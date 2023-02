Como remover ou excluir a foto do perfil no TikTok (2023)

O TikTok é uma plataforma de mídia social popular e, como qualquer outra plataforma de mídia social, você pode fazer upload de fotos de perfil nela. Todos podem ver esta foto de perfil ao visitar seu perfil para que possam reconhecê-lo antes de segui-lo. Você terá que definir esta foto de perfil ao criar uma conta. O TikTok permite que você altere a foto do perfil mesmo depois de criar a conta.

Definir a foto do perfil em outras plataformas de mídia social é opcional, mas no TikTok é obrigatório. Você não pode criar uma conta no TikTok sem fazer upload da foto do perfil. Mas nem todo mundo quer adicionar sua foto de perfil; alguns preferem criar sua conta sem uma foto de perfil. No entanto, o TikTok não tem a opção de remover a foto do perfil. Felizmente, encontramos uma solução alternativa para ajudá-lo a remover sua foto de perfil no TikTok; aqui está como.

Como excluir ou remover a foto do perfil do TikTok

A política do TikTok não permite remover a foto do perfil, nem criar uma conta no TikTok sem a foto do perfil. Se você deseja remover sua foto de perfil do TikTok, pode usar uma foto em branco em vez da sua. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abrir TikTok no seu smartphone.

Agora toque no Ícone de perfil no canto inferior direito.

Escolha o Editar Perfil opção.

Toque no Mudar foto.

Depois disso, toque em Tire uma foto opção.

Agora tire qualquer foto em branco. Você faz isso cobrindo a câmera do seu telefone e clicando na foto.

Toque em confirme para definir a imagem preta como a foto do perfil.

Alterar a imagem do perfil para o TikTok

O TikTok permite alterar a foto do perfil mesmo depois de criar sua conta. Se você definiu a foto de perfil errada ao criar sua conta e deseja alterá-la, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo TikTok no seu celular ou tablet e verifique se você está conectado à sua conta.

Dirija-se à sua página de perfil tocando no Ícone de perfil no canto inferior direito.

Agora você tem que tocar em Editar Perfil . Você pode alterar sua foto de perfil, nome de usuário e biografia.

Como temos que mudar sua foto de perfil, toque em Mudar foto

Agora você verá duas opções: Tire uma foto e Selecione da galeria . Se você selecionar Tire uma foto você terá que clicar na foto do perfil da câmera, enquanto com a outra opção, você pode selecionar uma foto salva em sua galeria.

Selecione a foto ou você pode clicar em uma e tocar em confirme para salvar as alterações.

Como remover o vídeo de exibição do perfil do TikTok?

O TikTok também permite que os usuários definam um vídeo de exibição de perfil. Se você definiu um vídeo de exibição no seu vídeo TikTok, mas deseja removê-lo agora, siga as etapas abaixo:

No aplicativo TikTok, vá para a página do seu perfil.

Aqui, toque no Editar Perfil opção e depois Alterar vídeo .

Para remover o vídeo, toque em Remover vídeo, e o vídeo de exibição será removido do seu perfil.

Palavras Finais

Embora o TiktTok não permita que você remova sua foto de perfil, temos uma solução alternativa para ajudá-lo. Se você deseja remover sua foto de perfil no TikTok, siga as etapas acima.

perguntas frequentes

1. Posso remover minha foto de perfil no TikTok?

Não, não há opção para remover a foto do perfil no TikTok. É porque a política do TikTok restringe os usuários a definir uma foto de perfil ao criar uma foto de perfil. Isso significa que você terá que definir uma foto de perfil ao criar uma conta TikTok, caso contrário, não poderá se inscrever nela. Posteriormente, você pode alterar a foto do perfil após criar a conta. Você pode seguir as etapas mencionadas acima neste artigo se quiser remover sua foto de perfil no TikTok.

2. Por que não consigo alterar minha foto de perfil do TikTok?

O TikTok permite alterar sua foto de perfil depois de criar sua conta, mas pode haver casos em que você não pode. Isso pode acontecer devido a vários motivos, como-

O TikTok não permitirá que você altere sua foto de perfil quando uma atividade suspeita for detectada em sua conta.

Se você violou as diretrizes da comunidade no TikTok ou alguém denunciou seu perfil, você não poderá alterar a foto do perfil.

Se os servidores do TikTok estiverem inativos, também pode ser por isso que você não pode alterar sua foto de perfil do TikTok.

