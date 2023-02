Como obter o teste gratuito de 6 meses do Apple Music (2023)

As pessoas que possuem dispositivos Apple preferem usar os aplicativos proprietários da Apple, e o Apple Music é o aplicativo de música preferido para os usuários da Apple. O Apple Music tem mais de 100 milhões de músicas e listas de reprodução de vários artistas. Mas o problema é que o Apple Music não é gratuito e você terá que assinar um dos planos que eles oferecem antes de poder usar o Apple Music.

O Apple Music oferece um teste de música que você pode usar e aproveitar o serviço por um período limitado. A Apple está oferecendo uma avaliação gratuita de seis meses em uma nova compra de dispositivos de áudio específicos. Neste artigo, discutiremos como você pode obter o teste gratuito de 6 meses do Apple Music.

O que você deve saber antes de obter o teste gratuito de 6 meses do Apple Music

A Apple define determinados termos e condições aos quais você deve aderir antes de obter o teste gratuito de 6 meses do Apple Music.

A oferta é limitada aos dispositivos qualificados (lista mencionada na seção abaixo).

A oferta pode ser reivindicada apenas uma vez por dispositivo.

A oferta se aplica apenas a novos assinantes do Apple Music; usuários antigos não podem reivindicar esta oferta.

Você não pode aproveitar a oferta com outras avaliações gratuitas e ofertas no Apple Music.

A oferta é válida apenas para assinaturas individuais do Apple Music.

A oferta deve ser reivindicada no aplicativo Apple Music em até 90 dias após conectar seu dispositivo qualificado ao seu dispositivo Apple. O dispositivo Apple deve estar executando o iOS/iPadOS mais recente.

A oferta será elegível em qualquer região onde o Apple Music esteja disponível no momento.

Após o término da avaliação gratuita, a assinatura de US$ 5,99/mês será iniciada automaticamente e continuará até que você a cancele.

Como obter o teste gratuito de 6 meses do Apple Music

Agora que você leu os termos e condições mencionados acima e está qualificado para a oferta, siga as etapas abaixo para obtenha o Apple Music grátis para toda a vida.

Em primeiro lugar, certifique-se de que seu iPad ou iPhone funcione com o firmware mais recente. Para verificar, siga as etapas abaixo- Abra o Configurações do seu dispositivo. Aqui, toque em Em geral e depois Atualização de software. Toque no instale agora botão para instalar a atualização. Se houver mais de uma atualização, selecione a atualização que deseja instalar e toque em Instale agora.

Agora que seu dispositivo Apple está atualizado para a versão mais recente, emparelhe-o com o dispositivo de áudio qualificado.

Abra o Música da Apple aplicativo em seu dispositivo. Se você não tiver o aplicativo, baixe-o no Loja de aplicativos.

Você será solicitado a fazer login no seu ID Apple; fazê-lo para continuar em frente.

Dispositivos qualificados para reivindicar o teste gratuito de 6 meses do Apple Music

A oferta de avaliação gratuita mensal do Apple Music 6 pode ser reivindicada com os seguintes dispositivos:

AirPods Pro

AirPods 2ª geração

AirPods 3ª geração

AirPods Max

Beats Studio Buds

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Fit Pro

HomePod

HomePod Mini

A oferta não está disponível para os seguintes dispositivos-

AirPods 1ª geração

Beats Solo3 Wireless

Beats Studio3 Wireless

Beats EP

Beats Flex

Palavras Finais

Se você deseja reivindicar a avaliação gratuita de 6 meses do Apple Music, pode fazê-lo seguindo as etapas acima. Antes de continuar com as etapas de resgate, você deve garantir que possui o dispositivo qualificado para a oferta e seguir os termos e condições estabelecidos pela Apple.

perguntas frequentes

1. O Apple Music é apenas para adultos?

O Apple Music tem como alvo usuários de todas as idades, sejam crianças ou adultos. O aplicativo não é restrito a adultos, mas qualquer pessoa que optar por sua assinatura pode usá-lo.

2. O Apple Music funciona offline?

Sim, o Apple Music funciona offline. Você precisa baixar músicas no aplicativo Apple Music e depois pode ouvi-las offline. Você precisa ter uma assinatura do Apple Music para baixar músicas.

3. Quando expira a oferta de avaliação gratuita de 6 meses do My Apple?

A oferta expirará após 90 dias de emparelhamento do dispositivo qualificado com o dispositivo Apple. Você terá que aproveitar a oferta no prazo de 90 dias após o emparelhamento do dispositivo qualificado.

