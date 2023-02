Concurso ALEMA avança mais uma etapa; edital nos próximos dias!

O concurso ALEMA ( Assembleia Legislativa do Maranhão) informa que foi avançado mais uma etapa rumo a liberação do edital.

A comissão organizadora foi formada. O grupo será responsável por cuidar das etapas da seleção. Veja todos os detalhes a seguir.

Comissão do concurso ALEMA

Os nomes escolhidos foram:

diretor-geral, Ricardo da Costa Silva Barbosa;

consultor legislativo Flávio Olímpio Neves Silva;

procurador-geral adjunto, Carlos Eduardo Pinheiro Rocha;

técnico de Gestão Administrativa, Luiz Carlos Noleto Chaves.

É importante destacar que o concurso ALEMA (Assembleia Legislativa do Maranhão) vai ter edital liberado nos próximos dias, de acordo com o comunicado que foi anunciado no mês passado, na segunda-feira, 30 de janeiro.

Segundo o texto, o edital vai sair dia 15 de fevereiro e a contratação da banca organizadora já foi formalizada. Destacou-se também que os candidatos que haviam realizado a inscrição no certame que foi cancelado deverão efetuar nova inscrição.

Vale lembrar que o certame chegou a ter edital publicado em dezembro de 2022, porém, devido denúncias de fraudes nas provas, foi cancelado. A FGV será a empresa responsável pela seleção.

Vagas concurso ALEMA

Estão previstas 67 vagas de provimento imediato mais 201 oportunidades para formação de cadastro reserva. Confira:

Consultor legislativo – R$14.178,80

Técnico de Gestão Administrativa – R$7.249,59

Administrador

Administrador de Recursos Humanos

Advogado

Analista de Sistemas

Analista de Suporte de Rede

Antropólogo

Arquiteto

Assistente Social

Biblioteconomista

Ciências Sociais (Sociólogo)

Contador

Controlador

Contador – Finanças Públicas

Dentista

Endodontista

Odontopediatra

Economista

Enfermeiro

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança no Trabalho

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Mecânico

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Médico Cardiologista

Médico do Trabalho

Médico

Otorrinolaringologista

Médico Ginecologista

Médico Urologista

Pedagogo

Programador de Sistemas

Psicólogo

Químico

Técnico em Comunicação Social

Revisor (Letras)

Assistente Legislativo Administrativo – R$3.320,62

Criador e Desenvolvedor de Web e Plataformas Digitais

Agente Legislativo

Tradutor e Intérprete de Libras

É importante destacar também que há o indicativo de formação de cadastro reserva no concurso Alema. Vale lembrar que na ocasião foram 28.240 inscritos, 17.508 compareceram à etapa, conforme dados da coordenadora geral da seleção, Antônia Crispim.

Requisitos concurso ALEMA

Os requisitos dos possíveis cargos são:

Agente Legislativo: Nível Médio completo com conhecimentos em Informática

Nível Médio completo com conhecimentos em Informática Tradutor e Intérprete de Libras: Nível Médio completo com Conhecimentos Específicos

Nível Médio completo com Conhecimentos Específicos Administrador: Graduação de Nível Superior em Administração com registro no Órgão ou Conselho de Classe

Graduação de Nível Superior em Administração com registro no Órgão ou Conselho de Classe Advogado: Graduação de Nível Superior em Direito com registro na OAB

Graduação de Nível Superior em Direito com registro na OAB Engenheiro de Segurança do Trabalho: Graduação de Nível Superior em Engenharia ou Arquitetura, com conhecimento específico em Segurança do Trabalho e registro no Órgão ou Conselho de Classe

Graduação de Nível Superior em Engenharia ou Arquitetura, com conhecimento específico em Segurança do Trabalho e registro no Órgão ou Conselho de Classe Taquígrafo: Graduação de Nível Superior em qualquer área reconhecida pelo MEC

Quando aconteceu o último edital?

O último concurso aconteceu em 2013 e teve a FGV como banca organizadora. Ao todo foram 92 vagas para nível médio e superior. Confira cargos:

Consultor Legislativo (nível superior)

Consultor Legislativo – 3 vagas

Técnico de Gestão Administrativa (nível superior)

Administrador – 2 vagas

Advogado – 2 vagas

Contador – 2 vagas

Engenheiro Civil – 1 vaga

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga

Médico – 2 vagas

Programador de Sistemas – 2 vagas

Analista de Sistemas – 1 vaga

Revisor – 1 vaga

Taquígrafo – 2 vagas

Assistente Legislativo (nível médio)

Agente Legislativo – 50 vagas

Técnico em Iluminação – 1 vaga

Criador e Desenvolvedor em Web e Plataformas Digitais – 2 vagas

Tradutor e Intérprete de Libras – 4 vagas

Auxiliar Legislativo Operacional (nível médio e fundamental)

Motorista – 7 vagas

Operador de Recursos Audiovisuais – 5 vagas

Eletricista de Manutenção – 2 vagas

Bombeiro Hidráulico – 1 vaga

Carpinteiro – 1 vaga

Além da prova objetiva, o certame contou com mais etapas. Por exemplo, o cargo de Consultor Legislativo realizou ainda uma Avaliação de Títulos. Algumas cargos/especialidade realizaram ainda, uma Prova Discursiva e uma Prova Prática. Veja as etapas por cada cargo:

Consultor Legislativo – Superior

Prova Escrita Objetiva

Provas Escrita Discursiva

Avaliação de Título

Técnico de Gestão Administrativa – Superior

Prova Escrita Objetiva

Prova Escrita Discursiva

Prova Prática (somente para a especialidade de Taquigrafo)

Assistente Legislativo – Médio

Prova Escrita Objetiva

Prova Escrita Discursiva (Redação)

Prova Prática (somente para Intérprete de Libras

Auxiliar Legislativo – Médio e Fundamental

Prova Escrita Objetiva

Prova Prática (somente para o cargo de Motorista)