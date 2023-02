Como Fede Valverde redescobriu sua forma de marcar: uma questão de tempo e saúde

On sábado à noite, Fede Valverde conquistou seu segundo título mundial de clubes para aumentar o que é uma lista espetacular de conquistas aos 24 anos.

O Real Madrid O meio-campista tem dois títulos da LaLiga Santander, duas Supercopas da Espanha, uma Liga dos Campeões (incluindo uma assistência para Vinicius na final), uma Supercopa da UEFA e os dois Mundiais de Clubes já mencionados.

Sábado foi o renascimento deste futuro Real Madrid capitão, ao marcar dois gols e levar a Bola de Prata do Mundial.

Os três gols que marcou neste torneio mostraram que Valverde está de volta ao seu melhor e já atingiu a meta de 10 gols estabelecida por Carlos Ancelotti.

Fede Valverde responde à adversidade

Este sucesso vem depois de um janeiro difícil, em que ele não estava jogando no seu melhor por alguns motivos.

Sua primeira Copa do Mundo com Uruguai havia deixado marcas nele, mas, sobretudo, um problema vivido em casa, revelado por sua companheira, Mina Boninoalterou sua confiabilidade habitual.

É difícil ver um jogador de elite que sorri mais do que qualquer um parecer tão mal-humorado. Ele é grato por tudo, apesar do fato de que no mês passado bonino teve alguns problemas com a gravidez que, felizmente, parecem ter sido resolvidos.

Valverde, bonino a mãe dela Doris e toda a família passou mal, principalmente por causa daquele problema de saúde, mas também pelos muitos comentários que Valverde vinha fazendo nas redes sociais sobre suas atuações.

O que aconteceu com a gravidez de Fede Valverde e Mina Bonino?

Durante a partida contra Al Hilal que terminou 5-3, bonino revelou o que estava acontecendo em casa.

“Depois de chorar por um mês inteiro, de luto, enquanto eu estava com meu segundo filho na barriga, ontem recebemos a notícia inesperada: o bebê está bem”, revelou.

“Está tudo normal. Ainda não processamos.

“Foi um mês muito difícil e este é um novo começo.”

ValverdeA volta à forma na final não é coincidência, então, e a situação claramente está pesando muito sobre ele e sua família.