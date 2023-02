Concurso ALE TO: deputado cobra urgência no edital; saiba mais!

O concurso ALE TO ( Assembleia Legislativa do Tocantins) pode ter edital liberado em breve. Isso porque, o deputado estadual, Júnior Geo, cobra novamente posicionamento e solicita novo certame com urgência.

A casa não realiza novos certames há mais de dez anos. Com isso, há necessidade aparente para contratação de profissionais e recomposição do quadro de servidores.

Júnior reitera que, desde 2019, vem solicitando novos editais: “Nós temos agora, nesta legislatura, também a necessidade do concurso, por que se havia necessidade antes, há aproximadamente seis anos atrás, agora é ainda maior. Desde a tentativa do primeiro concurso até o momento ocorreu um aumento da demanda, servidores neste intervalado de tempo podem ter, inclusive, entrado com pedido de aposentadoria. Então, gostaria que a Casa, viesse a fazer uma comissão, um levantamento da quantidade de cargos necessários para que pudesse promover a realização do concurso da Assembleia Legislativa”.

Concurso ALE TO previsto

Foi anunciado no Diário Oficial do Estado que o orçamento de 2022 mantinha reserva de R$ 20 mil para início dos trâmites da seleção. Contudo, os planos não saíram do papel.

O TJ TO determinou que o documento saísse em até 06 meses. Com isso, o prazo, porém, só teve início após o fim do Decreto de Calamidade Pública no estado, em 31 de dezembro de 2020. Sendo assim, ele foi válido até 30 de junho de 2021 e, como não houve prorrogação, o certame deveria ter ocorrido ainda em 2021.

O concurso PM TO ( Polícia Militar do Tocantins) pode ter edital liberado a qualquer momento. Ao todo são 650 vagas e o certame avançou mais uma fase.

Isso porque, a seleção anunciou que as comissões estão formadas para soldado e oficial. O grupo vai ser responsável por escolher a banca, assim como viabilizar as etapas da seleção. Os nomes dos escolhidos foram divulgados no Diário Oficial, na última sexta-feira, 27 de janeiro.

Vagas concurso PM TO

Ao todo espera-se 650 vagas, sendo 600 para soldados e 50 para oficiais. As escolaridades são diferentes. Para soldado é preciso comprovar nível médio, já oficial, é preciso ter nível superior.

Além disso, é necessário possuir idade de 18 a 32 anos e altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. No caso de soldados, na última seleção, realizada em 2021, o inicial foi de R$ 3.330,90, após o término do curso de formação. Durante o curso, foi de R$ 1.665.

Como foi o último certame?

O último edital foi liberado em 2021. Na ocasião, foram liberados 950 vagas, 855 para homens e 95 para mulheres. A Cebraspe foi a banca responsável.

O certame contou com seis etapas, sendo elas:

a aplicação de prova objetiva e prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

segunda etapa: prova prática instrumental, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PMTO;

terceira etapa: exame de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

quarta etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório,de responsabilidade do Cebraspe;

quinta etapa: avaliação médica e odontológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMTO;

sexta etapa: investigação social e da vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMTO.

A fase objetiva contou com 60 questões divididas entre:

língua portuguesa – 20 questões

atualidades e conhecimentos sobre o estado do Tocantins – 10 questões

noções de informática – 5 questões

noções de direito – 10 questões

normas relativas a PM TO – 10 questões

raciocínio lógico – 5 questões

Por sua vez, para oficiais foram 40 vagas e teve o último edital em 2009. Foram cinco etapas:

provas objetivas e redação

prova de capacidade física

avaliação psicológica

exames médicos e odontológicos

investigação social e da vida pregressa

Os candidatos foram avaliados por meio de 50 questões na fase objetiva com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa

matemática

atualidades e conhecimentos regionais

normas pertinentes à PM TO