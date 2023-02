Conclusões do UFC 284: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski reacende a guerra sobre o significado de libra por libra

A última superluta do UFC entregue. Em um caso infernal, Islam Makhachev superou Alexandre Volkanovski por decisão unânime para afastar o campeão dos penas do UFC e defender o título dos leves de Makhachev na luta principal do UFC 284. A luta encabeçou um retorno estridente para Perth, na Austrália, que também viu yair rodriguez conquistar o cinturão interino dos penas com uma finalização no segundo round Josh Emmett, Jack Della Maddalena emocione a torcida de sua cidade natal com uma vitória declarada no primeiro turno e muito mais.

Com tanto para discutir, vamos ver nossas cinco maiores conclusões do UFC 284.

1. Superlutas legítimas dessa magnitude raramente acontecem no MMA, então ei, vamos em frente Começo hoje e fazer cinco entregas dentro de uma entrega para nossos campeões, vamos?

1A. De que outra forma poderíamos começar? Estou tão ridiculamente impressionado com Alexander Volkanovski. Que lutador. Que homem. Que campeão. Se você assistiu ao evento principal do UFC 284 e não ficou nem um pouco impressionado com o talento do rei dos penas, eu questiono se você sabe o que está assistindo. Antes do UFC 284, Charles Oliveira desferiu golpes mais significativos em Islam Makhachev do que qualquer outro no UFC. Sua contagem? Dezenove.

Volkanovski explodiu esse número fora da água. Ele não apenas superou Makhachev em golpes significativos (70 contra 54), mas também eliminou Makhachev no total de golpes (164 contra 95) e mostrou melhores golpes defensivos contra aquela luta do Daguestão do que qualquer um antes. De qualquer forma, Volkanovski superou todas as expectativas que muitas das mentes mais brilhantes do MMA tinham para ele. Ele ousou ser grande e saiu da noite de sábado cheirando a rosas, mesmo com a derrota. Qualquer um que destruir as ações de Volkanovski depois disso pode chutar pedras.

1B. Acabamos de assistir ao início da conversa sobre a Luta do Ano de 2023. Makhachev x Volkanovski não foi apenas um teatro deslumbrante, a multidão de Perth tornou o caso de 25 minutos uma experiência ainda mais elétrica com seu fervor de pilar a poste. Cada oscilação no momento parecia gigantesca. Se você é o UFC, você tem que levar o Volkanovski de volta para a Austrália depois disso, certo? O homem saiu como um superstar. É uma parada total. Não estraguem isso, pessoal.

Também acabamos de assistir à melhor superluta da história do UFC, pelo menos em termos de pura ação dentro da jaula. Houve sete lutas de campeão contra campeão do UFC até agora, mas nenhuma chegou perto de igualar as reviravoltas divertidas que o evento principal de sábado nos deu. Makhachev vs. Volkanovski de alguma forma excedeu o hype. Não é sempre que você pode dizer isso.

1C. A pontuação da luta será muito debatida pelo resto de 2023, tenho certeza, mas vi da mesma forma que os juízes. Eu tinha 48-47 Makhachev, com Makhachev vencendo as rodadas um, dois e quatro. As duas primeiras rodadas foram as rodadas de swing, em particular a Rodada 2. Dito isso, Volkanovski vence pelas regras do PRIDE, então entendo por que as pessoas estão chateadas. Ele causou o maior dano e fez o máximo com suas posições, e se esse bebê for mais uma ou duas rodadas, Volkanovski provavelmente conseguirá. Mas, infelizmente, não é assim que este jogo funciona.

Makhachev é o vencedor merecedor, para o bem ou para o mal. Nada de roubo aqui.

1D. É estúpido dizer que não tenho certeza se o resultado de sábado deve ser suficiente para tirar definitivamente o lugar número 1 libra por libra de Volkanovski?

Vou advertir que, ao admitir que Makhachev será meu novo número 1 na segunda-feira, assim que nossa atualização de classificação for lançada. Mas também não me sinto particularmente bem com isso. Volkanovski certamente parecia o melhor lutador do mundo na noite de sábado – um lutador que por acaso era significativamente menor do que o outro campeão à sua frente.

