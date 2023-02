Como jogar os Crash Games na KTO

Jogar Crash Games na KTO é muito simples. O site conta com uma seção só de cassino e dentro dela já é possível achar a vertical com os principais Crash Games. Entre os destaques, estão os famosos Aviator e Mines, ambos da Spribe .

Na KTO, começar é muito fácil e rápido. Desde o cadastro até o saque, o cliente não terá problemas. Além disso, para os que se preocupam com questões de segurança, a empresa tem a seção de cassino licenciada e regulamentada pelas leis de Curaçao sob a licença de eGaming de Curaçao No. 8048/JAZ.

Registrando-se na KTO para jogar (crash games)

Para quem quer se divertir e jogar com dinheiro real nos Crash Games, é necessário criar uma conta. O processo é simples e rápido, demorando de dois a três minutos para ser finalizado.

Primeiro basta clicar no botão Registre-se, no canto superior direito da tela Logo em seguida será necessário inserir suas informações Por fim, é só concluir a inscrição

Faça seu primeiro depósito na KTO

Logo após se registrar, para jogar com dinheiro real, será necessário fazer o primeiro depósito. A KTO possui parceria com os meios de pagamento mais confiáveis ​​e rápidos como PIX, pay4fun , Boleto, Banco do Brasil ou até mesmo seu VISA ou Mastercard.

Para depositar, basta clicar no botão de Depósito Selecione a forma de pagamento de sua preferência, como por exemplo o PIX Digite o valor que deseja depositar e clique em “Depositar” Abra seu aplicativo PIX e vá na opção de leitor de QRCode. Digitalize o QRCode e confirme o valor para concluir o depósito.



Escolha o melhor Crash Game na KTO

Depois de se registrar e fazer o primeiro depósito, o próximo passo é escolher um crash game na KTO. O site, que conta com uma variedade de jogos neste estilo, pensando no usuário, fez uma parceria com grandes empresas do segmento, como Spribe, Pragmatic Play, Smartsoft e Evolution, visando a melhor experiência na hora da jogatina.

Aviator: o crash game mais famoso da KTO atrai cada vez mais jogadores pela simplicidade. O objetivo é acompanhar a linha crescente e sacar antes que o avião colida.

Spaceman : o jogo da Pragmatic Play coloca o jogador na pele de um simpático astronauta que viaja pelo espaço. Os ótimos gráficos e design de som são os destaques.

Jetx : com um estilo muito semelhante ao Aviator, o game SmartSoft é bem simples. O jogador, a cada rodada, precisará retirar o dinheiro antes que o jato exploda no trajeto.

Mines: neste jogo interativo da Spribe o objetivo é avançar sem cair nas minas. O jogador precisará desviar das minas, mas também poderá sacar quando se sentir confortável.

Plinko: muito simples e rápido, outro jogo da Spibre é destaque na KTO. Basta escolher a cor da bola e torcer para que ela caia em um multiplicador valioso da mesma cor.

Goal: o jogo que une o futebol com a estratégia também é mais uma opção de crash game. O objetivo é levar a bola até o gol sem cair nas bombas.

Importante saber sobre os Crash Games da KTO

Os Crash Games na KTO são mais atrativos já que oferecem uma boa quantidade de benefícios e recursos. No site, além de vários recursos bônus, como a disponibilidade de apostas grátis, também é possível aproveitar a interação com os chats ao vivo que os games possuem. Você pode jogar e interagir enquanto tenta lucrar.

Outro fator de destaque são as licenças de regulamentação. Como citado, a KTO é operada de acordo com as leis de Curaçao, que garantem a credibilidade do site.

Oferece jogos justos de provedores legítimos. Utiliza formas de pagamento seguros. Não é enganoso em suas ofertas, bônus e promoções. Trabalha ativamente para prevenir a lavagem de dinheiro. Tem uma boa abordagem e foco no jogo responsável.

Para prevenir qualquer tipo de fraude, lavagem de dinheiro e ter certeza de que os jogadores são maiores de 18 anos, a KTO solicita sempre a verificação da conta. Para isso será necessário:

Identidade Comprovante de endereço Comprovante de método de pagamento Passaporte ou cartão de identidade

Como sacar seus lucros na KTO?

Assim como todos os processos no site, sacar também é bem simples. Em 99% dos casos, os saques serão feitos de acordo com o mesmo método usado para fazer o depósito.

É assim que você faz um saque usando o PIX: