Concurso ALE ES: com comissão formada, edital pode sair a qualquer momento

O concurso ALE ES ( Assembleia Legislativa do Espírito Santo) pode ter edital liberado a qualquer momento. O certame já conta com comissão formada desde 2022.

Sobre a pressa no certame, o presidente do órgão, Marcelo Santos, se pronunciou: “nós vamos retomar o concurso, que é para suprir a ausência de servidores que se aposentaram”.

Ainda precisa ser feito um levantamento sobre os cargos vagos e a necessidade de composição do quadro de funcionários. Depois disso, será feita a contratação da banca. A empresa será responsável por receber as inscrições, além de viabilizar as etapas da seleção.

Vale lembrar que a comissão tem as principais funções de:

I – Identificar cargos e seus quantitativos a serem providos, de acordo com as respectivas atribuições legais das diversas funções, exercidas no âmbito da ALES, observadas as legislações referentes à organização administrativa e ao plano de cargos e salários;

Identificar cargos e seus quantitativos a serem providos, de acordo com as respectivas atribuições legais das diversas funções, exercidas no âmbito da ALES, observadas as legislações referentes à organização administrativa e ao plano de cargos e salários; II – Propor medidas de racionalização, modernização, orientação e aperfeiçoamento das legislações de organização administrativa e de pessoal com a finalidade de promover adequação de número de vagas nas respectivas carreiras, instituir ou modificar atribuições de cargos ou funções gratificadas, de modo a promover a qualidade dos recursos humanos e a eficiência na execução dos serviços;

Propor medidas de racionalização, modernização, orientação e aperfeiçoamento das legislações de organização administrativa e de pessoal com a finalidade de promover adequação de número de vagas nas respectivas carreiras, instituir ou modificar atribuições de cargos ou funções gratificadas, de modo a promover a qualidade dos recursos humanos e a eficiência na execução dos serviços; III – Sugerir cronograma com descrição das atividades a serem realizadas pelo Poder Legislativo para a realização do Concurso Público;

Sugerir cronograma com descrição das atividades a serem realizadas pelo Poder Legislativo para a realização do Concurso Público; IV – Desempenhar outras atribuições decorrentes, necessárias à consecução de seus objetivos.

Remuneração dos cargos do concurso ALE ES

Cargo Remuneração inicial Remuneração Final Técnico Legislativo Júnior R$ 2.740,78 R$ 5.701,43 Técnico Legislativo Sênior R$ 4.030,50 R$ 8.318,35 Técnico em Tecnologia da Informação R$ 4.030,50 R$ 8.318,35 Técnico em Comunicação Social R$ 4.030,50 R$ 8.318,35 Taquígrafo Parlamentar R$ 5.834,59 R$ 11.992,07 Analista em Comunicação Social R$ 5.834,59 R$ 11.992,07 Consultor Parlamentar Temático R$ 8.163,46 R$ 13.070,00 Procurador R$ 21.615,76 R$ 31.069,32

Como foi o último concurso ALE ES?

O último edital aconteceu em 2011. Ao todo a seleção contou com 16.158 inscritos. Foram 141 vagas divididas da seguinte forma:

Nível superior: 09 – Procurador de 1ª Categoria; 14 – Analista em Comunicação Social I; 20 – Taquígrafo Parlamentar Apanhador I;



Nível médio ou técnico-profissionalizante: 08 – Técnico em Comunicação Social I; 05 – Técnico em Tecnologia da Informação I; 10 – Técnico Legislativo Sênior I (Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento); 10 – Técnico Legislativo Sênior I (Biblioteca/Arquivo/Almoxarifado/ Patrimônio/Protocolo); 15 – Técnico Legislativo Sênior I (Serviços Gerais Sonorização); 50 – Técnico Legislativo Sênior I (Secretaria Legislativa/Secretaria Administrativa).



Como foram as provas?

As provas do concurso ALE ES aconteceram em Vitória, capital do Espírito Santos. Vale lembrar que o certame aconteceu mediante as seguintes fases:

a) Provas objetivas (eliminatório e classificatório) para todos os cargos;

Provas objetivas (eliminatório e classificatório) para todos os cargos; b) Prova prática de apanhamento taquigráfico (eliminatório e classificatório) somente para Taquígrafo Parlamentar Apanhador I;

Prova prática de apanhamento taquigráfico (eliminatório e classificatório) somente para Taquígrafo Parlamentar Apanhador I; c) Prova prática discursiva (eliminatório e classificatório) somente para Procurador de 1ª Categoria;

Prova prática discursiva (eliminatório e classificatório) somente para Procurador de 1ª Categoria; d) Avaliação de títulos (classificatório) para todos os cargos.

A fase objetiva contou com 60 questões e foram divididas da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos – 25

Conhecimentos Específicos – 35

A prova prática de apanhamento taquigráfico foi aplicada durante cinco minutos, de ditado feito em velocidade média de 80 palavras por minuto, seguido de tradução digitada em computador compatível com IBM/PC, em processador de texto, com prazo máximo de 2 horas.

Outros concursos

O concurso Iases (Instituto Socioeducativo do Espírito Santo) será retomado. As informações foram esclarecidas na última sexta-feira, 13 de janeiro.

O certame estava há 03 meses suspenso por ordem judicial. A partir do dia 16 de janeiro, às 10 horas, um novo cronograma será anunciado, assim como um novo período de inscrições.

A suspensão aconteceu em 2022. A decisão foi tomada pela justiça diante de supostas irregularidades na contratação do IDCAP como organizador do concurso.

De acordo com Sayonara Couto Bittencourt, juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, considerou a dispensa de licitação irregular. Isso porque não foi solicitada análise da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a banca organizadora contratada não preenche os requisitos necessários previstos na Lei de Licitações.

O Iases foi convocado por duas vezes junto ao Ministério Publico do Espírito Santo. O certame foi suspenso a fim de preservar os candidatos até que todas as informações sejam esclarecidas. Vale lembrar que a banca IDCAP ainda será responsável pela seleção.

400 vagas concurso Iases

O edital anterior ofereceu 400 vagas para agentes socioeducativos. Do quantitativo total, 00 são para mulheres e 300 para homens. É importante mencionar que há reserva de vagas para negros, assim como índios e deficientes.

Confira a seguir a lista do quantitativo de vagas por região:

Região Feminino Masculino Total de vagas Metropolitana 80 220 300 Sul 10 40 50 Norte 10 40 50 Para o cargo, a escolaridade mínima exigida é nível médio. O salário é de R$3.467,04, sendo R$3.167,04 de vencimento básico e R$300 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana. Além da etapa inicial referente à prova objetiva, os candidatos seriam submetidos às seguintes fases: Teste de Avaliação Física; Teste de Avaliação Psicológica; Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato; Curso de Formação Já as provas de redação do concurso Iases iriam acontecer no dia 04 de dezembro. Os canddiatos seriam submetidos às provas objetivas de 70 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

Informática: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões. A prova de redação, uma das etapas da seleção, contou com um texto narrativo sobre um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.