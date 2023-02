Como jogar NCAA 14 no PS4 2023 (guia completo)

O NCAA 14 é perfeito para fãs de futebol universitário e entusiastas de videogames. O jogo é, no entanto, compatível apenas com os consoles Xbox 360 e PlayStation 3 desde seu lançamento em 2013. No entanto, você pode jogar NCAA 14 no seu PS4 sem problemas? Neste artigo, vamos orientá-lo nas etapas de como jogar NCAA 14 no seu PS4.

O que é NCAA 14 no PS4?

O videogame NCAA 14 foi lançado em 2013 para Xbox 360 e PlayStation 3. Devido a disputas legais sobre o uso de imagens de atletas universitários sem compensação, foi o último jogo da série NCAA Football.

Os proprietários do PS4 ainda podem jogar NCAA 14 em seus consoles com o PlayStation Now, mesmo que não tenha sido lançado oficialmente para o console. Através do PlayStation Now, os fãs de futebol universitário podem transmitir o jogo para seu PS4 e aproveitá-lo em seus consoles modernos.

Como Jogar NCAA 14 no PS4

PS4 não suporta NCAA Football no momento. NCAA 14 Football foi a última entrada na popular série de jogos de futebol americano universitário. Depois que surgiu a controvérsia sobre o uso de imagens de jogadores de futebol universitário, a série teve que terminar devido a problemas de licenciamento.

Xbox 360 e PlayStation 3 são os últimos consoles que oferecem suporte ao NCAA Football. Ao longo dos anos, tornou-se um dos jogos esgotados mais procurados do mundo.

Apesar de ainda estar disponível no mercado de reposição e em sites como eBay e vendedores terceirizados da Amazon, o preço aumentou muito. É possível encontrar cópias deste jogo por até $ 150. É o resultado das atualizações e modificações da lista de jogos dos jogadores que levaram a um aumento de preço.

Ao longo dos anos, alguns jogadores da comunidade da NCAA dedicaram algum tempo para se reunir para atualizar listas, menus e outros recursos de qualidade de vida. Foi atualizado em janeiro de 2020, que foi a atualização principal mais recente. Várias atualizações foram feitas, incluindo menus redesenhados, campos atualizados e uniformes e patches adicionais.

Infelizmente, nem o PS4 nem o PlayStation 5 suportam NCAA. PlayStation 3 e uma cópia física do NCAA Football são necessários para jogar o jogo frequentemente atualizado.

Caso você tenha um PS3, poderá comprar o jogo digitalmente, mas deve esperar que o processo seja mais desafiador do que outras compras online. Você não pode fazer compras através do PayPal ou cartões de crédito com o PS3 devido à falta de atualizações e à natureza antiga da loja do PS3.

Algumas perguntas frequentes— FAQs

É Possível Jogar Jogos de PS3 no PS4 Via Jailbreak?

Os jogos de PS3 não podem ser jogados em um PS4 com jailbreak. Ainda é impossível usar os discos do PS3 com o PS4, mesmo com o jailbreak, que permite o acesso a configurações especiais.

Além disso, se você tentar executar um emulador no seu PS4, não conseguirá. No entanto, mesmo que você instale com êxito um jogo emulado, provavelmente não conseguirá jogá-lo devido a limitações do sistema.

Também não está disponível no serviço de streaming da EA, EA Play. NCAA não está mais sendo desenvolvido em consoles futuros e não haverá mais entradas na série. Não é recomendado que você modifique seu console simplesmente para jogar NCAA, a menos que pretenda jogar outros jogos nele.

Em alguns casos, fazer jailbreak ou modificar seu console PS4 pode resultar em danos internos ou corrupção de software que tornam o sistema inutilizável. Isso não deve ser tentado se você não tiver a experiência necessária.

Os servidores Ncaa 14 estão funcionando ?

Não havia servidores NCAA 14 disponíveis em 2023, pois foram encerrados em 2018. No jogo, não é mais possível jogar multiplayer, recrutar online ou compartilhar equipes online. Ainda é possível jogar jogos single-player offline como Dynasty, Road to Glory e Ultimate Team.

No entanto, os proprietários dos consoles Xbox 360 e PlayStation 3 ainda podem jogar, apesar dos servidores do jogo terem sido desligados. Além disso, o jogo também pode ser transmitido no PS4 usando o serviço PlayStation Now, conforme mencionado anteriormente.

Por que o Ncaa 14 é tão caro?

Como o NCAA 14 não é mais produzido ou vendido, tornou-se caro. Em 2013, o jogo foi lançado sem compensação pelo uso de imagens de atletas universitários. Devido à sua escassez, o jogo não está mais disponível nos canais oficiais, por isso é mais caro no mercado de segunda mão.

Além disso, a série NCAA Football tem um grande apelo entre os fãs de futebol universitário e jogadores que gostam de seus recursos exclusivos. Houve uma grande demanda pelo jogo, o que fez com que seu preço subisse.

Além da condição do jogo, a plataforma e a localização do vendedor podem afetar o preço do jogo. É possível, no entanto, com alguma diligência, encontrar o NCAA 14 a um preço razoável se você for um fã de futebol americano universitário.

O Ncaa 14 é compatível com versões anteriores no PS5?

NCAA 14 não pode ser reproduzido no PS5 no momento devido à falta de compatibilidade com versões anteriores. Apesar da compatibilidade com versões anteriores do PS5, NCAA 14 não é um dos jogos que você pode jogar na geração anterior.

Não foi atualizado para funcionar em consoles mais novos, pois foi desenvolvido para Xbox 360 e PlayStation 3. Além disso, os servidores NCAA 14 foram desligados, para que os jogadores não pudessem acessar os recursos online, mesmo que o jogo estivesse invertido. compatível.

Se você preferir jogar NCAA 14 no seu PS5, pode usar o PlayStation Now, um serviço de streaming de jogos. Os jogadores podem aproveitar a experiência do futebol universitário em seu console moderno, transmitindo o jogo para o console PlayStation Now.

Conclusão

Concluir, jogando NCAA 14 no seu PS4 dará a você um gostinho da emoção do futebol universitário novamente. É fácil jogar e personalizar este jogo no seu PS4 seguindo as etapas descritas neste artigo. Seja qual for a sua preferência, NCAA 14 tem algo para todos, quer você prefira o modo Dynasty ou o modo Road to Glory. Agora você pode experimentar a emoção do futebol universitário sem ter que sair de casa, pegando seu controle PS4.

