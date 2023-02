Como usar imagens reativas do Discord 2023 (como um profissional!)

Desde a sua criação, o Discord se tornou uma escolha popular entre os jogadores. No entanto, não demorou muito para os jogadores; Discord mudou para o público mainstream. Isso significa que, agora, não apenas os jogadores típicos usam o Discord, mas também outros profissionais. Como resultado, uma nova tendência de imagens reativas do Discord está circulando online, e estamos aqui para orientá-lo a fazer isso. Então, dito isso, vamos começar!

O que são imagens reativas do Discord?

Se você assiste a transmissões ao vivo do YouTube ou do Twitch, deve ter notado que eles continuam conversando com seus amigos. Isso é obtido com a ajuda do Discord Call.

Com a técnica certa, você pode usar a voz do Discord e até mesmo o vídeo para mostrar os avatares do usuário enquanto fala. Curiosamente, isso é possível até com personagens virtuais no estilo YouTuber.

Quando o cara fala ou os ícones do alto-falante acendem, o avatar começa a se mover. Isso significa que se o usuário fala, o avatar AI fala em vez de mostrar o rosto do usuário.

Em palavras mais simples, se você usar imagens reativas do Discord, você falará e o Discord mostrará seu Avatar falando em vez de seu rosto real. Soa interessante. Não é?

Então agora os caras que estavam procurando por Avatar AI Falando no Discord, agora sabe como se chama. Agora que você sabe tudo, vamos começar como você pode criar um para seu próprio uso.

Como criar e usar imagens reativas do Discord

Se você já sabe o que são imagens reativas do Discord, talvez queira criá-las você mesmo. Portanto, certifique-se de ler este guia com atenção, caso contrário, pode haver alguns problemas e você pode enfrentar erros. A propósito, muitos usuários reclamaram recentemente que o microfone do Discord não está funcionando.

Etapa 1: crie algumas imagens PNG

Primeiro de tudo, você deve criar algumas imagens PNG. PNG significa Portable Network Graphics, embora sejam muito menos portáteis que JPG ou WEBP. Mas não estamos usando nenhum, então vamos nos ater ao PNG.

Por padrão, o Discord fornece um perfil de resolução muito baixa, ou seja, 128×128 pixels. Bem, isso é muito baixo. É por isso que recomendamos o uso de um criador de avatar. Você encontrará muitos deles online.

Usamos o Canva no nosso caso, você também pode usar. Ou você pode usar qualquer outra coisa, especialmente se encontrar algo gratuito. Estamos usando o Canva porque está prontamente disponível e trabalhar com ele é muito fácil, mesmo para iniciantes.

Normalmente, para imagens reativas do Discord, os usuários usam avatares no estilo Vtuber e versões transparentes de suas fotos de perfil do Twitch.

Para fazer isso no Canva, siga estas etapas:

Abra o Canva. Clique em Criar um projeto. No menu suspenso, clique em Tamanho personalizado. Agora defina a largura como 512px e a altura como 512px. Depois disso, clique em Criar Novo Projeto. Agora vá ao Google e procure por anime fotos. Escolha qualquer imagem de anime que você gosta. Clique com o botão direito na imagem e clique em Abrir em uma nova guia. Agora, segure essa imagem e arraste e solte-a canva. Escolha a imagem carregada e clique em Editar. No menu do lado esquerdo, clique em RemoveBG. Seu plano de fundo será removido e agora você está pronto para usar a imagem como imagem reativa do Discord. Clique em Compartilhar e então escolha Download. Isto é muito importante. Certifique-se de marcar a marca em Fundo transparente. Clique em Download.

Etapa 2: adicionar imagem à ferramenta de imagem reativa do Discord

Agora que a etapa difícil está concluída, isso é fácil. Você tem que abrir a ferramenta de imagem Discord Reactive e adicionar avatares.

No entanto, esta etapa é muito importante porque você deve integrar a imagem ao software para que as imagens funcionem durante o streaming. Siga estas etapas fáceis para integrar as imagens com a ferramenta de imagem reativa:

Acesse este link. Autorize o Discord a se integrar a esta ferramenta clicando em login. Agora Autorizar Discord novamente para confirmar que é você. Depois de logado, faça o upload das fotos. Certifique-se de enviar duas fotos. Um aparecerá enquanto você estiver quieto e o outro se moverá enquanto você fala. Você também pode carregar a mesma imagem no Falando e Inativo seção. No lado direito, marca de seleção no Efeito de salto. Agora abra o Bloco de Notas e copie os dois links no lado direito. Cole-os no bloco de notas para não esquecê-los.

Agora está tudo quase completo. A última etapa permitirá que você use essas imagens durante o streaming.

Etapa 3: criar entrada do navegador

A etapa final é integrar seu navegador ao software de streaming que você usará. O OBS Studio é a opção mais usada e usaremos a mesma coisa. Siga estas etapas para que isso funcione:

Abra o OBS Studio. Clique em Propriedades e toque em Navegador. Agora abra o bloco de notas, copie o primeiro URL e cole-o em espaço de URL. Selecione Altura e Largura como 512 porque essa é a resolução da sua imagem. Clique em OK para salvar tudo.

Agora você tem esse segundo URL. Esse segundo URL é quando você está transmitindo sozinho e não em uma chamada em grupo. Você deve manter esse URL salvo para não perdê-lo.

Agora, sempre que você começar a transmitir, seu avatar começará a falar e, portanto, o objetivo das imagens reativas do Discord será cumprido.

Lembre-se, para fazer isso funcionar, você precisa manter o OBS aberto em uma guia do navegador junto com o Discord. Contanto que ambos estejam funcionando perfeitamente, você vai se divertir.

Posso usar imagens reativas do Discord como GIF?

GIF significa formato gráfico intercambiável. Mas sim, você pode usar as imagens reativas como GIFs. Se você gostaria que criássemos um guia sobre isso, informe-nos na seção de comentários.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode usar imagens reativas do Discord. Esperamos que você tenha achado este guia muito útil. Repita-os cuidadosamente se você ficar preso em qualquer etapa e seu trabalho estará concluído. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

