Como fazer um gráfico de pizza do Spotify rapidamente (2023)

O Spotify é uma das plataformas de streaming de música mais populares do mundo. Com milhões de usuários, o Spotify oferece uma vasta coleção de músicas, álbuns e listas de reprodução para os amantes da música. Um dos recursos interessantes do Spotify é a capacidade de gerar estatísticas personalizadas sobre seus hábitos de escuta. Você pode criar um gráfico de pizza do Spotify que exibe seus principais gêneros e artistas com base no seu histórico de audição. Este artigo o guiará pelas etapas simples para criar um gráfico de pizza do Spotify.

Como fazer um gráfico de pizza do Spotify 2023 Guia

Criar um gráfico de pizza do Spotify é uma maneira fácil e divertida de visualizar seus hábitos de audição de música. Neste artigo, vamos guiá-lo através do processo de criação de um gráfico de pizza do Spotify.

Etapa 1: acessando seus dados do Spotify

O primeiro passo para criar um gráfico de pizza do Spotify é acessar seus dados de histórico de audição. Para fazer isso, siga estas etapas:

Abra seu navegador da Web e acesse o site do Spotify. Faça login na sua conta. Clique no seu nome de usuário no canto superior direito da tela. Selecione “Conta” no menu suspenso. Role para baixo até o “Configurações de privacidade” seção. Clique no “Solicitar” botão ao lado “Baixe seus dados.” Você receberá um e-mail do Spotify contendo um link para baixar seus dados.

Depois de receber o e-mail do Spotify, clique no link fornecido no e-mail. Você será direcionado para uma página onde poderá baixar seus dados do Spotify. O Spotify fornecerá a você um arquivo ZIP que contém todos os seus dados, incluindo seu histórico de escuta.

Depois de baixar seus dados do Spotify, você precisará extrair seu histórico de escuta. Para fazer isso, siga estas etapas:

Encontre o arquivo ZIP que você baixou do Spotify e extraia seu conteúdo para uma pasta em seu computador. Abra a pasta que contém os arquivos extraídos. Localize o arquivo chamado “StreamingHistory0.json” e abra-o em um editor de texto, como Bloco de Notas ou Sublime Text.

O arquivo “StreamingHistory0.json” contém todo o seu histórico de escuta. Inclui a data e a hora em que você ouviu uma música, o artista, o nome da faixa e o nome do álbum.

Etapa 3: formatando seus dados

A próxima etapa na criação de um gráfico de pizza do Spotify é formatar os dados do histórico de audição. Para fazer isso, você precisará converter os dados em um formato que possa ser lido por um programa de planilhas como o Microsoft Excel ou o Planilhas Google.

Para formatar seus dados, siga estas etapas:

Copie todo o conteúdo do “StreamingHistory0.json” arquivo. Abra uma nova planilha do Excel. Na célula A1, cole o conteúdo do “StreamingHistory0.json” arquivo. Na célula A1, clique no botão “Dados” guia e selecione “De texto/CSV” na seção “Obter e transformar dados”. Na caixa de diálogo “Importar dados”, selecione a opção “delimitado” opção e clique em “Próximo.” Na seção “Delimitadores”, selecione a opção “Vírgula” opção e clique em “Próximo.” No “Detecção de tipo de dados” seção, selecione o “Não detectar tipos de dados” opção e clique em “Terminar.”

Faça um gráfico de pizza do Spotify

Acesse o site de Huangdarren1106

O primeiro passo para criar seu gráfico de pizza é visite o site de Huangdarren1106. O site oferece uma interface simples e amigável para gerar gráficos com base na sua conta do Spotify. Para começar, basta visitar https://huangdarren1106.github.io/ em seu navegador.

Entrar com Spotify

Quando estiver no site, você verá um botão que diz “fazer login com o Spotify.” Clique nesse botão para fazer login na sua conta do Spotify. Você precisará inserir seu nome de usuário e senha do Spotify para fazer login.

Gerar automaticamente seu gráfico de pizza

Depois de fazer login, o site gerará automaticamente um gráfico de pizza dos seus principais artistas do Spotify. O gráfico exibirá a porcentagem do total de reproduções de cada artista em sua conta. Você pode passar o mouse sobre cada fatia da torta para ver a porcentagem exata e o nome do artista.

Conclusão

Criar um gráfico de pizza dos seus principais artistas do Spotify é uma maneira divertida e fácil de visualizar suas preferências musicais. Com o site da Huangdarren1106, você pode gerar um gráfico com apenas alguns cliques. Experimente hoje e veja quais artistas estão no topo da sua lista!

LEIA TAMBÉM: