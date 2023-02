Como remover o Netflix de Continue Watching Mobile, TV (2023)

Se você é um usuário regular do Netflix, seu perfil pode ficar entupido de programas de TV, filmes ou séries da web. Netflix é um aplicativo muito popular usado por muitos usuários para assistir filmes, programas de TV e séries. Mesmo sendo um aplicativo pago, a maioria deles usa o aplicativo. Sempre que você abrir o aplicativo, poderá ver uma opção que diz Continuar assistindo.

Esta opção vem se você deixou algum filme ou programa no meio e fechou o aplicativo. Portanto, sempre que você fechar o aplicativo no meio e, ao abrir o aplicativo, verá a opção Continuar assistindo. Você está farto desta opção? Deseja remover a opção Continuar assistindo? Se sim, então você veio ao lugar certo.

Aqui neste artigo, explicaremos como você pode remover ou excluir a opção Continuar assistindo do aplicativo Netflix. Felizmente, existe uma maneira de remover o Continue assistindo a lista no Netflix. Mostraremos algumas maneiras fáceis que ajudarão você a remover esse rótulo.

Confira algumas maneiras fornecidas abaixo e remova as coisas para continuar assistindo no Netflix.

Método 1: Limpe seu histórico de exibição do Netflix

Quer esteja a utilizar a Netflix no seu telemóvel ou no computador, primeiro tem de iniciar sessão na sua conta. Clique no perfil do qual você deseja excluir “Continuar assistindo” itens e, em seguida, abra a página de atividades de visualização.

EXCLUIR NETFLIX CONTINUAR ASSISTINDO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Primeiro, abra o aplicativo no seu dispositivo e clique em Perfil.

Na parte inferior direita da tela, clique em MAIS

Em seguida, selecione Conta e abra as configurações de suas contas Netflix no navegador da web

Role a página para baixo e clique em Visualizar atividade

Agora, há um círculo localizado ao lado de cada filme ou programa que você assistiu, selecione o círculo com uma linha para marcar esses itens como ocultos

Se você deseja ocultar todos os itens listados, role para baixo e selecione Ocultar tudo.

APAGAR NETFLIX CONTINUAR ASSISTINDO NO NAVEGADOR DO DESKTOP

Primeiro, abra o aplicativo Netflix no navegador da área de trabalho

Depois de aberto, selecione a seta para baixo no canto superior direito da tela, ao lado da foto do seu perfil

A partir daí, escolha Conta

E selecione Visualizar atividade



Para ocultar o histórico de exibição na versão do seu navegador, as etapas são as mesmas da versão móvel

Pesquise o filme ou programa que você deseja excluir da sua lista de observação

Em seguida, selecione o círculo com uma linha ao lado de cada filme ou programa

Marque esses itens como ocultos escolhendo o círculo.

Mesmo nesta versão, você pode ocultar a série completa ou um filme. Escolha o círculo e oculte a série completa. E se você quiser ocultar tudo, role para baixo na parte inferior do histórico do Netflix e escolha ocultar todas as opções.

APAGAR NETFLIX CONTINUAR ASSISTINDO NA TV

Abra o Netflix na sua smart TV.

Clique em ‘Menu’ na série de TV ou filme que deseja remover.

Selecione ‘Remover da linha’

Já foi removido!

NOTA: Se você remover um filme do seu histórico de exibição, ele removerá esse filme ou programa de todos os dispositivos nos quais você usa o aplicativo. Essa alteração pode afetar as recomendações no aplicativo. Além disso, pode levar até 24 horas para salvar as alterações na atividade de visualização.

Alterar perfis do Netflix

Outra maneira de remover a opção “Continuar assistindo” é assistir a qualquer filme ou programa em diferentes perfis. Em uma única conta, você pode ter até cinco perfis. Portanto, é fácil visualizar qualquer conteúdo em diferentes perfis.

No entanto, se você quiser remover completamente seu perfil da conta, poderá excluir um perfil Netflix.

Conclusão

Portanto, essas são algumas das maneiras pelas quais você pode remover a opção “Continuar assistindo” do aplicativo Netflix. Se você está farto dessa opção, use o método fornecido e remova a opção do seu perfil. Testamos pessoalmente esses sites para que você não precise procurar sites genuínos. Você pode experimentá-los e decidir qual deles é o melhor para você. Continuaremos atualizando o artigo em um futuro próximo. Marque isso como favorito e o encontraremos no próximo artigo sobre itechhacks Saúde!