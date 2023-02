Como ver postagens e comentários excluídos do Reddit 2023 (funcionando)

Se você deseja ver as postagens excluídas do Reddit, está com sorte. Aqui está o nosso guia para explicar como você pode ver postagens excluídas do Reddit gratuitamente e da maneira mais fácil possível. Fundado em 2005 como um pequeno site de rede social, o Reddit agora se tornou uma gigante plataforma de microblogging. Para ser verdade, o Reddit é a maior comunidade de quase tudo.

Infelizmente, os moderadores do Reddit têm o péssimo hábito de excluir postagens sem informar aos leitores o que foi realmente escrito. Como resultado, mais e mais pessoas estão sempre procurando maneiras de ler essas postagens excluídas. Este guia irá ajudá-lo a fazer exatamente isso.

A partir de agora, não há um método autônomo para visualizar as postagens do Reddit. No entanto, com a ajuda de certas ferramentas online, é possível visualizar postagens excluídas do Reddit. Vale ressaltar que a maioria desses aplicativos permitem a leitura de postagens antigas apenas se o Moderador não tiver excluído a postagem. Com isso em mente, vamos começar/

1. Revisão

O Revvedit é um dos melhores sites para ver postagens excluídas do Reddit. O site oferece uma aparência mínima. Você pode ver apenas um único campo de texto. Nesse campo, você precisa especificar o nome do subreddit e boom. Você verá as postagens excluídas do Reddit.

Você também pode navegar pelos resultados e encontrar qualquer coisa. O cache é armazenado por mais de um ano, então você pode ver todas as postagens removidas do Reddit no último ano.

No entanto, as postagens removidas pelo moderador não podem ser vistas. Em outras palavras, você só pode ver as postagens removidas se o autor original as tiver removido.

Outra melhor característica do Revvedit é que você pode substituir Revve em vez de Vermelho, tornando-o Revvedit e deixando o URL como está para mostrar as postagens excluídas.

2. Unddit

Depois do Revvedit, o Unddit é a ferramenta mais conveniente e rica em recursos. Estamos dizendo que é rico em recursos, pois oferece codificação de cores para diferentes postagens. O código de cores é usado para indicar quem excluiu o conteúdo. Ao contrário do Revvedit, você pode ver as postagens excluídas pelo moderador ou pelo autor.

Não é difícil usar o Unddit. Arraste o botão Unddit vermelho do site para a barra de favoritos simplesmente acessando unddit.com.

Agora que a página foi totalmente carregada, clique no marcador Unddit na barra depois de abrir o tópico excluído do Reddit que você deseja ler.

Como alternativa, você pode simplesmente substituir “unddit” por “Reddit” no URL do tópico para ir para a mesma página da web do Unddit.

O Unddit extrai informações do arquivo Pushshift e as exibe em uma interface desatualizada semelhante ao Reddit. Desde 2015, Pushshif rastreia e coleta dados de mídia social e arquiva completamente os dados do Reddit.

Para codificação de cores, as informações excluídas do Reddit pelo moderador são vermelhas, enquanto quando o conteúdo é removido pelo autor, é indicado na cor azul.

3. Archive.Org

Archive.Org ou popularmente conhecido como Wayback Machine, é uma ótima ferramenta para ver postagens excluídas do Reddit. Curiosamente, ao contrário dos sites mencionados, a máquina Wayback captura toda a Internet em vez de apenas o Reddit.

Portanto, se você deseja pesquisar algo diferente do Reddit, o Archive.Org é sua melhor opção. No entanto, para ver postagens excluídas no Reddit, você pode se atrasar um pouco.

Por exemplo, se você quiser ver uma postagem do Reddit que foi postada hoje, não poderá vê-la hoje. Mas se você sabe que uma postagem do Reddit foi excluída alguns meses atrás, você só pode fazer isso se tiver sido armazenada em cache pelo Archive.Org.

Em suma, este é um método viável se você não quiser usar os sites acima. Fora isso, não achamos a máquina Wayback muito útil.

4. Resavr

O Resavr, como o nome sugere, é uma ferramenta reserva para o Reddit. Embora possa não ser a melhor ferramenta para ler postagens excluídas, é com certeza a melhor ferramenta para ler comentários excluídos no Reddit.

O único problema aqui é que você não pode simplesmente usar links de tópicos para pesquisar algo específico. Este site é melhor para quem quer matar o tempo lendo os comentários excluídos, pois mantém o controle dos comentários do Reddit excluídos recentemente.

Para entender o contexto do tópico, você pode ver a postagem inteira, incluindo um link para o tópico original excluído do Reddit. Em outras palavras, ao visitar o site, você verá todos os comentários excluídos recentemente que podem ser lidos facilmente. Mas você terá que pesquisar muito se quiser encontrar um comentário específico.

Conclusão

Bem, é assim que você pode ver postagens e comentários excluídos do Reddit. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Infelizmente, havia ferramentas melhores como Un-Delete Reddit e Credit, mas elas não estão mais funcionando. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

perguntas frequentes

Você pode ver postagens excluídas do Reddit?

Você pode ver as postagens excluídas do Reddit usando qualquer um dos sites mencionados acima, como Revvedit, Unddit e Resavr. Você também pode usar o Wayback Machine se quiser ler postagens bem antigas do Reddit.

Como você recupera uma postagem excluída do Reddit?

Se você deseja ver uma postagem ou comentário excluído do Reddit, é possível seguir o guia acima. No entanto, se você é um usuário do Reddit e sua postagem foi excluída por um moderador, não é possível recuperá-la.

Por quanto tempo o Reddit mantém a exclusão de dados?

De acordo com a Política de Privacidade do Reddit, ele mantém os dados por no máximo 100 dias. No entanto, não é possível recuperar algo que tenha sido excluído por um moderador. Embora se você for o autor, poderá ver o motivo pelo qual foi excluído.

As postagens excluídas se foram para sempre?

Sim. A exclusão de postagens do Reddit é permanente e irreversível. Além disso, se você excluir seu perfil, após 100 dias, ele desaparecerá para sempre.

LEIA TAMBÉM: