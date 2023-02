Como instalar mods em Hogwarts Legacy 2023

Hogwarts Legacy é um jogo de ação e aventura baseado na série da web Harry Potter. Todos nós assistimos à série Harry Potter e queremos experimentá-la. Agora, podemos fazer isso facilmente com a ajuda do jogo Hogwarts Legacy. Milhões de jogadores baixaram o jogo e os downloads aumentam diariamente. Muitos jogadores jogam para completar a história e se divertir fazendo isso. No entanto, alguns outros jogadores adoram experimentar o jogo fazendo coisas diferentes.

Quando você pensa nos experimentos, como podemos esquecer os mods? Os mods são uma das maneiras pelas quais podemos fazer coisas diferentes no jogo. Podemos instalar diferentes mods no jogo através dos quais você pode fazer coisas diferentes como desbloquear conquistas, usar poderes especiais e muito mais.

Mas os jogadores devem instalar os mods no jogo para tudo mencionado. Aqueles que não fizeram isso estão confusos sobre as etapas. Não se preocupe! Estamos aqui para ajudá-lo, explicando brevemente como você pode instalar mods no jogo Hogwarts Legacy.

O que são Mods em Hogwarts Legacy?

Milhares de jogadores ainda não conhecem os mods. Se você é um deles, não se preocupe. Não é uma grande teoria com a qual você tenha que se preocupar. Portanto, os Mods são desenvolvedores que ignoram os arquivos do jogo por meio dos quais você pode usar diferentes poderes do jogo. Em palavras simples, os mods podem ser ditos como os hacks/cheat codes que usamos para obter diferentes conquistas no jogo.

Para que você entenda, aqui está um exemplo. Se você jogou o Hogwarts Legacy, deve ter visto que há muitas conquistas que você precisa desbloquear ao concluir diferentes tarefas. Assim, você pode fazer isso facilmente instalando um mod de Unlock Achievements in Hogwarts Legacy, que fará isso por você.

Além disso, você não precisa se preocupar, pois não há desvantagem em instalar mods até baixar os mods de bons e famosos desenvolvedores. Os mods são apenas para fins de entretenimento no jogo. Portanto, se você deseja instalar mods no Hogwarts Legacy, consulte o cabeçalho abaixo para aprender sobre as maneiras.

Como instalar mods no legado de Hogwarts

Existem diferentes maneiras disponíveis pelas quais você poderá instalar os mods no Hogwarts Legacy. Ambas as formas são mais fáceis de implementar. No entanto, você pode implementá-los de acordo com sua conveniência. Mas explicaremos as duas maneiras corretamente para que você possa instalar mods no Hogwarts Legacy. As diferentes maneiras de instalar mods no Hogwarts Legacy estão listadas abaixo.

Usando o Mod Manager

O primeiro passo para instalar mods no Hogwarts Legacy é o gerenciador de mods. É uma das melhores maneiras de experimentar diferentes mods no jogo. Como iremos instalar os mods com a ajuda do gerenciador de mods, obteremos diferentes recursos através dos quais poderemos gerenciá-lo e lidar com todos os mods. Abaixo estão as etapas que você deve seguir para fazer isso.

Primeiro, baixe o Vortex Mod Manager. (Clique aqui)

Instale o Mod Manager e todos os arquivos necessários para tornar o aplicativo funcional em seu sistema.

Agora, abra o Mod Manager e vá para Games.

Clique na seção não gerenciada e selecione o jogo Hogwarts Legacy.

Depois disso, clique em Gerenciar e ele solicitará que você instale uma extensão. Clique no botão Baixar.

Agora, você precisará fazer login na sua conta. Se você não tiver uma conta Nexus, crie uma.

Depois de fazer login na sua conta, vá para o gerenciador de mods e você precisará encontrar o diretório do jogo.

Depois disso, você verá o jogo nos Jogos Gerenciados.

É isso; você configurou a conta. Agora, procure os mods de Hogwarts Legacy e comece a instalar os mods.

Depois de instalar os mods, execute o jogo. O mod estará ativo para você.

Você também pode remover o Mod do Mod Manager. Quando quiser remover os mods, clique nele e selecione o botão Remover.

Substituindo arquivos

O método acima foi para quem deseja instalar muitos mods no jogo. Se você não deseja instalar muitos mods e deseja experimentar apenas mods específicos, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, baixe os mods do Nexus Mods.

Após o download, você precisará extrair os arquivos.

Depois de extrair os arquivos, vá até o local onde você instalou o Steam e o jogo.

Visite o local do jogo, que será como C:\Program Files\Steam\Steamapps\Common\Hogwarts Legacy\. Este é o local padrão; se você mudou o local para outra unidade, acesse-a.

Você tem que copiar os arquivos mods para a pasta Pheonix no diretório do jogo.

Quando você está copiando, também pode pedir para substituir alguns arquivos. Confirme.

Agora, execute o jogo e os mods estarão funcionando.

Se você deseja remover algum mod, vá para o mesmo local e exclua os arquivos da pasta mod. É isso.

Empacotando

Esperamos que agora você entenda como instalar mods no Hogwarts Legacy. Existem muitos jogadores que não sabem sobre os mods e como instalá-los. Mas este post explicou os mods e como você pode instalá-los. Explicamos dois métodos pelos quais você pode instalar os mods.

Se você está pensando em instalar muitos mods diferentes, o gerenciador Vortex Mod será bom para você. Se você não deseja instalar muitos mods, o modo manual será bom para você. No entanto, sugerimos que você siga o primeiro caminho, pois oferece muitos recursos e você pode facilmente instalar, desinstalar e modificar os mods com ele.

Perguntas frequentes – Instalar mods no legado de Hogwarts

1. Como instalo o legado de Hogwarts?

Você pode instalar o Hogwarts Legacy na loja do jogo.

2. Qual é a maneira mais fácil de instalar mods em Hogwarts Legacy?

Se você deseja instalar mods no Hogwarts Legacy, o Mod Manager listado acima é a maneira mais fácil para você. Você tem que seguir as etapas corretamente no sistema para fazer isso.

3. De onde posso baixar mods para Hogwarts Legacy?

Você pode baixar mods para Hogwarts Legacy em Nexus Mods. Eles fornecem tipos diferentes para os jogadores. Basicamente, é uma plataforma onde os desenvolvedores podem publicar seus mods para os jogadores.

