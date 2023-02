Como obter ou instalar o HBO Max na LG Smart TV 2023

HBO Max é uma plataforma OTT baseada em assinatura na América, conhecida por fornecer conteúdo cativante. Está disponível globalmente e é muito popular, já que o número de usuários ultrapassa 76 milhões.

Está disponível em várias plataformas – site, aplicativo móvel e também na TV. Mas ativar o HBO Max em uma smart tv pode ser mais difícil para você se você não tiver feito isso antes.

Então, se você tem uma smart tv LG e não sabe como colocar o HBO Max na smart tv LG, não se preocupe; Vou ajudá-lo a aprender as etapas em palavras simples neste post.

Como obter o HBO Max na LG Smart TV

O HBO Max está disponível para LG smart tv um ano após seu lançamento e oferece uma maneira conveniente de assistir a filmes, programas, originais máximos e muito mais.

Se você não sabe como obter o HBO Max na smart tv LG, certamente está perdendo algum conteúdo fascinante. Portanto, você deve conhecer as etapas para obter o HBO Max na sua TV.

O processo para fazer isso é simples e você não deve ter problemas se seguir as etapas abaixo:

Primeiro, ligue sua LG TV e conecte-a à internet.

Agora, pressione o LAR no controle remoto para iniciar a LG Content Store.

Em seguida, role a lista até encontrar o APLICATIVOS categoria e clique nela.

Depois de aberto, vá até a barra de pesquisa no canto superior direito e clique nele.

Em seguida, digite HBO Max lá e ele apresentará os resultados.

Após isso, clique no botão Instalar, e o processo de instalação será finalizado dependendo da velocidade da sua internet.

Se não tiver certeza se o aplicativo está instalado, você pode pressionar o botão LAR no controle remoto e role para a direita até o Content Store para verificar.

Inicie o HBO Max na sua TV LG e faça login na sua conta para assistir ao seu conteúdo favorito. Mas o método de login não é convencional, então continue lendo o post para aprender a fazer login na sua conta na smart tv LG.

Como configurar o aplicativo HBO Max na LG Smart TV?

Você deve concluir uma configuração única se tiver instalado o aplicativo com sucesso. Mas para isso, você precisa ter uma conta no HBO Max. Se você não tiver um, crie um novo primeiro.

Se você já possui uma conta HBO Max e deseja usá-la para configurar sua smart TV LG, siga as etapas abaixo:

Primeiro, abra o aplicativo HBO Max na sua TV LG.

Em seguida, clique no botão Entrar.

Ele mostrará um código de 6 dígitos.

Agora, no seu celular ou computador, abra qualquer navegador e acesse https://www.hbomax.com/activate

Na página, digite o código exibido na sua TV.

Em seguida, insira suas credenciais do HBO Max e clique no botão Entrar.

É isso, agora encontre o aplicativo HBO Max na sua TV no centro de conteúdo e abra-o para começar a assistir o HBO Max na sua TV LG sem problemas.

Por que não consigo obter o HBO Max na minha TV LG?

Se você não conseguir obter o HBO Max na sua TV LG, deve haver alguns problemas de compatibilidade, pois as TVs LG antigas não suportam esse recurso. Portanto, antes de tentar obter o aplicativo, verifique se o seu dispositivo é compatível. Você pode saber disso visitando https://www.lg.com/us/support/hbo-max-lg-tv

No entanto, você pode transmitir do seu telefone para transmitir o HBO Max em uma TV não compatível.

Como transmitir o HBO Max na sua TV LG?

Se você não tiver o recurso para instalar e usar o aplicativo HBO Max em sua TV LG, poderá usá-lo em seu telefone e transmiti-lo em sua TV.

Você pode fazer isso em dispositivos Android e iOS, mas verifique se já fez login na sua conta HBO antes de fazer isso.

Do dispositivo Android:

Esse recurso está disponível em todos os dispositivos Android, mas você deve saber que os nomes são diferentes. Você pode ver Screen Share, Screen Cast, Miracast, Wireless Display, WiFi-Direct, Wireless Projection, etc.

Se você não sabe como transmitir a tela do seu telefone Android para projetar o conteúdo da HBO na sua TV LG, siga as etapas abaixo:

Primeiro, ligue sua TV LG.

Em seguida, clique na opção Compartilhamento de tela no menu inicial.

Agora, no seu dispositivo Android, abra Configurações e encontre a opção de compartilhamento de tela lá. Você também pode encontrar isso no painel de notificação.

Em seguida, ele tentará detectar a TV e o processo pode levar algum tempo para ser concluído.

Quando vir o nome da sua TV no telefone, toque nele.

Ele iniciará o processo de projeção e você poderá ver o status na tela da TV e do telefone.

O processo será concluído em alguns instantes e você verá a tela do seu telefone na TV.

Você pode começar a assistir HBO Max em seu telefone Android e o vídeo será transmitido para sua TV LG.

Do iPhone:

A transmissão da tela é diferente do Android, pois os dispositivos iOS têm o recurso AirPlay que ajuda a transmitir a tela.

Se você ainda não fez isso, estas são as etapas para você:

Verifique se a tela de compartilhamento está na sua TV.

Primeiro, abra o Aplicativo HBO Max no seu iPhone e reproduza qualquer coisa.

Em seguida, clique na tela para revelar os controles.

Na parte superior da tela, imediatamente à esquerda do controle deslizante de volume, você verá o ícone do AirPlay; clique nisso.

Uma nova janela aparecerá onde você precisa selecionar tv lg .

A tela do seu iPhone aparecerá na sua TV em breve.

Se você quiser interromper isso, desligue o AirPlay no seu iPhone e, no futuro, se quiser fazer isso novamente, repita as etapas.

Conclusão

Então, este foi o guia completo para obtenha o HBO Max na LG Smart TV. Também compartilhei o método para transmitir a tela do telefone caso você não tenha um dispositivo adaptável. Esperançosamente, você aprendeu as etapas facilmente. Se você ainda encontrar algum problema ao fazer isso, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

