Concurso Adema SE para técnico e analista tem mudança importante

O concurso Adema SE ( Administração Estadual do Meio Ambiente do Sergipe) anuncia que houveram mudanças significativas envolvendo trâmites do edital.

A comissão foi alterada e os esclarecimentos foram inseridos no Diário Oficial, na última quarta-feira, 01 de fevereiro. O grupo está formado desde o segundo semestre de 2022.

Com a mudança, houve a substituição do servidor Gilvan Dias dos Santos pelo servidor Augusto César Rabello Piva.

O grupo tem as seguintes funções:

definir os parâmetros e as etapas do concurso público, em conjunto com a empresa contratada;

elaborar edital de abertura do certame;

acompanhar as inscrições, bem como a aplicação das provas;

colaborar na resposta a requerimentos e ações judiciais ajuizadas pelos candidatos;

realizar atos necessários para publicação do resultado; e final e homologação do concurso no Diário Oficial do Estado.

Após a escolha da banca, a empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do certame. Os esclarecimentos sobre o andamento do edital, assim como supostas mudanças e alterações do cronograma, por exemplo, ficarão sob responsabilidade da banca.

Vagas concurso Adema SE

Serão ofertadas 55 vagas divididas entre 35 para analista ambiental, requisito ensino superior e 20 para técnico ambiental, que tem como requisito nível médio. Sendo assim, mediante os avanços, tudo indica que o certame será realizado no primeiro semestre de 2023. Confira a seguir a lista de cargos com requisitos: Técnico ambiental – Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais; execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas; orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental; e atuação em atividades administrativas e logísticas de apoio relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da ADEMA;

Vale lembrar que a seleção para o concurso Adema SE foi oficializada pelo governador Belivaldo Chagas no dia 29 de setembro. O órgão é responsável por estabelecer e determinar leis e medidas em prol do meio ambiente. Promessa desde 2022 O certame é promessa desde o ano de 2022. O principal intuito com o certame é recopor o quadro de profissionais, além disso, já faz tempo que um edital não é liberado pelo órgão. Vale lembrar que, por exemplo, em março de 2020, o então diretor-presidente da instituição disse que havia estudos para realizar um novo concurso público . Sobre a Adema A Administração Estadual do Meio Ambiente é uma Autarquia Estadual criada pela Lei nº 2.181, de 12 de outubro de 1978, que veio ser alterada pela Lei 5.057, de 07 de novembro de 2003, e que possibilita a execução das políticas estaduais relativas ao meio ambiente. A missão da empresa é Executar de forma transparente, ágil e eficaz a política de gestão ambiental do Estado de Sergipe.

Como visão deseja ser o centro de excelência na execução de políticas públicas ambientais, através das ações de pesquisa, fiscalização, licenciamento e monitoramento.

É importante salientar que o analista trabalha de forma que administra processos para obtenção de licenças e autorizações ambientais municipal, estadual e federal.

Elabora diagnósticos, pareceres e relatórios de controle para os órgãos ambientais e realiza o atendimento aos agentes de fiscalização. Ministra treinamentos e desenvolve os programas de educação ambiental.

Além disso, precisam possuir curso de graduação de nível superior em qualquer área e registro no órgão de classe específico quando assim couber.

Contudo, é sempre bom pontuar que existem outros requisitos básicos que também são cobrados em outras seleções pública.

Por sua vez, o técnico ambiental atua diretamente no levantamento e interpretação de dados de controle ambiental, auditorias e elabora laudos.

Como auxiliar no analista desenvolve projetos para tratamento de efluentes e controle de resíduos, analisando amostras físico-químicas e microbiológicas. Elabora programas de educação ambiental na conservação e preservação dos recursos naturais. Em sua grande maioria, o requisito é nível médio com técnico.