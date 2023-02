Como ver a contagem de antipatia no vídeo do YouTube

É uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos, com milhões de usuários em todo o mundo. Usando-o, os usuários podem carregar, compartilhar e visualizar vídeos, tornando-o uma importante fonte de informação, entretenimento e educação.

No entanto, por mais que gostemos do YouTube, às vezes nos deparamos com um vídeo que recebeu muitos deslikes. A contagem de antipatia pode ser vista como uma medida da popularidade do vídeo ou de seu nível de recepção pelo público. Este artigo mostrará como verificar a contagem de antipatia em qualquer Vídeo do YouTube usando a extensão de antipatia do YouTube.

Por que a contagem de antipatia do YouTube não está visível?

O YouTube relata que os usuários se envolvem em “campanhas de ódio” quando a contagem de desgostos é visível publicamente ao votar intencionalmente contra criadores de conteúdo ou vídeos específicos. Essa multidão de antipatia afetou negativamente os vídeos de recapitulação no YouTube.

De acordo com o YouTube, esconder antipatias reduziria tais cenários e proporcionaria um ambiente positivo. Dessa forma, a empresa apoia a saúde mental dos criadores e promove o bem-estar em sua plataforma. Ainda é possível para os criadores visualizar os gostos e desgostos de seus vídeos, mesmo quando a contagem de desgostos está oculta.

Isso deve ajudá-los a identificar interesses e adaptar seu conteúdo de acordo. Os desgostos do YouTube estão sendo ocultados para fornecer uma comunidade mais segura, positiva e solidária. Aparentemente, esse movimento visa fornecer aos criadores, espectadores e anunciantes um ambiente melhor.

O que é a extensão Return YouTube Dislike?

“Return YouTube Dislike Extension” permite que os usuários vejam a contagem de antipatia para vídeos do YouTube usando uma extensão do navegador. Normalmente, essa extensão é instalada no navegador da web de um usuário para exibir a contagem de não gostar de cada vídeo no site do YouTube.

Isso varia de acordo com o plug-in, mas a maioria permite que os usuários visualizem a contagem de não gostar sem precisar clicar no botão de não gostar. Além de fornecer uma visão geral de como o público recebeu um vídeo, Return YouTube Dislike Extensions também fornece informações sobre sua popularidade. Além disso, algumas extensões permitem que os usuários vejam métricas como contagem de curtidas, visualizações, comentários e muito mais.

Você deve estar ciente de que as extensões Return YouTube Dislike podem variar em sua disponibilidade e funcionalidade, bem como em sua qualidade e precisão. Para encontrar uma extensão de navegador que atenda às suas necessidades e forneça informações precisas, pesquise e compare diferentes opções antes de instalar uma.

Como instalar ‘Return YouTube Dislike’

Tanto o Google Chrome quanto o Firefox são compatíveis com a extensão “Return YouTube Dislike”. Você pode baixá-lo visitando esta página, selecionando o navegador relevante e clicando nele.

Clique aqui link

e você será transferido para uma loja confiável onde poderá baixar a extensão gratuitamente (a Google Chrome Store ou o site de complementos do navegador Firefox).

Na maioria dos casos, a instalação deve levar apenas alguns segundos. Agora você pode ver a contagem de não gostar de qualquer vídeo do YouTube de que goste depois que a alteração for feita. Não haverá nada que você precise fazer para acionar isso; isso acontecerá por conta própria.

A partir de agora, a extensão ainda está em seu estado Alpha, então pode ter alguns bugs, mas geralmente funciona bem. No entanto, para facilitar, você pode verificar estas etapas:

Para instalar acesse https://returnyoutubedislike.com/install e selecione seu navegador. Clique em Adicionar ao Chrome (para Google Chrome). Então clique Adicionar extensão . Você instalou com sucesso a extensão.

Depois que o Ramal é ativado, o contador de antipatia demora alguns segundos para retornar. Além de registrar as preferências do usuário, esse contador registra seus gostos e desgostos. Você pode, no entanto, desativar esse recurso se não desejar enviar essas informações. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir:

Escolha o botão de extensões indicado pela peça do quebra-cabeça. Selecione a extensão Return YouTube Dislike. Navegue até o Configurações aba. você pode desabilitar gosto/não gosto envios alternando a opção.

Algumas perguntas frequentes— FAQs

Qual é a precisão da Return Youtube Dislike Extension?

Dependendo da extensão usada, há precisão variável. Algumas extensões dizem que as informações que fornecem são precisas e atualizadas, enquanto outras podem ter bugs ou limitações que afetam essas informações.

Existem vários fatores que podem afetar a precisão das extensões, incluindo a qualidade do código, a frequência das atualizações e a disponibilidade das APIs. Além disso, algumas extensões podem usar métodos proibidos pelos termos de serviço do YouTube, o que pode resultar em banimento ou suspensão.

Portanto, os usuários devem ter cuidado ao instalar e usar o Return YouTube Dislike Extension, pois sua precisão pode variar. Para garantir que uma extensão forneça informações precisas, pesquise e compare diferentes opções e procure avaliações e comentários de outros usuários antes de instalar.

Os deslikes prejudicam os Youtubers?

Embora o debate ainda não tenha terminado, os criadores devem ter certeza de que os comentários negativos não afetarão negativamente a audiência. Um estudo de Wojcicki e uma pesquisa interna do YouTube mostram que as curtidas não afetam significativamente o comportamento dos espectadores – e; existem exemplos do mundo real para apoiar isso.

O proprietário do canal pode ver quem não gostou?

Nem o proprietário do canal nem as pessoas que não gostaram do vídeo no YouTube podem descobrir quem não gostou do vídeo. Aqueles que clicam no botão de não gostar são anônimos, e o proprietário do vídeo e o público não são informados de suas identidades.

O YouTube o implementou para que os usuários possam se expressar livremente sem medo de repercussão e para proteger sua privacidade. Ele permite que os usuários forneçam críticas construtivas e feedback aos criadores de vídeos e cria um ambiente mais aberto e inclusivo para discussão.

O YouTube trará de volta a contagem de deslikes?

O YouTube ainda não anunciou se vai trazer de volta a contagem de deslikes. A plataforma pode optar por manter a contagem de antipatias oculta no futuro, pois não anunciou oficialmente nenhum plano para trazê-la de volta.

Foi decidido ocultar a contagem de deslikes em resposta a alegações de que bullying, negatividade e assédio online são um problema no YouTube. Para incentivar uma comunidade positiva e inclusiva, o YouTube oculta a contagem de desgostos para reduzir a ênfase no feedback negativo.

Conclusão

Pode ser útil entender a popularidade e a recepção de um vídeo entre os espectadores se você souber quantas pessoas não gostaram dele. Seja em um computador desktop ou em um dispositivo móvel, verificar a contagem de desgostos de um vídeo do YouTube é rápido e fácil.

Você pode verificar facilmente a contagem de não gostar de um vídeo seguindo as etapas mencionadas anteriormente neste guia. Então, é isso do nosso lado sobre como verificar a contagem de antipatias em qualquer vídeo do YouTube usando a extensão de antipatia do YouTube. Esperamos que você ache este guia útil. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

