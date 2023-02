Como funciona a redação do vestibular Cásper Líbero?

Redação do vestibular Cásper Líbero: confira todas as informações principais

A Faculdade Cásper Líbero é uma instituição privada de ensino superior com sede na cidade de São Paulo.

O vestibular para ingresso na Cásper Líbero é formado por duas etapas, sendo uma delas com foco na composição de uma redação.

Assim, para que você consiga garantir um bom desempenho no vestibular como um todo, é fundamental que você entenda como a redação da prova funciona.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com aquilo que você precisa saber sobre a prova de redação da Cásper Líbero. Vamos conferir!

Vestibular Cásper Líbero: como funciona?

O vestibular para ingresso na Cásper Líbero é formado em uma prova de redação (equivalente a 50% da nota final) e também por 30 questões de múltipla escolha, divididas em quatro partes.

Dessa forma, podemos perceber que a redação é muito importante para esse processo seletivo, uma vez que é responsável por metade da pontuação do candidato.

Vestibular Cásper Líbero: redação

No edital do vestibular, os organizadores do vestibular da Cásper Líbero afirmam que esperam que o candidato redija, a partir da linha temática proposta, um texto dissertativo em prosa que esteja em acordo com a norma culta da língua portuguesa. É importante que o texto também apresente um determinado grau de informação e reflexão.

E como é feita a avaliação da redação?

A avaliação da redação do vestibular da Cásper Líbero considera alguns pontos. Dentre eles, podemos mencionar a adequação ao tema proposto, o encadeamento de ideias, a coerência, a coesão, o uso correto da língua portuguesa, a pertinência do léxico empregado e a capacidade crítica do candidato.

Além disso, os candidatos devem ter em mente que o texto da redação não deverá ultrapassar o espaço a ele destinado no caderno de prova.

Vestibular Cásper Líbero: inscrições abertas para o próximo processo seletivo

As inscrições para a próxima edição do vestibular da Faculdade Cásper Líbero já estão abertos. Os interessados podem encontrar todas as informações necessárias no site oficial da instituição: https://casperlibero.edu.br/vestibular/