é possível se tornar um líder de pensamento na área.

Como você adiciona um link no Instagram?

Para adicionar um link no Instagram, você pode fazer o seguinte:

Bio-Link: A maneira mais fácil de adicionar um link ao seu perfil do Instagram é através da sua biografia. Para adicionar um link à sua biografia, visite seu perfil, toque em Editar Perfil e, em seguida, toque em Local na rede Internet . Dentro de sua biografia, você pode adicionar um link clicável para seu site, blog ou qualquer outra plataforma online que deseja promover. Histórias do Instagram: Depois de atingir 10.000 seguidores, você pode adicionar um link às suas histórias. Para fazer isso, você precisa usar o Deslize para cima recurso. Para adicionar um link, crie uma nova história e toque no Link ícone no canto superior direito. Depois de adicionar o URL, você pode adicionar outros elementos à sua história. Postagens que podem ser compradas: Você pode adicionar links às suas postagens de compra se sua conta comercial do Instagram for aprovada para compras. Os usuários podem ver mais informações sobre um produto deslizando para cima em suas postagens e podem comprar o produto diretamente de seu site marcando-o. Instagram ao vivo: Os links também podem ser adicionados durante um feed ao vivo. Quando estiver ao vivo, toque no Link ícone no canto inferior direito e digite seu URL.

Embrulhar

Em última análise, perguntas anônimas do Instagram pode ser uma ótima maneira de construir uma comunidade e interagir com seus seguidores. É possível criar reconhecimento de marca e gerar experiências positivas para seus seguidores ativando o Adesivo de Pergunta, incentivando perguntas, respondendo a perguntas e sendo respeitoso. Você deveria tentar!

