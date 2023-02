Como salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera (2023)

Entre as plataformas de compartilhamento de vídeo mais populares, o YouTube é uma plataforma popular para upload, compartilhamento e exibição de vídeos. Quando se trata de salvar esses vídeos no rolo da câmera, pode ser difícil, especialmente se você quiser assisti-los offline. Aqui estão alguns métodos para salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera.

Por que você deve salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera?

É uma boa ideia salvar vídeos do youtube em um rolo da câmera por muitas razões:

Acesso off-line: Os vídeos do YouTube podem ser assistidos sem uma conexão com a Internet quando salvos no rolo da câmera. Se você não tiver acesso ao Wi-Fi ao viajar, isso pode ser especialmente útil. Guardar dados: A transmissão de vídeos no YouTube usa muitos dados, especialmente se você estiver assistindo em alta definição. Você pode assistir aos vídeos sem gastar seu limite de dados, salvando-os no rolo da câmera. Economizar: Você pode baixar vídeos do YouTube para o rolo da câmera se tiver um plano de dados limitado ou morar em um país caro com altas taxas de dados. Compartilhe com amigos e família: Você pode compartilhar vídeos do YouTube com seus amigos e familiares salvando-os no rolo da câmera. O vídeo pode ser transferido para outros dispositivos ou pode ser exibido em um dispositivo. Evite a exclusão de vídeo: Os vídeos no YouTube podem ser removidos por vários motivos, incluindo violação de direitos autorais ou escolha do remetente. Mesmo que os vídeos sejam excluídos do YouTube, você ainda pode acessá-los salvando-os no rolo da câmera.

Qual é a melhor maneira de salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera?

Os vídeos do YouTube não podem ser salvos diretamente no rolo da câmera usando o aplicativo do YouTube, mas aplicativos de terceiros podem ajudá-lo a fazer isso. Aqui estão algumas etapas fáceis para salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera:

Método 1: usando um aplicativo de terceiros

Os vídeos do YouTube podem ser salvos no rolo da câmera com a ajuda de um aplicativo de terceiros. É uma das maneiras mais simples e populares de fazer isso. Você pode baixar vídeos do YouTube usando muitos aplicativos de terceiros para dispositivos iOS e Android.

Existem vários populares, como TubeMate, Snaptube e Video Downloader for Instagram. Você pode salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera usando um aplicativo de terceiros seguindo estas etapas:

Inicialmente, na App Store ou Google Play Store, baixe e instale um aplicativo de terceiros. Para salvar um vídeo do YouTube, abra o aplicativo e procure por ele. Agora você pode baixar o vídeo depois de encontrá-lo. Você pode selecionar a qualidade e o formato do vídeo. Em seguida, você pode escolher resoluções de 720p ou 1080p com alguns aplicativos. Deixe o download terminar. Pode demorar alguns minutos, dependendo do tamanho do vídeo e da velocidade da sua Internet. Ao salvar o vídeo, ele aparecerá na pasta de downloads do App, e você poderá acessar a galeria do seu aparelho para transferi-lo para o rolo da câmera.

É importante saber que as leis de direitos autorais podem ser aplicadas se você baixar vídeos do YouTube. Para garantir que você tenha o direito de baixar o vídeo, verifique sempre os termos de serviço antes de baixar qualquer vídeo.

É conveniente e rápido salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera usando um aplicativo de terceiros. Sem conexão com a internet, você pode assistir a vídeos a qualquer hora, em qualquer lugar, sem precisar se conectar.

Método 2: usando o site SaveFrom.Net

Usar o SaveFrom.net é outra maneira de salvar vídeos do YouTube no rolo da câmera. Com este site, você pode baixar vídeos de vários sites, incluindo o YouTube, sem precisar instalar nenhum aplicativo de terceiros. Você pode salvar um vídeo do YouTube usando SaveFrom.net seguindo as etapas abaixo:

Visita SaveFrom.net em seu navegador. Para salvar um vídeo do YouTube, procure por ele. Depois disso, copie o URL do vídeo da barra de endereços do seu navegador. Você deve colar o URL copiado no campo de entrada em SaveFrom.net. Selecione “ Download .” Você pode selecionar a qualidade e o formato do vídeo. Deixe o download terminar. O vídeo salvo ficará disponível na pasta de downloads do seu aparelho, que você pode acessar acessando a galeria do seu aparelho.

Os termos de serviço e as leis de direitos autorais do YouTube proíbem o download de vídeos da plataforma. Esteja ciente de que isso pode violar os termos de serviço da plataforma e violar as leis de direitos autorais. Você deve sempre verificar os termos de serviço antes de baixar qualquer vídeo e garantir que tem o direito de fazê-lo.

Método 3: usando um gravador de tela

O rolo da câmera também pode conter vídeos do YouTube gravados com um gravador de tela. Usando esse método, você grava o vídeo enquanto ele é reproduzido na tela e depois o transfere para o rolo da câmera.

Veja como salvar um vídeo do YouTube no rolo da câmera usando um gravador de tela:

Instale um gravador de tela em seu dispositivo. Para dispositivos iOS e Android, existem várias opções gratuitas e pagas disponíveis. Inicie o gravador de tela e selecione as opções de gravação. As configurações de gravação incluem tamanho, qualidade e áudio. Vá para site do youtube ou Aplicativo e reproduza o vídeo que deseja salvar. No gravador de tela, toque no registro botão para iniciar a gravação. Assim que o vídeo terminar de reproduzir, pare a gravação. Você pode transferir o vídeo gravado para o rolo da câmera usando a galeria do seu dispositivo acessando a pasta do aplicativo.

Você deve estar ciente de que baixar vídeos do YouTube pode violar seus termos de serviço e colocar em risco seus direitos autorais. Você deve sempre verificar os termos de serviço antes de baixar qualquer vídeo, garantindo que você tenha o direito de fazê-lo.

Há mais maneiras de baixar vídeos do YouTube no seu telefone

É recomendável que você use o recurso de download do aplicativo para sua segurança. No aplicativo, você pode baixar vídeos do YouTube para reprodução offline. No entanto, você precisará usar o aplicativo do YouTube para assistir aos vídeos.

Além disso, você pode adquirir o YouTube Premium para obter acesso a melhores recursos. Usando o YouTube Premium, você pode baixar vídeos de alta qualidade sem limites. Você também pode remover anúncios de vídeos do YouTube se assinar o YouTube premium.

Resumir

Resumindo, o método para salvar vídeos do youtube na câmera roll oferece acesso instantâneo e em qualquer lugar aos seus vídeos favoritos. É possível fazer isso de várias maneiras, inclusive usando um aplicativo de terceiros, um gravador de tela, o site SaveFrom.net ou outro downloader de vídeo baseado na web. Com base em suas preferências pessoais e nos recursos mais importantes para você, cada método tem suas vantagens e desvantagens.

Qualquer que seja o método usado, é sempre importante verificar seus direitos e garantir que você não viole nenhum termo de serviço ou leis de direitos autorais. Se você seguir essas diretrizes, poderá assistir a vídeos do YouTube em seu telefone sem uma conexão com a Internet. Então, é isso por enquanto. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

GUIAS RELACIONADOS: