Como instalar ou assistir Fubo TV na Samsung TV (2023)

As TVs Samsung sempre foram o pau para toda obra. Sejam TVs normais ou smart TVs, a Samsung sempre tentou oferecer o melhor. No entanto, às vezes, os usuários ficam confusos ao baixar e instalar aplicativos. Um desses incidentes é a instalação da Fubo TV na Samsung.

Se você está procurando maneiras de instalar o Fubo TV na sua TV Samsung, não procure mais. Aqui vamos discutir como você pode instalar o Fubo TV no seu Samsung; junto com isso, discutiremos seu custo, recursos e se vale a pena o preço. Vamos começar.

O que há de tão interessante na Fubo TV?

Fubo TV é a solução para todos os fanáticos por jogos. Além disso, é uma das melhores alternativas de TV a cabo. A única desvantagem do Fubo TV é que ele é caro, ao contrário de suas alternativas que você pode encontrar usando a lista acima.

Com a recente adição de canais de propriedade da Disney, até mesmo o pacote básico agora inclui ESPN e dezenas de outras grandes redes de entretenimento. Além disso, um grande negócio para as emissoras esportivas locais, a FuboTV adquiriu as redes Bally Sports.

O serviço de streaming de TV ao vivo Fubo TV pode economizar dinheiro em sua assinatura a cabo. Um DVR em nuvem e o novo recurso Multiview permitem a visualização simultânea de quatro canais. Excelente para quando você não consegue se decidir, como no dia do jogo.

Como instalar e assistir Fubo TV na Samsung TV

Como a Fubo TV oferece uma extensa lista de suporte, é possível instalá-la na Samsung TV. Basta seguir este conjunto de etapas fáceis e você estará pronto para assistir TV ao vivo:

Ligue sua TV Samsung e verifique se ela está conectada a uma conexão de internet estável. Abra a Samsung Store e procure por Fubo TV clicando no botão Lupa à esquerda. Clique em Adicionar à página iniciale o processo de instalação começará. Depois de instalado, você poderá ver o Fubo TV na tela de origem. Toque nele para abri-lo. Clique em Sinal em. Depois de entrar, você verá um código e certifique-se de mantê-lo assim. Abrir fubo.tv no navegador do seu smartphone ou navegador do PC e entre. Você verá um espaço para digitar o código mostrado na TV. Digite-o e sua TV Samsung está pronta para exibir os canais da TV Fubo.

Quanto custa a TV Fubo?

No momento em que escrevo, a Fubo TV oferece três planos bastante caros. Outras alternativas incluem Peacock TV e BET TV.

Os custos da Fubot TV são os seguintes:

Fubo TV Pro – 140 canais + DVR em nuvem de 1000 horas – $ 74,99/mês Fubo TV Elite – 200 canais + 1000 horas Cloud DVR – $ 84,99/mês Fubo TV Ultimate – 240 canais + 1000 horas Cloud DVR – $ 94,99/mês

Além disso, a Fubo TV oferece complementos que custarão mais se você quiser assisti-los. Eles são aplicáveis ​​a qualquer plano que você deseja adquirir. Esses complementos incluem – Showtime + Starz + MGM. Tudo isso pode ser adquirido por US$ 19,99/mês.

Se olharmos para o custo, é semelhante ao Hulu em geral, mas com muito mais canais e funcionalidades. Curiosamente, o YouTube TV oferece tudo mais por US $ 5 a menos que o Fubo TV.

O DVR baseado em nuvem da FuboTV está incluído no preço base do serviço (ao contrário do Sling). Com o FuboTV, você obtém o dobro de espaço livre no DVR (30 horas contra 1.000 horas).

Isso é um aumento significativo em relação ao tempo de armazenamento padrão do Sling de 50 horas. No entanto, Hulu, DirecTV Stream e YouTube TV fornecem armazenamento DVR ilimitado.

Você pode adicionar mais canais ao nível Pro se precisar deles e, por US $ 10 extras por mês, pode obter o nível Elite, que inclui transmissões em 4K de determinado conteúdo, como o Super Bowl 2023.

Por US $ 10,99 por mês, você pode obter o pacote Sports Plus, que inclui 23 canais, entre eles o NFL RedZone.

O RAI Italia custa US$ 8,99 por mês, o NBA League Pass custa US$ 14,99 por mês e o plano International Sports Plus inclui 11 canais, incluindo Fox Soccer Plus e ESPN Desportes, por US$ 6,99 por mês.

Um total de 44 canais, incluindo NBA TV, NHL Network, MLB Network, Cooking Channel, PeopleTV, BBC World News e TeenNick, estão incluídos no pacote Fubo Extra de $ 7,99.

Quais dispositivos o Fubo TV suporta?

A lista de dispositivos compatíveis da FuboTV é bastante extensa. Como a maior parte do mercado de streaming é composta por decodificadores e sticks como Amazon Fire TV, Android TV e Roku, o serviço naturalmente também possui aplicativos para essas plataformas.

O melhor de tudo, inclui sistemas operacionais proprietários. Além das smart TVs Hisense, LG, Samsung e Vizio, também está disponível na Apple TV e Chromecast. O Xbox One também pode acessar o Fubo por meio de seus aplicativos dedicados.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode instalar o Fubo TV na Samsung TV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você gostou, confira como instalar o We TV em todas as TVs. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

perguntas frequentes

O Fubo TV é gratuito?

A Fubo TV está longe de ser gratuita. Na verdade, a Fubo TV é uma das alternativas de TV a cabo mais caras. No entanto, não negaremos a funcionalidade que possui em outras redes de TV.

Quantas telas você pode transmitir ao mesmo tempo com o Fubo TV?

Os planos de assinatura Pro e Elite da fuboTV permitem até 10 transmissões simultâneas em uma única rede. Considere isso um negociador se você pretende permitir que várias pessoas em sua família usem a mesma conta fuboTV.

A TV Fubo vale o preço?

FuboTV é o serviço de streaming ideal para fãs de futebol e esportes internacionais. Quando se trata de assistir esportes ao vivo, é um acéfalo, de acordo com CableTV.com. No entanto, a linha de canais de entretenimento da fuboTV tem alguns problemas para que possamos recomendá-la totalmente como um substituto de cabo autônomo para usuários que desejam substituir totalmente o serviço de cabo ou satélite. Além disso, se você não assiste nada além de críquete, está disponível com o Fubo TV. Infelizmente, você não pode transmitir IPL na Fubo TV.

Posso assistir IPL na Fubo TV?

Infelizmente não! Você não pode assistir IPL na Fubo TV. No entanto, se você deseja transmitir o IPL ao vivo, pode conferir este guia para obter mais ajuda. A partir de agora, o IPL será transmitido exclusivamente no Sony LIV.

