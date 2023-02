Companhia Docas do Ceará anuncia Concurso público para Guarda Portuário

ACompanhia Docas do Ceará (CDC – CE) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo obejtivo é o provimento de 37 vagas no cargo de guarda portuário, bem como a formação de cadastro reserva.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino fundamental completo, bem como disponibilidade de 180 horas por mês para o exercício das funções estipuladas ao cargo, dentre outros requisitos especificados no edital. O salário oferecido será no valor de R$ 1.677,55, acrescido de adicional de risco de 40%, entre outros benefícios.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 6 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição está fixo em R$ 47,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva(caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos; prova discursiva;teste de aptidão física; avaliação psicológica; apresentação de exames médicos; mais curso de formação profissional. As avaliações objetivas serão realizadas no dia 9 de abril de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Efetuar a vigilância ostensiva, enquanto membro da composição da Segurança Armada, das áreaseinstalações do Porto de Fortaleza, prevista nas atribuições do posto, mantendo rigorosamenteaguarda dos bens patrimoniais e as mercadorias existentes ou depositadas;

Impedir a entrada e permanência nas dependências de pessoas e veículos que nãoestejamdevidamente autorizados;

Impedir a entrada e saída do porto de veículos carregados que não apresentemdocumentaçãohábil para a mercadoria transportada;

Verificar volumes de qualquer natureza, conduzidos nas instalações portuária, retendo oportadoresolicitando a imediata presença do Supervisor de Turno ou do Inspetor de Segurança, nos casosemque houver suspeita de irregularidade;

Impedir a atracação de qualquer embarcação não autorizada pelas autoridades competentes, salvoemcaso de emergência, solicitando instruções imediatas de seus superiores hierárquicos;

Operar com zelo e correção os equipamentos eletrônicos existentes nos postos de serviço e comunicaralterações ocorridas durante o turno, que digam respeito ao funcionamento dos mesmos;

Trajar corretamente o uniforme, de acordo com o previsto no Plano de Uniformes da GuardaPortuária, e cumprir as normas de postura e de apresentação pessoal;

Dar conhecimento imediato a seus superiores hierárquicos de serviço, de toda equalquerirregularidade ou anormalidade que por ventura constate no âmbito de suas atribuições e damissãoespecífica de seu posto;

Atuar como agente executante dentro do Grupo de Combate à Incêndio (GCI), sob as ordens diretasdoChefe do GCI (Supervisor de Turno), nas ações iniciais em casos de incêndios;

Goza de Jornada de Trabalho mensal estabelecida para toda 24h de labor, umperíodo dedescansoprevisto de 72h, perfazendo o total de 180h/mês de efetiva função.

EDITAL nº 01/2023

?