Como inicializar o Samsung Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra no modo de recuperação

A Samsung Galaxy S Series sempre conseguiu criar hype no mercado durante seu lançamento, e vimos o mesmo com a recém-lançada série Galaxy S23. Em breve veremos o lançamento de alguns MODs e ajustes para a série S23, que só podem ser instalados com o modo de recuperação. O modo de recuperação em dispositivos Android pode ser útil de várias maneiras, por exemplo, instalando ROMs personalizados, fazendo downgrade do software do sistema, limpando o cache, redefinindo o dispositivo etc.

Acessar o modo de recuperação no Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra é semelhante a todos os dispositivos Android no mercado. Se você achar difícil acessar o modo de recuperação na série S23, este artigo irá ajudá-lo. Este artigo discutirá como você pode inicializar o Galaxy S23/Plus/Ultra no modo de recuperação.

Inicialize o Samsung Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra no modo de recuperação

Existem duas maneiras de inicializar seu dispositivo no modo de recuperação, ou seja, usando o físico no dispositivo ou por meio dos comandos ADB. Você pode seguir as etapas abaixo para inicializar seu Galaxy S23/Plus/Ultra no modo de recuperação.

Através de botões físicos

O primeiro e mais fácil método para inicializar seu Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra no modo de recuperação é através do físico. No entanto, você precisará de um PC e um cabo USB para continuar.

Pressione e segure o Poder botão em seu telefone.

No menu de energia que se abre, toque em Desligar e depois Desligar novamente para desligar o telefone.

Depois que o telefone desligar, conecte-o ao PC por meio do cabo.

Observação- No entanto, há um problema nisso; o cabo USB que você recebe na caixa do telefone é Type-C para Type-C, então você só pode usá-lo se o seu PC tiver uma porta Type-C. Use um cabo Tipo-A para Tipo-C se o seu PC tiver uma porta Tipo-A.

Pressione e segure o Aumentar o volume e Poder Botão juntos até que o logotipo da Samsung apareça. Deixe os botões assim que vir o logotipo da Samsung.

Seu dispositivo agora inicializará no modo de recuperação.

Através de comandos ADB

Outra maneira de inicializar seu dispositivo no modo de recuperação é por meio dos comandos ADB. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone Samsung.

No Configurações aplicativo, role para baixo e toque no Sobre telefone opção.

Agora, toque no Informações do software opção.

Toque em Número da versão 6-7 vezes . Agora você será solicitado a inserir a senha/PIN do seu dispositivo.

Depois de concluído, você receberá uma notificação na parte inferior da tela dizendo: ‘O modo de desenvolvedor foi ativado.’

Acesse o menu principal de Configurações .

Na parte inferior da tela de configurações, você verá Opções de desenvolvedor ; toque nele.

Aqui procure por Depuração USB e ative a alternância para isso.

Agora, conecte seu telefone ao seu PC com o cabo USB.

Clique aqui link para ir para a página de download do SDK Platform Tools.

Baixe as ferramentas da plataforma SDK aqui.

Imprensa Windows + E juntos para abrir Explorador de arquivos e vá para onde o arquivo foi salvo.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo baixado e clique em Extrair tudo .

Selecione o local onde deseja que o arquivo seja extraído e clique em Extrair .

Clique duas vezes na pasta extraída para abri-la.

Clique na barra de endereço na parte superior, digite CMD e pressione Digitar .

Tipo dispositivos adb na janela Prompt de comando e, em seguida, pressione Digitar . Você verá seu dispositivo aqui se estiver conectado corretamente; caso contrário, desconecte o cabo USB e conecte o telefone ao PC novamente.

Assim que seu dispositivo estiver conectado, execute o comando recuperação de reinicialização adb no Prompt de Comando.

Isso inicializará seu Galaxy S23/Plus/Ultra no modo de recuperação.

Conclusão

Acima estão os dois métodos para inicialize seu Galaxy S23/Plus/Ultra no modo de recuperação. Você pode seguir qualquer um dos dois métodos com os quais se sinta confortável para acessar o modo de recuperação em seu dispositivo Galaxy S23.

