Como redefinir ou alterar sua senha do Discord no PC/celular

Uma senha forte é necessária se você não quiser que ninguém acesse sua conta. Qualquer pessoa pode adivinhar facilmente uma senha fraca e acessar sua conta. Isso acontece quando você tenta definir uma senha fácil de adivinhar em sua conta, como seu nome, data de nascimento, nome de um familiar etc.

Discord permite que você altere a senha depois de criá-la. Se você definiu uma senha fraca ou, por qualquer outro motivo, deseja alterar sua senha no Discord, você terá a opção de fazê-lo. Não apenas isso, se você esqueceu a senha da sua conta, mas também pode redefini-la. Neste artigo, discutiremos como você pode redefinir ou alterar sua senha do Discord.

Como redefinir a senha do Discord

Se você não se lembra da sua senha de discórdia e deseja redefini-la, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo.

Do PC

Se você estiver usando a versão da Web do Discord no seu PC, siga as etapas abaixo para redefinir a senha do Discord. Também existe um aplicativo Discord para PC e você pode usá-lo para redefinir a senha; os passos serão os mesmos da redefinição da senha pelo site.

Abra o navegador no seu PC e visite o Discórdia local na rede Internet.

Aqui, clique no Conecte-se botão que você vê no canto superior direito.

Digite o e-mail ou número de telefone associado à sua conta do Discord no campo E-mail ou número de telefone campo.

Agora, você verá o ‘Esqueceu sua senha?’ opção logo abaixo do Senha seção; Clique nisso.

Agora você será solicitado a verificar se é humano.

Depois de fazer isso, as instruções de redefinição serão enviadas para o seu e-mail. Abra sua conta de e-mail e abra o e-mail do Discord.

Aqui você verá um Redefinir senha botão. Clique neste botão para continuar redefinindo sua senha.



Você terá que inserir uma nova senha que deseja definir.

Depois de inserir a senha, clique no botão Alterar a senha botão para definir a senha.

Do telefone/tablet

Se você tiver o aplicativo Discord em seu telefone ou tablet e quiser redefinir a senha da sua conta, siga as etapas abaixo:

Abra o Discórdia aplicativo em seu telefone ou tablet.

Aqui, toque no Conecte-se botão.

No E-mail ou número de telefone seção, insira o e-mail/número de telefone registrado.

Depois de inserir o e-mail ou o número de telefone, toque em Esqueceu sua senha? opção que você encontrará logo abaixo do Senha seção.

Você verá uma mensagem dizendo: ‘ Instruções enviadas.’ Toque no OK botão aqui.

Agora, visite sua caixa de entrada de e-mail. Você receberá um e-mail do Discord aqui. Abra esse e-mail e toque no Redefinir senha botão.

Você será solicitado a inserir sua nova senha na próxima página. Digite a senha e toque em Alterar a senha que mudará a senha.

Como alterar sua senha de discórdia

Se você definiu uma senha fraca ou acha que alguém tentou acessar sua conta sem sua autorização ou qualquer outro motivo, você pode alterar sua senha do Discord. Abaixo estão as etapas para alterar sua senha do Discord-

No PC

Você pode seguir as etapas abaixo para alterar a senha da sua conta do Discord no site do seu PC. As etapas mencionadas abaixo funcionarão tanto para o aplicativo Desktop do Discord quanto para a versão web do Discord.

Abra o Discórdia site no seu navegador. Você pode fazer isso clicando neste link .

Você terá que entrar em sua conta antes de continuar.

Uma vez logado, clique no botão Configurações ícone no canto inferior esquerdo ao lado do seu nome de usuário.

Certifique-se de que você está no Minha conta guia na barra lateral esquerda.

Do lado direito, clique no botão Alterar a senha botão.

Você será solicitado a inserir seu Senha atual aqui.

Agora, digite o seu Nova Senha bem como confirmá-lo.

Feito isso, clique em Feito o que mudará a senha da sua conta do Discord.

No telefone/tablet

Se você deseja alterar a senha da sua conta Discord por meio do aplicativo Discord em seu telefone ou tablet, siga as etapas abaixo-

Abra o Discórdia app no ​​seu dispositivo e faça login na sua conta, se já tiver feito isso.

Agora, toque no ícone do seu perfil no canto inferior direito.

Na tela seguinte, toque no Conta seção.

Agora, sob o Informação da conta seção, toque em Senha.

Você terá que inserir o seu Senha atual e seu Nova Senha.

Feito isso, toque em Alterar a senha para alterar a senha.

Palavras Finais

Discutimos um guia abrangente para redefinir e alterar sua senha do Discord. Discutimos como você pode redefinir sua senha no Discord por meio de seu telefone, tablet ou PC, junto com o etapas para alterar a senha da sua conta do Discord no seu telefone, tablet e PC.

