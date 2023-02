Como o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 2022

Chegando à Copa do Mundo de 2022, o Brasil estava pronto para chegar pelo menos à final e fazer uma corrida incrível rumo ao seu sexto campeonato histórico. Pouco antes do início do torneio, as apostas esportivas favoreciam a Seleção para vencer tudo.

No entanto, as coisas não deram certo para o Brasil como todos pensavam que aconteceriam, pois a equipe foi eliminada do torneio apenas algumas rodadas depois da fase de grupos. Sendo um dos principais favoritos, como o Brasil foi eliminado e como pode se sair melhor no futuro?

O grande começo da Seleção

Quando a Copa do Mundo começou, em dezembro de 2022, o Brasil demonstrou uma força formidável que confirmou por que foi considerado a aposta esportiva favorita para sair como vencedor no torneio. Seus principais jogadores de futebol, como Neymar, Thiago Silva e Richarlison estavam em excelente forma, atacando as defesas inimigas como se não fossem nada.

Eles fizeram jogadas espetaculares, assim como o “chute de 360” ​​de Richarlison fora do ângulo, que deu ao Brasil uma vantagem de 2 a 0 sobre a Sérvia nas primeiras fases de grupos do torneio. O ataque deles também parecia sólido, o que era esperado muito antes do início da Copa do Mundo.

O que surpreendeu muitos torcedores foi sua defesa mais forte. Embora eles tivessem uma defesa de elite, seu reduto certamente rivalizava com seu ataque, o que significava problemas para o resto da competição.

Se os times adversários têm Neymar e Richarlison correndo direto para a sua defesa, a defesa do Brasil era a última coisa que a competição queria enfrentar. Eles seguraram muitos times a zero pontos e parecia que estavam prontos para chegar à final novamente e ganhar mais um troféu.

Seu grande começo foi apenas a calmaria antes da tempestade, quando eles enfrentaram a vice-campeã, a Croácia, para chegar à fase final do torneio. Infelizmente, a forte linha de atacantes da Croácia foi demais para a Seleção.

Enfrentando a Croácia

Liderada pelo capitão Luka Modric, a Croácia foi um time que saiu do radar apesar de ter chegado à final da Copa do Mundo de 2018. A maior razão pela qual o time foi classificado um pouco abaixo de outros favoritos foi por causa de times como Brasil e Argentina, com melhores jogadores em seus times.

A Croácia adora jogar rápido, com formações que têm apenas um jogador principal para preparar o ataque. Embora certamente eficaz, esse tipo de ataque não funcionará com defesas como Brasil ou Argentina. No entanto, a Croácia encontrou uma maneira de vencer os favoritos em seu próprio jogo.

O Brasil era mais conhecido por seu ataque, especificamente pelas cobranças de pênaltis. A Croácia também foi um bom time nas penalidades, mas não se comparava aos excelentes gols do Brasil, conforme vinha demonstrando até então.

A seleção croata de futebol surpreendeu o Brasil ao empatar por 1 a 1 em impressionantes 120 minutos de jogo. Ambas as defesas foram excelentes, pois impediram que todos os gols de cabeça entrassem para o placar. Graças aos zagueiros das duas equipes, o jogo chegou a um emocionante empate que obrigou a decisão por pênaltis.

Após o segundo final do regulamento, muitos torcedores e especialistas acreditavam que o Brasil venceria facilmente a Croácia. No entanto, o Brasil errou surpreendentemente dois de seus primeiros 4 chutes, onde a Croácia aproveitou para avançar para a fase eliminatória.

As chances do Brasil na Copa do Mundo de 2026

É mais um fracasso da Copa do Mundo para o Brasil, mas na verdade há grandes sinais de avanço à medida que a Copa do Mundo da FIFA 2026 se aproxima. Para começar, o Brasil será para sempre conhecido como uma nação do futebol repleta de jogadores talentosos. No começo, eles tinham Pelé e Garrincha. Agora eles contam com Richarlison e Neymar para pegar o manto e se tornarem lendas do futebol.

Embora suas chances ainda sejam altas, também existem outras equipes que prometem competir em futuras Copas do Mundo. Por exemplo, Espanha e França ainda são times jovens que só continuarão a melhorar com o passar dos anos.

Há também outras grandes equipes como a Argentina, atual campeã, apesar de Messi inevitavelmente se aposentar do futebol após sua primeira vitória na Copa do Mundo na carreira. Existem outros grandes talentos por aí que surpreenderam muitos fãs de futebol. Marrocos foi um azarão estelar que chegou bastante longe e eles também só vão melhorar.