Como obter um mapa satisfatório e revelar o mapa (2023)

Satisfactory é um jogo de simulação de fábrica em mundo aberto 3D em primeira pessoa lançado em 2019. Desde o seu lançamento, ganhou imensa popularidade devido à sua experiência de jogo de qualidade.

Como iniciante, o jogo permite explorar o mundo e encontrar recursos; portanto, não fornece um mapa. Mas você certamente conseguirá isso depois que o jogo progredir um pouco mais.

O mapa é uma parte importante de todos os jogos para navegar facilmente no mundo do jogo. Portanto, você também deve ter um mapa Satisfatório.

Se você não sabe como obter um mapa em Satisfactorynão se preocupe, vou te guiar por todo o procedimento e te ajudar a desbloquear o mapa no jogo.

Como obter um mapa satisfatório?

O mapa torna as coisas mais fáceis e agradáveis ​​para os usuários do jogo, pois é uma das adições mais úteis ao jogo.

Usando o mapa, você saberá que a área total do jogo é de cerca de 5,4KM x 5,4KM e leva aproximadamente 45 minutos, dependendo do meio de transporte que você usa para ir de um extremo ao outro.

Também ajuda você a explorar diferentes lugares do jogo e a estabelecer bases. Você notará nenhum mapa disponível quando começar a jogar. Mas você pode obter o mapa depois de pesquisar na Máquina de Análise Molecular.

Para isso, você precisa desbloquear a máquina primeiro concluindo o desafio de pesquisa de campo obtido no nível 1 do jogo.

Máquina de Análise Molecular (MAM) é útil para os usuários, pois fornece melhores itens de pesquisa conforme você avança no jogo. No entanto, tudo depende dos recursos que você possui atualmente em sua conta. Você pode procurar diferentes quartos com o scanner de recursos depois de concluir o nível 2 com sucesso.

Depois de ter os recursos necessários, você pode iniciar a cadeia e pesquisar na árvore de quartzo e depois coletar os nós e depósitos lavráveis. Você pode iniciar a cadeia colocando um minerador regular nos depósitos e coletando os quartos. Você precisará de 10 osciladores de cristal e 10 sinalizadores para completar a cadeia de pesquisa.

O mapa é o 5º item que você desbloqueará na cadeia de pesquisa.

Como funciona o Mapa Satisfatório?

Depois de desbloquear o mapa, é hora de usá-lo corretamente. O processo é direto; você precisa pressionar “Z” para visualizar o mapa e visualizar facilmente os motivos que você explorou.

Ele também tem algumas outras características e mostra o seguinte:

Posição atual.

Caixotes caídos.

Localização dos hubs.

Localização dos veículos.

Lesmas de energia.

Criaturas.

Nós de recursos.

Poços de Recursos.

MAM.

Pioneiro.

Caixas da Morte.

Estações de caminhões.

Estações de trem.

torres de radar

Portas Drone.

Você obterá informações sobre nós de recursos e poços permanentemente e não por apenas 25 segundos após a digitalização.

Ele fornece informações adicionais sobre as torres de radar do jogo dentro do seu alcance.

Embora a quantidade total de power slugs, alguns sloops, Mercer Spheres e Crash Sites seja exibida corretamente, ela não mostra os locais.

Você deve saber que o mapa não mostra algumas coisas, e essas são as seguintes:

Gás venenoso.

Pedregulhos rachados.

Localização precisa de power slugs, alguns sloops, Mercer Spheres, Crash Sites, etc.

Depósito de Recursos.

Como usar o mapa satisfatório corretamente?

Agora você conhece o procedimento para obter o mapa de forma satisfatória, mas deve saber como usá-lo corretamente.

Ele oferece alguns recursos interessantes que o ajudarão a facilitar sua jogabilidade.

Marcadores e carimbos

Você pode facilmente colocar marcadores e carimbos no mapa para ajudar a localizar vários elementos.

Os marcadores fornecem nomes, tamanhos e ícones personalizados para objetos como casas, veículos, água, etc.; por exemplo, a água é marcada como azul.

Você pode colocar os carimbos pressionando o botão alt e marcando com o mouse; você não precisa abrir o mapa.

Filtro

Você também obtém uma opção de filtro no mapa que ajuda a alterar os ícones de diferentes itens e pode configurá-lo tanto para o mapa quanto para a bússola.

Se você apontar para qualquer local, verá as coordenadas X e Y e poderá inseri-las para apontar para qualquer local específico.

Estruturas dos Jogadores

O mapa também mostra os detalhes básicos dos planos de fábrica ou quaisquer outros edifícios colocados por outros jogadores.

Você poderá visualizar o plano de fábrica carregando os arquivos salvos no mapa.

perguntas frequentes

Existe apenas 1 mapa em Satisfactory?

Sim, Satisfactory tem apenas 1 mapa, mas você terá vários biomas nesse único mundo.

Qual é o melhor mapa inicial em Satisfactory?

As pessoas normalmente escolhem o gramado como ponto de partida porque é provavelmente o lugar mais bonito do jogo.

Qual é o tamanho do mapa Satisfatório?

O mapa Satisfactory é muito grande para explorar; sua área é superior a 5,4 km2.

Conclusão

Este foi o processo para obter um mapa no jogo Satisfactory. Portanto, siga os passos e obtenha-o em sua conta para facilitar a jogabilidade. Se você ainda tiver dúvidas, deixe-as nos comentários abaixo.

