Como republicar no TikTok 2023: TikTok Repost

O TikTok dispensa apresentações. Nos últimos anos, o TikTok ganhou popularidade em todo o mundo. Você pode criar e compartilhar seu conteúdo curto no TikTok e se tornar popular. Mas e se você quiser compartilhar conteúdo criado por outra pessoa? Com o TikTok Repost, você pode compartilhar a postagem de qualquer pessoa no TikTok a partir do seu perfil.

As republicações do TikTok são uma ótima maneira de aumentar sua conta do TikTok. Em primeiro lugar, você pode compartilhar algo diferente do que você cria com seu público. Não apenas isso, mas também pode economizar tempo que será utilizado na criação do seu vídeo.

Mas como repostar no TikTok? Se você está com essa dúvida e não sabe como republicar o conteúdo de outra pessoa no TikTok, este guia o ajudará. Este é o guia passo a passo para usar o recurso de repostagem do TikTok.

O que saber antes de usar o TikTok Repost?

O TikTok Repost permite que você compartilhe conteúdo criado por outras pessoas no TikTok em seu perfil. Esta é uma ótima maneira de obter exposição no TikTok. No entanto, há algumas coisas que você deve saber sobre o TikTok Repost, como-

Se você estiver compartilhando o conteúdo de alguém, peça permissão antes de compartilhá-lo.

Você deve dar crédito ao proprietário antes de compartilhar seu conteúdo. Você pode mencionar o proprietário na descrição da sua postagem ao compartilhar o conteúdo.

Não se empolgue com a repostagem de conteúdo. Embora seja uma ótima maneira de ganhar seguidores no TikTok, agora você deve se deixar levar por isso. Em vez de apenas republicar, tente criar seu próprio conteúdo também.

Como repostar no TikTok?

Antes de poder republicar no TikTok, você terá que habilitar o recurso TikTok Repost. Você pode ativar o recurso TikTok seguindo as etapas abaixo:

Abra o TikTok aplicativo em seu dispositivo.

Dirija-se ao seu Perfil página no TikTok.

Aqui, toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, toque em Editar Perfil.

Aqui procure republicar e toque nele.

Ative a alternância para republicar para ligar.

Agora que você ativou o recurso Repost no TikTok, pode repassar facilmente o conteúdo compartilhado por outras pessoas. As etapas para o mesmo são mencionadas abaixo.

No Android

Se você estiver usando o TikTok em seu telefone ou tablet Android, poderá republicar o conteúdo seguindo as etapas abaixo:

Abra o TikTok app e reproduza o vídeo que deseja compartilhar.

Aqui toque no Compartilhar ícone e depois Repost.

Agora você verá a legenda do vídeo com os créditos dados ao proprietário do conteúdo. Você pode editar a legenda se quiser.

Uma vez feito com as alterações, toque em Compartilhar para compartilhar o conteúdo.

No iOS

Para republicar conteúdo no TikTok para iOS, siga as etapas abaixo:

Abra o TikTok e reproduza o vídeo que deseja republicar.

Aqui toque no Compartilhar ícone presente abaixo do vídeo.

Agora, toque no republicar opção.

Em seguida, você terá que definir a legenda para o repost.

Feito isso, toque em Publicar e o vídeo será repostado.

Como ver a repostagem do TikTok?

Se você quiser ver seu TikTok Repost, existem várias maneiras de fazer isso. Você faz isso no seu perfil, na página para você ou pesquisando a hashtag apropriada.

Do seu perfil

Para ver sua repostagem do TikTok em seu perfil, siga as etapas abaixo:

Abra o TikTok app e vá para o seu perfil.

Aqui, toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, toque em Repostagens.

Agora você verá todas as postagens que você republicou.

Da página ‘Para você’

Você também pode ver sua repostagem do TikTok na página ‘Para você’. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Vá para o Para você página no seu TikTok.

Aqui, role para baixo até o final.

Você verá uma seção aqui chamada republicações . Nesta seção, você encontrará todos os reposts que você fez.

Você também pode ver seu TikTok Repost através das hashtags. Você terá que procurar a hashtag relevante para usar para ver seus Reposts do TikTok. Se você fez o repost com uma hashtag, suponha ‘#videoforyou’. Você pode pesquisar por ‘#videoforyou’ e encontrará seu conteúdo republicado aqui.

Como excluir a repostagem do TikTok?

Se, por algum motivo, você quiser excluir uma repostagem do TikTok que fez, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o TikTok e vá para o seu Perfil .

Aqui, toque em três pontos no canto superior direito e depois em republicações .

Agora, procure o repost que deseja excluir e toque nele.

Agora, toque nos três pontos no canto inferior direito dessa repostagem e depois toque em Remover.

Você será solicitado a confirmar a remoção do repost; toque em OK para fazer isso.

Palavras Finais

É isso com o nosso guia completo para repostagem do TikTok. O guia acima discutiu o que é a repostagem do TikTok e o que saber antes de usar o recurso de repostagem do TikTok. Além disso, também discutimos como você pode republicar no TikTok, ver sua republicação no TikTok e excluir uma republicação em sua conta. Esperamos que você ache este artigo útil e, se achar, conte-nos na seção de comentários.

