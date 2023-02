Como quebrar um recorde: LeBron James, uma cesta de cada vez

eueBron James se tornou o maior artilheiro de todos os tempos em NBA história, superando os 38.387 pontos do lendário Kareem Abdul-Jabbarna noite desta terça-feira.

O Los Angeles Lakers jogador, que também jogou pelo Cleveland Cavaliers e Miami Heatalcançou um recorde em preto e branco no antigo Staples e contra o trovão da cidade de oklahoma.

Ele ultrapassou fronteiras inéditas ao dominar por duas décadas a melhor liga de basquete do mundo.

É assim que se constrói um recorde lendário: todas as pontuações de LeBron James

ilustração incrível

Em um gráfico espetacular editado por Vanna Bushong e publicado por Kirk Goldsberry na ESPN, os arremessos de James são identificados do começo ao fim e em diferentes posições na quadra.

É o exemplo de um jogador completo, que está entre os 10 maiores arremessadores de três pontos da NBA, apesar de não ser um arremessador, e muito pelo contrário, aliás, no início de sua carreira profissional.

O recorde de James é dado por outros recordes extraordinários que compõem sua contagem geral.

50,5% das cestas vieram de campo – ou seja, ele acertou mais do que errou – (com 14.054 arremessos marcados em 20 anos de carreira), 34,4% na linha de três pontos – com 2.237 arremessos de três – , e 73,5% da linha pessoal após cerca de 8.047 arremessos da linha de lance livre.

Também é digno de nota que LeBron detém o recorde jogando menos que seu principal perseguidor e fazendo menos arremessos totais.

Kareem Abdul-Jabbar jogou 57.446 minutos em sua carreira e fez 28.307 arremessos, jogando até os 41 anos.

Lebron James

elogios de kareem

“LeBron poderá continuar jogando e dominando por muitos anos. Ele nasceu para dominar”, confessou Kareem ao ‘TNT’.

E, a verdade é que LeBron nunca se preocupou com o recorde, mas esse cartão de remate confere-lhe um papel único e inigualável.

“Acho que sou o melhor”, confessou o ‘Rei’.

“O que eu trouxe para a mesa e na quadra me dá esse valor.

“Mas há muitos grandes nomes que são fundamentais para entender a história do jogo.”