Como redefinir e remover Akuma no Mi em Pixel Piece (2023)

Muitos jogadores comeram por engano a fruta no Pixel Piece e agora querem se livrar dela. Milhares de jogadores cometeram esse erro no jogo, e tudo o que eles querem é remover frutas em Pixel Piece. Se você também está procurando maneiras de remover Fruit in Pixel Piece, não se preocupe; você está no site certo. Criamos este guia para ajudá-lo a escapar dessa situação e começar a jogar novamente.

Pixel Piece é um jogo Roblox baseado no Anime One Piece. Os jogadores devem construir seu personagem para ser o mais forte ao longo do jogo para vencer. Os jogadores têm que continuar lutando para fazer isso. Depois de tornar seu personagem o melhor, eles podem começar a fazer ataques, masmorras, aventuras etc. Quando os jogadores fizerem isso, eles obterão coisas diferentes, como armas, itens e frutas para equipar.

Se você não souber desequipar nada, terá problemas no jogo. Muitos jogadores estão procurando uma maneira de desequipar frutas no jogo. Estamos com o tutorial onde você aprenderá como remover Frutas no Pixel Piece. Então vamos começar.

Como redefinir e remover frutas no Pixel Piece

Muitos usuários estão procurando guias através dos quais podem remover Fruit in Pixel Piece. Se você começou a jogar, deve conhecer as frutas do diabo, que dão ao personagem o poder de derrotar os inimigos.

Da mesma forma, há muitas frutas disponíveis no jogo. Cada fruta tem seu poder e pode ser utilizada para diversos fins no jogo. É por isso que haverá algumas situações em que os jogadores terão que equipar e desequipar as outras frutas que equiparam anteriormente.

Os jogadores precisam remover a fruta em Pixel Piece para equipar a outra fruta, que é mais poderosa, ou os jogadores desejam removê-la. Para fazer isso no jogo, existem várias maneiras disponíveis. Estamos listando-os abaixo, então verifique-os.

Resgatar códigos

Existem diferentes maneiras de remover frutas em Pixel Piece. Uma das formas é Resgatar Códigos. Como você deve saber, os desenvolvedores do jogo Pixel Piece lançam os Pixel Piece Codes através dos quais você obterá diferentes recompensas no jogo.

Milhares de jogadores estão sempre procurando maneiras de obter códigos de resgate de Pixel Piece. É porque os códigos de resgate os ajudam muito. Da mesma forma, os desenvolvedores lançarão os códigos de resgate do Pixel Piece, onde você pode obter a recompensa por remover frutas no Pixel Piece. Sugerimos que você continue procurando sites que publicam os códigos de resgate do Pixel Piece para obter recompensas emocionantes e o código para remover Fruit in Pixel Piece.

Produto removedor de frutas

A outra maneira de remover frutas no Pixel Piece é o produto removedor de frutas. O produto removedor de frutas é usado para remover a fruta do diabo que você equipou. No entanto, você deve pagar alguma moeda do jogo, o que pode ser caro para você. Além disso, o Produto Removedor de Frutas está disponível em um local específico que iremos listar.

Para remover Fruit in Pixel Piece, você deve ir ao Porto Central. Lá você encontrará o NPC Fruit Reset. Ao chegar lá, abra o menu da loja. Agora, você verá a opção de removedor de frutas. Você tem que pagar 1500 Beli para remover a fruta em Pixel Piece. É isso.

Empacotando

Muitos jogadores ficaram confusos sobre as etapas para remover frutas em Pixel Piece. É por causa das maneiras que estão disponíveis para isso. Devido à confusão, os jogadores não conseguiram remover a Akuma no Mi do jogo. No entanto, os jogadores não precisarão mais se preocupar, pois listamos todas as maneiras pelas quais você pode remover o jogo Fruit in Pixel Piece.

Pixel Piece é um dos fantásticos jogos Roblox baseados no anime One Piece. Os jogadores devem fortalecer seu personagem para vencer o jogo. A Fruta foi uma delas utilizada para deixar o personagem mais poderoso potencializando as habilidades. No entanto, existem muitas frutas disponíveis que os usuários podem equipar para aumentar suas habilidades. Como muitos jogadores já equiparam as frutas, eles devem removê-las. Através deste post, você será capaz de fazê-lo. É isso para este guia.

perguntas frequentes

1. Você pode remover sua fruta inteira?

Sim, os jogadores podem retirar a fruta em One Piece. Eles têm que seguir alguns procedimentos para fazê-lo. Listamos o processo para remover Fruit in Pixel Piece neste post. Podes verificar; o processo será semelhante para todos os jogos.

2. Qual é a fruta mais rara em One Piece?

Logia é a fruta mais rara de One Piece.

3. Quem tem a fruta mais rara em One Piece?

X-Drake tem a fruta mais rara de One Piece.

