Como funciona e para que serve o cartão adicional do Nubank?

O Nubank lançou recentemente o cartão adicional. No entanto, você sabe como ele funciona e para que ele serve? Em resumo, o novo produto pode ser muito útil para quem quer garantir mais autonomia para um dependente, como cônjuge ou filhos, por exemplo.

O cartão adicional, como o próprio nome sugere, é apenas um anexo do cartão principal, que “pertence” ao titular da conta. Desse modo, o cliente pode, através do aplicativo, verificar a movimentação realizada com o novo cartão.

Os valores gastos com a ferramenta ainda constam na mesma fatura que o cartão principal. Isso porque, embora o produto seja adicional, o limite é o mesmo com relação ao cartão principal. Ou seja, o cliente titular deve compartilhar o seu crédito.

Como funciona o cartão adicional?

Como adiantado, o cartão adicional divide o limite com o cartão do titular. Desse modo, se o cliente possui, por exemplo, o limite de R$ 4 mil, esse valor será compartilhado entre os dois cartões. Todavia, a divisão não precisa ser exata, de R$ 2 mil para cada, mas sim como o titular preferir.

Neste sentido, é possível que o titular da conta estabeleça um limite para o cartão principal de R$ 3.600 e o cartão adicional de R$ 400, conforme o exemplo acima. Essas e outras condições são ajustadas por meio do aplicativo do banco digital (disponível para Android e iOS).

Contudo, embora o cartão adicional esteja vinculado ao CPF do titular da conta no Nubank, ele é emitido com o nome do utilizador e possui uma senha diferente do cartão principal. Vale lembrar que a solicitação do produto deve ser feita pelo app, na seção “Meus cartões”, clicando na opção “Pedir cartão adicional”.

Clientes deixam o fundo de investimentos do Nubank

Nos últimos dias, cerca de 180 mil cotistas deixaram o fundo de investimentos do Nubank, o Nu Reserva Imediata. Em razão disso, mais de R$ 800 milhões foram sacados. Isso ocorreu após o rombo bilionário das Americanas, que afetou diretamente alguns investidores da renda fixa.

Em resumo, o Nu Reserva Imediata, como o próprio nome sugere, funciona como uma reserva de emergência para os clientes do Nubank. No entanto, mesmo com baixo risco, com os últimos acontecimentos houve uma desvalorização pela presença de ativos da Americanas nas cotas do fundo.

Os investidores do Nu Reserva Imediata perderam dinheiro porque o fundo era utilizado como credor que emprestava à varejista Americanas. Por este motivo, quando a empresa perdeu valor de mercado, alguns investidores que aplicavam no fundo também saíram no prejuízo.

De todo modo, o Nubank continua com o maior número de cotistas do país nessa modalidade. Atualmente, a fintech possui 1,1 milhão de investidores e mais de R$ 2 bilhões em patrimônio. Em 2022, a rentabilidade do Nu Reserva Imediata foi superior ao Tesouro Selic, gerando 108% do CDI.

No entanto, mesmo no cenário atual envolvendo a Americanas, o banco digital informou que ainda há solidez financeira e capacidade para superar os últimos impactos.

“O Nu Reserva Imediata já mostra recuperação, com registro sequencial de valor positivo das cotas. Reafirmamos que este fundo segue trajetória de rentabilidade de longo prazo, apoiada em estratégia de diversificação de ativos”, diz a nota oficial divulgada pelo Nu Asset Management.