Como usar feitiços mágicos de encantamentos em Elden Ring 2023 (guia completo)

Encantamentos são parte integrante de Elden Ring, o próximo RPG de ação desenvolvido pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco. Em Elden Ring, os encantamentos são feitiços poderosos que os jogadores podem usar para lançar uma variedade de efeitos mágicos, desde a cura até o dano aos inimigos. Aprender a usar encantamentos de forma eficaz pode dar aos jogadores uma vantagem significativa na batalha, portanto, neste artigo, discutiremos como usar encantamentos em Elden Ring e quais são os melhores.

O que são encantamentos em Elden Ring?

Encantamentos são feitiços mágicos que os jogadores podem usar em Elden Ring. Esses feitiços exigem que o jogador use um recurso especial chamado “pontos de foco” ou “FP” para lançá-los. FP é uma medida da energia mágica do jogador e é reabastecida descansando em uma fogueira ou usando itens como o “Frasco Ashen Estus”. Os encantamentos são divididos em diferentes categorias, como feitiços ofensivos, defensivos e utilitários, e requerem diferentes quantidades de FP para serem lançados.

Como usar encantamentos em Elden Ring 2023

Para usar encantamentos em Elden Ring, os jogadores devem primeiro aprendê-los. Alguns encantamentos podem ser aprendidos encontrando-os no mundo do jogo, enquanto outros devem ser adquiridos de certos personagens.

Uma vez que o jogador tenha aprendido um encantamento, ele pode equipá-lo em seus slots de encantamento, que são separados de seus slots de equipamento regulares. O número de slots de encantamento disponíveis para o jogador depende de sua estatística de “sintonização”, que pode ser aumentada gastando pontos ao subir de nível.

Para lançar um encantamento em Elden Ring, o jogador deve primeiro selecioná-lo de seus encantamentos equipados. Em seguida, eles devem manter pressionado o botão correspondente ao slot de encantamento para carregar o feitiço.

Quanto mais tempo o botão for pressionado, mais poderoso será o encantamento e mais FP ele consumirá. Assim que o jogador soltar o botão, o encantamento será lançado e seu efeito ocorrerá. Aqui estão algumas etapas que você precisa executar no seu PC:

Imprensa “ E ” para abrir seu inventário. Coloque um selo em cada mão. Você pode escolher um feitiço pressionando a seta apontando para cima. Usando o botão esquerdo do mouse, lance o feitiço.

Como exatamente você lança encantamentos? Qualquer que seja o dispositivo em que você esteja jogando, você terá que seguir cinco etapas principais ao usar encantamentos:

#1. Aumente o nível de sua mente e fé

Com Elden Ring, o uso eficaz da magia sempre depende de ter as estatísticas corretas. Com base no seu nível de fé, todos os seus encantamentos serão escalados, incluindo curas, rejeições e fogo do dragão. Portanto, você poderá lançar feitiços mais poderosos à medida que sua Fé aumentar.

Portanto, é recomendável que você atinja um nível de fé de pelo menos 60. Este nível permitirá que você cause o máximo de dano aos inimigos e chefes com seus encantamentos. Você também deve investir em outras estatísticas para deixar seus feitiços mais poderosos, mas a fé é o mais importante.

A estatística Mind também é importante. Nesta área, se suas estatísticas não forem altas, você provavelmente ficará sem Mana com frequência e precisará usar o frasco Cerulean constantemente. Como é provável que você use encantamentos defensivos, de buff e de longo alcance, recomendamos aumentar a mente para o nível 40. Como resultado, sua construção permanecerá forte enquanto conserva o mana.

#2. Localize os selos sagrados

É essencial que você tenha seu Selo Sagrado em mãos para lançar o feitiço. Para que um feitiço seja lançado, você precisa desse catalisador. Seria como comparar o encantamento a uma arma se fosse considerada munição.

Em Elden Ring, os selos vêm em uma variedade de tipos. É possível comprar alguns itens de vendedores, mas você pode ter que matar seus inimigos para conseguir alguns. Além disso, as classes iniciais de Profeta e Confessor fornecem um Selo como parte de seu inventário.

Na hora de escolher, é importante levar em consideração qual o melhor selo para você. Cada Selo tem suas próprias vantagens e desvantagens. É possível causar um bom dano base com alguns, mas o dano pode não ser dimensionado adequadamente com outras estatísticas. Aqueles com uma defesa de base alta serão mais eficazes contra aqueles com uma defesa de base baixa, pois causarão muito pouco dano, mas escalarão extremamente bem.

