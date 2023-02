Esperamos que você ame o novo jogo Hogwarts Legacy lançado. O jogo recebeu milhões de downloads em pouco tempo. Os jogadores adoram o conceito, pois o jogo é baseado na série Harry Potter. Como na série, há muitas coisas que os jogadores devem fazer para completar os diferentes níveis do jogo.

Esperamos que você saiba como concluir missões no jogo. Ao completar uma missão, você receberá recompensas e desbloqueará coisas diferentes no jogo. No entanto, completar uma missão não é fácil. Você drenará muita saúde enquanto combate seu inimigo. Nesse momento, se você não tiver poções de saúde em seu inventário, provavelmente acabará morrendo no jogo.

Muitos usuários estão procurando maneiras de obter mais e reabastecer poções de saúde. Esta não é uma tarefa fácil que você pode fazer no jogo. Você tem que completar missões diferentes, e então você pode obter mais e reabastecer as opções de saúde. Percorra este guia até o final para saber mais sobre isso.

Como obter mais poções de saúde de recarga no legado de Hogwarts

Os jogadores estão procurando maneiras de obter mais e reabastecer poções de saúde no jogo. Quando os jogadores estão em uma missão, eles precisam enfrentar um chefão sem ter as Poções de Saúde.

No entanto, os jogadores podem obter mais poções de Saúde Wiggenweld no Legado de Hogwarts produzindo as poções na Sala Precisa. Você tem que desbloquear a Sala Precisa. Depois de desbloquear a Sala Precisa, você pode cultivar plantas, criar poções, etc.

Os jogadores precisarão de um lote de Horklump Juice e Dittany Leaves para criar a poção de saúde. Você pode comprar o Horklump Juice na J. Pippin’s Potion, que está disponível em Hogsmeade por 50 gold cada. Depois disso, cultive as folhas de Dittany em qualquer vaso de planta depois de ver a planta durante a aula de Herbologia.

Depois de ter todos os ingredientes, vá para a estação de poções da Sala Precisa e depois crie a garrafa de poções de saúde.

Existe outra maneira pela qual você pode obter a poção de saúde. Você pode comprá-lo diretamente da Poção de J. Pippin por 100 ouro, ou poderá obtê-lo do saque dos inimigos mortos ou do baú.

Empacotando

Os jogadores estão entusiasmados e jogam o jogo com toda a diversão. Existem muitos chefes que você tem que matar no jogo. Quando você combater esses chefes, sua saúde será drenada. Nesse caso, você pode usar as poções de saúde para recuperar sua saúde.

Isso ajudará na recuperação instantânea de sua saúde. No entanto, obter as poções de saúde no jogo não é fácil. Você tem que seguir muitos procedimentos para isso. Neste post, listamos as maneiras pelas quais você pode fazer poções de saúde e obtê-las rapidamente.

Perguntas frequentes – Poções de saúde herdadas de Hogwarts

1. Como você faz uma poção de saúde completa?

Neste guia, explicamos como você pode fazer uma poção de saúde. Certifique-se de seguir o caminho corretamente para fazê-lo.

2. Por que as Poções de Saúde são importantes no Legado de Hogwarts?

Os jogadores podem saber que precisam enfrentar chefes durante a missão. Durante o combate, eles devem matar chefes; no entanto, não é fácil. Os chefes disponíveis no jogo são muito poderosos. Assim, você tem que lidar com muitos danos.

Há chances de você ter que lidar com muitos danos. Para recuperar a saúde que sofreu com o dano, você deve usar as poções de saúde. Então, esta é a razão pela qual as poções de saúde são essenciais no jogo.

3. Como obter a poção Wiggenweld?

Muitos jogadores não sabem que podem obter rapidamente a poção Wiggenweld no jogo na loja. Se você é um deles, não se preocupe. Você pode obter rapidamente a poção Wiggenweld indo para a Poção de J. Pippin.

Esperamos que agora você possa obter a poção de solda Wiggen de lá. A Poção Wiggenweld está disponível por 100 ouro, então certifique-se de ter ouro suficiente. Além disso, você pode obter a poção Wiggenweld dos cadáveres dos inimigos.

LEIA TAMBÉM: