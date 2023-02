A série Samsung Galaxy S é uma popular série de telefones lançada todos os anos por volta de janeiro ou fevereiro. Os telefones lançados nesta série são carros-chefe que oferecem a melhor experiência e ótimo desempenho.

Este ano, em 1º de fevereiro, a Samsung lançou sua série Galaxy S23, que incluía três telefones – Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. O Galaxy S23 é a variante básica da série, enquanto o S23 Ultra é a variante de primeira linha.

Se você colocou as mãos nos últimos Galaxy S23 e S23 Ultra e está procurando maneiras diferentes de tirar screenshots, este artigo irá ajudá-lo.

Como fazer uma captura de tela no Samsung S23, S23+, S23 Ultra

Aprenda a fazer uma captura de tela em seu Samsung S23, S23+ ou S23 Ultra com nosso guia fácil de seguir. Se você deseja capturar um meme engraçado ou salvar informações importantes, nós o cobrimos. Siga estas etapas simples para fazer uma captura de tela no seu dispositivo Samsung hoje. Usando os botões de energia e volume Como todo smartphone Android, você pode fazer a captura de tela no seu Galaxy S23 ou S23 Ultra usando os botões liga/desliga e de volume. Aqui está como-

Vá para a tela que você deseja capturar.

Agora pressione o Potência + Diminuir volume botões juntos.

Isso capturará a captura de tela da tela em que você está.

Usando o gesto de deslizar a palma da mão

Os telefones Samsung têm um recurso especial chamado captura de furto da palma da mão. Esse recurso permite que você tire a captura de tela ao deslizar a borda da palma da mão. Para usar esse recurso para tirar a captura de tela no S23, S23 Ultra, siga as etapas abaixo –

Deslize de cima para baixo na tela e toque em o Configurações ícone para abrir as configurações do seu telefone.

Aqui, toque no Características avançadas opção.

Em Características avançadas toque em Movimentos e gestos.

Aqui, ative a alternância para Deslizar a palma da mão para capturar .

Agora vá para a tela que você deseja capturar.

Deslize a palma da sua borda pela tela da direita para a esquerda ou vice-versa.

Usando o Google Assistente

Você também pode usar o comando Google Assistant para tirar a captura de tela no seu Galaxy S23 e S23 Ultra. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Vá para a tela da qual você deseja tirar uma captura de tela.

Dizer Ei Google ou Ok google para ativar o Google Voice Assistant.

Quando o Assistente de Voz abrir, diga Tirar uma captura de tela .

Para isso, o Google Voice Assistant deve estar ativado. Se não estiver ativado, você poderá ativá-lo seguindo as etapas abaixo:

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone e toque no ícone Google ícone do aplicativo para abri-lo.

Agora, toque no ícone do perfil no canto superior direito e depois em Configurações .

No Configurações menu, toque no Assistente do Google opção.

A seguir, toque em Olá Google e correspondência de voz .

Agora, ative a alternância para Ei Google e treinar o modelo de voz.

Usando o Bixby

Você pode conhecer o Bixby se tiver usado um telefone ou tablet Samsung. Para quem não sabe o que é, Bixby é o assistente pessoal para dispositivos Samsung que pode ser útil para executar tarefas como Bixby Routines, fazer chamadas, enviar mensagens de texto, definir alarmes e até tirar uma captura de tela. Veja como você pode tirar a captura de tela no Samsung Galaxy S23 e S23 Ultra usando o Bixby-

Esteja na tela que você deseja capturar.

Agora, diga Ei Bixby ou Oi Bixby .

Quando os prompts do Bixby abrirem, diga Tire uma captura de tela ou Capturar uma captura de tela .

Isso fará uma captura de tela em seu telefone, que será salva em sua galeria.

Se o assistente de voz Bixby não estiver ativado, você não poderá usá-lo para fazer capturas de tela. Você pode ativar o assistente de voz Bixby seguindo as etapas abaixo:

Toque no Configurações ícone no seu telefone.

Toque na barra de pesquisa, digite Configurações do Bixby e abra-o.

Agora, toque em Ativação por Voz .

Ative a alternância para Ativação por voz .

Agora, ative a alternância para responda a minha voz .

A seguir, toque no Começar botão.

Agora, treine o modelo de voz de Bixby e você estará pronto para ir.

Usando painéis de borda

Você pode ativar os painéis de borda em seu telefone Samsung, definir o atalho Smart Select para ele e, em seguida, capturar capturas de tela. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações no seu telefone Samsung.

Aqui, toque no Mostrar opção.

Na seção de exibição, toque em Painéis de Borda .

Agora, ative a alternância para Painéis de Borda .

A seguir, toque no Painéis opção.

De todas as opções disponíveis, selecione o Seleção Inteligente opção.

Agora, vá para a tela que deseja capturar. Abra o Painéis de Borda deslizando o ícone do Edge Panels em sua tela.SettS

Agora, selecione qualquer opção do Seleção Inteligente ou seja, Retângulo , oval , Animação ou Fixar/Inserir .

Agora, selecione a área da qual deseja tirar uma captura de tela. Toque em Feito, e a captura de tela será salva no seu telefone.

Usando a S Pen (somente no S23 Ultra)

Se você possui o Galaxy S23 Ultra, pode usar a S Pen para fazer capturas de tela. A S Pen com Samsung S23 Ultra pode ser usada para fazer anotações e você pode definir gestos nela para acessar determinados recursos rapidamente. Para fazer a captura de tela no Samsung S23 Ultra usando a S Pen, siga as etapas abaixo-

Retire a S Pen do telefone e aproxime a ponta da S Pen da tela; não toque na tela com a S Pen. Isso abrirá o Comando Aéreo menu do seu telefone. Você pode tocar no Comando Aéreo ícone do menu para abri-lo.

Agora, toque no Seleção Inteligente ícone com sua S Pen.

Selecione a área da tela que deseja capturar e toque em Feito para salvar a captura de tela.

Outra forma de capturar a tela usando a S Pen é por meio de gestos. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Retire a S Pen do seu telefone e vá para a tela que deseja capturar.

Segure o botão na S Pen e faça um gesto de ar em zig-zag enquanto segura o botão.

Isso irá capturar sua tela; você pode escrever na captura de tela que capturou e salvá-la.

Conclusão

Estas foram todas as maneiras de tirar a captura de tela no Samsung S23 e S23 Ultra. Se você deseja fazer uma captura de tela no seu Galaxy S23 e Galaxy S23 Ultra, siga os métodos acima.