Se nada mais, o UFC 284 abre uma conversa real sobre o significado de libra por libra. O critério de quem vence é um confronto direto? Ou quem venceria um hipotético confronto direto se os dois lutadores fossem realmente do mesmo tamanho, em vez de apenas acertar o mesmo número na balança por 10 breves minutos no dia da pesagem? Estou dividido. É um termo tão nebuloso, neste caso, eu realmente não sei a resposta. Debate divertido, no entanto.

1E. De verdade, porém: qual peso leve do mundo realmente vai vencer Islam Makhachev?

Não tire nada daquele homem – ele derrotou Alexander Volkanovski. Isso é um grande feito, que não pode ser subestimado. Sua mudança de nível no Round 4, que acabou virando a luta, foi uma das mais bonitas que já vi. Makhachev fez da divisão dos leves seu brinquedo pessoal nos últimos sete anos, e é difícil ver alguém por aí que vai dar a ele um desafio mais completo e disputado do que Volkanovski apresentou no sábado. Beneil Dariush provavelmente tem a melhor chance com sua perigosa mistura de selvageria agarrada e força em pé, mas depois disso, continuo acreditando que estamos diante de um longo e provável reinado de recorde para o segundo filho do Daguestão.

Lembre-se, o recorde de mais defesas consecutivas de títulos leves do UFC é de apenas três. Makhachev tem o número 1 nos livros. Não vou apostar contra ele pelo número 2.

2. Meus amigos, acredito que acabamos de testemunhar o grande nivelamento de Yair Rodriguez.

Não se engane, o que Rodriguez fez com Josh Emmett? Essa foi uma performance especial. O tipo de momento culminante em que tudo finalmente se encaixa de uma maneira que eu não tinha certeza se aconteceria com ele. Pense nisso – considere a jornada que Rodriguez nos levou. Considere quanta promessa ele mostrou desde o início como o primeiro TUF: América Latina vencedor, e então como ***totalmente bizarro*** esses últimos seis anos foram realmente.

Porque, honestamente, poucas estradas foram mais estranhas. Desde meados de 2017, Rodriguez sofreu uma derrota absoluta, tipo vir a Jesus para Frankie Edgar, que implodiu todo o hype que ele tinha vindo de TUF; foi brevemente cortado pelo UFC em 2018 devido ao drama em torno de sua suposta recusa em lutar contra Zabit Magomedsharipov; conseguiu a mais fluky de todas as vitórias fluky em uma luta que ele estava literalmente a um segundo de perder contra Chan Sung Jung; desperdiçou todo o ano de 2019 na saga de Jeremy Stephens; desperdiçou todo o ano de 2020 com lesões e uma suspensão boba da USADA; perdeu sua única luta em 2021 em uma luta competitiva, mas altamente prejudicial, com Max Holloway; desperdiçou todo o ano de 2022 com um resultado sem nada de hambúrguer contra Brian Ortega, que durou quatro minutos antes de terminar com uma lesão no ombro.

Por tudo isso, Rodriguez nunca conseguiu juntar tudo. Sempre parecia que havia outro nível dentro dele, outra engrenagem esperando para ser desbloqueada.

Isso mudou no sábado.

No UFC 284, Rodriguez foi a melhor versão possível de si mesmo – dinâmico, rápido, criativo, assustadoramente ansioso para a divisão e perigoso como o inferno. O evento principal de sábado só fez sentido porque Volkanovski estava preso esperando que alguém com 145 libras se estabelecesse como um candidato atraente. Bem, considere esse contendor estabelecido. Volkanovski x Rodriguez agora é uma luta de penas tão boa quanto se poderia imaginar.

Volkanovski será o favorito, sem dúvida, mas se você duvida que o Rodriguez que apareceu no sábado é capaz de vencer qualquer um em uma determinada noite, você está louco.