#3. Adicionando encantamentos ao seu inventário e equipando-os

É essencial que você tenha o feitiço em seu inventário antes de lançá-lo. Vários outros métodos estão disponíveis para obter encantamentos além dos escaravelhos dourados. Além do irmão Corhyn e D, Hunter of the Dead, você pode comprá-los de personagens não jogáveis ​​(NPCs).

Há também alguns encontrados em livros de orações em todo o mundo. Provavelmente é mais fácil adquirir encantamentos por meio da exploração. O jogo contém vários locais ocultos e áreas laterais que contêm encantamentos, que oponentes poderosos geralmente guardam. Você pode reivindicar sua recompensa se derrotar esses inimigos!

Existem muitos encantamentos diferentes disponíveis, então você deve escolher aqueles que mais se aproximam do seu estilo de jogo. Além disso, cada feitiço requer uma quantidade diferente de Mana para ser lançado, então tenha isso em mente antes de comprar um. Em um Site of Grace, você precisará memorizar feitiços para equipar um encantamento.

#4. É hora de atualizar seus slots de memória

Ao adicionar os encantamentos aos seus slots de memória, você pode equipá-los depois de coletá-los ou comprá-los.

Seus slots de memória podem ser aumentados coletando Memory Stones nas várias torres Rise em todo o universo Elden Ring. Coletar o máximo de pedras possível é importante, pois cada pedra cria um espaço para um feitiço.

#5. Equipe o Selo Sagrado e aperte o Botão de Ataque

Durante o jogo, você pode escolher qual feitiço lançar no HUD (heads-up display) depois de montar todos os componentes. É só uma questão de pressionar o botão de ataque. Infelizmente, cada dispositivo usa um botão diferente.

Quais são os melhores encantamentos em Elden Ring?

Existem muitos encantamentos diferentes disponíveis em Elden Ring, cada um com seus efeitos e benefícios exclusivos. No entanto, alguns encantamentos são geralmente considerados os melhores devido à sua versatilidade e poder. Estes são alguns dos melhores encantamentos em Elden Ring:

Auxiliar de Cura – Este encantamento permite ao jogador curar a si mesmo e aos aliados próximos. É um excelente feitiço utilitário que pode ajudar o jogador a se manter vivo em batalhas difíceis. Grande Flecha da Alma – Este encantamento dispara um poderoso projétil que causa dano significativo aos inimigos. É um excelente feitiço ofensivo que pode derrubar inimigos difíceis rapidamente. Juramento Sagrado – Este encantamento concede ao jogador e aos aliados próximos aumento de dano e defesa por um curto período. É um excelente feitiço de suporte que pode tornar o jogador e seus aliados muito mais eficazes na batalha. Grande Escudo Mágico – Este encantamento cria um escudo poderoso que pode bloquear quase qualquer ataque. É um excelente feitiço defensivo que pode ajudar o jogador a sobreviver a batalhas difíceis. Lança Relâmpago – Este encantamento dispara um poderoso raio que causa dano significativo aos inimigos. É um excelente feitiço ofensivo que pode derrubar inimigos difíceis rapidamente. Ira dos deuses – Este encantamento cria uma poderosa onda de choque que causa dano significativo aos inimigos próximos. É um excelente feitiço ofensivo que pode derrubar rapidamente grupos de inimigos. Lágrimas de Negação – Este encantamento concede ao jogador uma pequena quantidade de saúde quando, de outra forma, ele morreria. É um excelente feitiço utilitário que pode ajudar o jogador a sobreviver em batalhas intensas.

Conclusão

Em conclusão, os encantamentos são um aspecto crucial do Elden Ring que pode dar aos jogadores uma vantagem significativa nas batalhas. Ao usar esses feitiços poderosos, os jogadores podem se curar, causar dano aos inimigos e fornecer suporte aos aliados. Os melhores encantamentos são versáteis e poderosos, permitindo que os jogadores enfrentem vários desafios no jogo.

Aprender a usar encantamentos de forma eficaz é vital para o sucesso em Elden Ring. Os jogadores devem estar atentos aos seus pontos de foco e estatísticas de sintonização para equipar os feitiços certos para as situações certas. Além disso, os jogadores devem ter cuidado ao usar feitiços como Tears of Denial, pois eles só podem ser usados ​​uma vez por descanso em uma fogueira.

