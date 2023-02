Como o príncipe Harry e Meghan Markle se tornaram marionetes em 2023

Príncipe Harry e Meghan Markle tiveram uma vida pública muito ocupada desde que deixaram o Família real em Londres estabelecer no Estados Unidoslançando uma série documental na Netflix e com o saudoso da princesa Diana filho também compartilhando muitas de suas experiências de vida através de seu livro de memórias chamado “Poupar.”

Agora muitos estão falando sobre como se tornaram fantoches em 2023.

Príncipe Harry é chamado de “idiota” pela comentarista política Esther Krakue

Príncipe Harry e Meghan Markle serão fantoches este ano

O Duque e Duquesa de Sussex o próximo movimento foi revelado, pois agora sabemos que eles serão marionetes na mais nova instalação da adaptação teatral do esquete show “Imagem cuspindo.”

Este novo show será chamado Idiots Assemble: Spitting Image Saves the World, com comediantes Matt Forde, Sean Foley e Al Murray participando do Teatro de Repertório de Birminham.

Entre outras celebridades apresentadas no show estarão Rei Charles III, Tom Cruise, Greta Thunberg, Vladimir Putin e Xi Jinping entre muitos outros.

A trama gira em torno Rei Carlos pedido para Tom Cruise salvar Grã Bretanha.

“Com um enredo mais improvável do que o último ano da política britânica. Junte-se aos icônicos fantoches Spitting Image nesta estréia mundial enquanto eles enfeitam o palco pela primeira vez. Eles acabaram de sair para uma noite na cidade? Ou eles vão acabar com toda a civilização?” pode ser lido na sinopse do programa.