3. Jack Della Maddalena é real, senhoras e senhores.

Randy Brown não é bobo em 170 libras, mas Jackie Three Names o cortou mais rápido e com mais eficiência do que qualquer um antes. Esse é o tipo de performance para lançar uma perspectiva durante a noite no tipo de luta que realmente importa. E sabe de uma coisa? Estou aqui para isso. Entre Khamzat Chimaev e Shavkat Rakhmonov, a nova era de talentos subindo na classificação dos meio-médios já era tentadora – adicionar Della Maddalena a essa mistura parece quase cruel para os velhos cavalos de batalha que ainda estão no topo da divisão.

O próprio australiano pode não estar na mesma classe ainda que os temíveis europeus orientais dos meio-médios, mas sua hora está chegando. Vamos colocar o jovem de 26 anos no top 15 e ver o quão alto ele pode voar. Dê-me Della Maddalena x Vicente Luque por toda a violência.

4. Eu questiono sua humanidade se você é capaz de assistir a reação ao vivo de Jens Pulver à sua introdução na classe do Hall da Fama do UFC de 2023 e não sentir um formigamento no fundo de sua alma.

O Hall da Fama do UFC tem sido uma mistura de truques ao longo dos anos, mas é uma honra que há muito está na mente de Pulver. Ninguém no MMA lutou por seu lugar entre os melhores do UFC de forma tão apaixonada e meticulosa quanto o primeiro campeão dos leves da promoção. E merecidamente. De muitas maneiras, Pulver se tornou uma figura esquecida da era cowboy do MMA. “Lil’ Evil” foi um dos principais fornecedores de caos da divisão muito antes de o peso leve ser uma categoria de peso real. Ele também foi um dos Quatro Cavaleiros do UFC da Miletich Fighting Systems em uma época em que o esporte corria por Bettendorf, Iowa.

O ano de Pulver em 2001, marcado por abalos sísmicos sobre Caol Uno e BJ Penn, abalou o esporte e estabeleceu porque os pesos leves mereciam seu lugar no MMA. Ele acabou à deriva no cenário global por um tempo depois disso, tendo sido uma das primeiras baixas de campeões do UFC alavancando sua posição sem sucesso para um dia de pagamento maior, mas voltou em 2007 para mais uma vez ajudar a restabelecer a posição da divisão dos leves no esporte. Seu tempo em O lutador supremo 5 ao lado de BJ Penn continua sendo a melhor temporada TUF já produziu. (De verdade, volte e veja a lista de nomes e talentos que a temporada nos deu.)

Pulver ainda teve um terceiro ato inesperado no WEC, sua estonteante finalização de 23 segundos sobre Cub Swanson marcando uma luta histórica com Urijah Faber em 2008 que ajudou a consolidar a posição da categoria pena no esporte também, assim como ele havia feito em 155 libras.

A homenagem de sábado demorou muito para acontecer, mas o UFC acertou. Não haverá um olho seco na casa para o discurso de Pulver no Hall da Fama neste verão.

5. Você sabe o que? Eu cavo a dedução de pontos por Marc Goddard em meio ao caos de Jimmy Crute x Alonzo Menifield. Não há muitos árbitros no MMA que teriam conquistado com confiança um ponto de Menifield por sua pegada na cerca do terceiro round, mas ei, essas são as regras. Só porque uma luta é um sucesso não significa que eles devam ser jogados pela janela.

A decisão de Goddard resultou em um dos empates mais divertidos que provavelmente veremos no ano. Também resultou em uma vitória moral infernal para Crute. O homem parecia estar morto nas mãos de Menifield aparentemente 600 vezes nos primeiros sete ou oito minutos daquela luta, mas de alguma forma conseguiu chegar ao outro lado. Cenas incríveis ao redor. É assim que você abre um pay-per-view. Crute já disse que quer correr de volta, então quem sou eu para discutir?

Reserve, UFC. E enquanto você está nisso, dê a esses homens uma coisinha extra financeiramente por seus problemas. Como o técnico Eric Nicksick apontou no sábado, o UFC faturou $ 6 milhões em Perth, mas apenas quatro lutadores levaram para casa $ 200.000 em bônus? E nem Crute nem Menifield receberam um bônus de vitória já orçado para o evento, apesar de Crute provavelmente perder um ano de sua carreira devido a todos os danos que Menifield infligiu?

Não, cara. Parece nojento.