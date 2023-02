Como ganhar dinheiro sem sair de casa: ESTES SITES vão te surpreender!

Atualmente, muitas pessoas estão buscando diferentes alternativas para ganhar dinheiro extra. Isso porque o aumento do custo de vida tem gerado a necessidade de procurar novas formas de renda.

No entanto, algumas pessoas se sentem perdidas na hora de procurar uma alternativa de renda extra. Mas saiba que a internet pode ser uma excelente fonte de renda e te fazer faturar mais no final do mês e nós te mostramos como.

Sites para ganhar dinheiro extra

Existem vários sites que te ajudam a ganhar dinheiro extra sem sair de casa. O mais legal é que você pode conciliar o trabalho nestes sites com o seu trabalho atual.

A seguir, selecionamos as melhores opções disponíveis. E pode ficar tranquilo, porque estes sites são 100% seguros e confiáveis. Confira logo a seguir.

1 – Workana

Segundo o próprio site, a Workana é a maior plataforma de freelancer da América Latina. Através dele, você pode ofertar diversos serviços online, como criação e revisão de textos, tradução, designer, criação de sites e diversos outros. O site conta com diversas categorias diferentes e, com certeza, você irá encontrar uma ideal para você.

A Workana conta com uma rígida política de privacidade e dados. Por isso, é totalmente segura para você que deseja ganhar dinheiro sem sair de casa. Os pagamentos são intermediados pela própria plataforma.

2 – Ganhar dinheiro online com o Enjoei

O Enjoei é um site brasileiros que também conta com um aplicativo de celular. Nele, você pode encontrar diversos itens usados para comprar.

E esta pode ser uma excelente oportunidade para você ganhar um dinheiro extra com algo que não usa mais e poderá servir para outra pessoa. Você pode vender bijuterias, instrumentos musicais, sapatos, bolsas, livros, e muito mais sem sair de casa.

O aplicativo está disponível para telefones Android e IOS. Para participar, basta baixar o app e fazer o seu cadastro. Em seguida, basta criar o seu anúncio e inserir as fotos do produto.

3 – Foap

Você gosta de criar fotos e vídeos? Estão a Foap pode ser a melhor plataforma para você ganhar dinheiro online.

Nela, é possível vender suas fotos e vídeos, lembrando que eles precisam ser de qualidade e autorais. O material que você vender será destinado para utilização em propagandas e comerciais.

4 – Como ganhar dinheiro com o Google Opinion Rewards

Esta é uma plataforma do Google que recompensa os usuários apenas para eles prestarem informações de opinião. Assim, o usuário deve realizar um questionário, dando a sua opinião sobre um determinado produto ou assunto. O Google paga entre R$ 0,01 e R$ 1,00 por cada questionário.

5 – Hotmart

A Hotmart é uma plataforma de produtos digitais. É possível acessá-la através do site ou pelo aplicativo de celular, disponível para telefones Android e IOS.

Basicamente, a plataforma conta com 2 tipos de pessoas que ganham dinheiro com ela: os criadores de conteúdos e os afiliados.

Uma excelente forma de você começar a ganhar dinheiro na Hotmart é se tornando um afiliado digital. Isso significa que você irá escolher um dos produtos da plataforma e se afiliar a ele.

Assim, você recebe um link de divulgação. Quando uma pessoa compra pelo seu link, você recebe uma porcentagem da venda. E assim funciona o sistema de marketing de afiliados.

São vários produtos disponíveis na plataforma, desde cursos de maquiagem até mesmo programas de treinos. Basta escolher o que mais gostar e começar a divulgar.