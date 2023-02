Concurso ALEPI: presidente prevê edital no primeiro semestre de 2023

O concurso ALEPI (Assembleia Legislativa do Piauí) vai ter edital liberado no primeiro semestre de 2023. As informações são do deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí.

A comissão deve ser estabelecida nesta quarta-feira, 15 de fevereiro. “Queremos agilidade para a realização do concurso público da Alepi. Amanhã de manhã, instituiremos a comissão que ficará responsável pelo estudo do certame, inclusive quais áreas serão contempladas, cronograma, vagas etc. Já neste semestre, queremos divulgar edital“, afirmou o presidente.

Com o encontro, serão discutidos temas como cargos e quantitativo de oportunidades. A comissão será responsável por conduzir o andamento do certame, além de escolher a banca. Por sua vez, a empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Franzé já tinha falado sobre a necessidade da contratação de novos servidores.

“A casa precisa ser reestruturada na parte de pessoal. Há uma situação em que temos uma quantidade muito grande de comissionados e, por isso, temos que realinha“.

Em outro momento, o presidente da Casa afirmou sobre realizar um concurso. Dessa vez, citou sobre criação da Polícia Legislativa.

Como foi o último concurso Alepi

O certame aconteceu em 2019 e os servidores foram convocados em 2020. Ao todo foram 41 vagas para nível médio e superior.

Do quantitativo total, 20 foram para candidatos de nível médio, na carreira de assistente legislativo, nas seguintes especialidades:

Taquigrafia;

Informática;

Cerimonial Público;

Radiodifusão; e

Administrativa.

A remuneração varia a depender do cargo. Nas áreas acima, o salário prometido era de R$2.310,14. As demais vagas foram destinadas ao cargo de consultor, de nível superior, nas áreas de Biblioteconomia, Comunicação Social, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Direito e Redação de Atas e Revisão de Debates. Na situação em questão, os salários iniciais foram de R$4.068,39. Ao todo o certame contou com 16 mil inscritos.

Vagas concurso Alepi

As oportunidades foram divididas da seguinte forma:

Nível Médio – Assistente Técnico

04 vagas – Área Taquigrafia

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio com conhecimento em Taquigrafia.

04 vagas – Área Informática

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio com conhecimento em Informática.

04 vagas – Área Cerimonial Público

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio com conhecimento em Cerimonial Público.

04 vagas – Área Radio Difusão

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio com conhecimento em Rádio Difusão.

04 vagas – Área Administrativa

Requisitos: Ensino Médio com conhecimento em área Administrativa.

Nível Superior – Consultor Legislativo

04 vagas – Área Direito

Requisitos: Curso superior em Direito

04 vagas – Área de Redação de atas e revisão de debates

Requisitos: Curso superior em qualquer área com conhecimento em redação e revisão de textos

04 vagas – Área Tecnologia da Informação

Requisitos: Curso superior em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação.

04 vagas – Área Contabilidade

Requisitos: Curso superior em Ciências em Ciências Contábeis e registro no conselho competente

04 vagas – Comunicação Social/Jornalismo

Requisitos: Curso superior em Comunicação Social e ou Jornalismo e registro no conselho competente.

01 vaga – Biblioteconomia

Requisitos: Curso superior em Biblioteconomia e registro no conselho competente.

Provas

O certame contou com prova objetiva, redação e avaliação de títulos. Neste último caso, foi destinado apenas para cargos do nível superior.

A Prova Escrita Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, foi aplicada juntamente com a Redação, na cidade de Teresina, Piauí. No total, foram 50 questões de múltipla escolha.

Por sua vez, as questões foram divididas da seguinte forma;

Disciplinas Número de Questões Total de Pontos Português 10 20 Raciocínio lógico 10 20 Conhecimentos Específicos do cargo 30 60 Total 50 100

Como mencionado, o certame contou com redação. A redação do concurso ALEPI consistiu de um texto dissertativo-argumentativo, na forma de prosa e valeu 20 pontos. Para ser corrigida, os candidatos deveriam conquistar o percentual mínimo de 50% de acertos nas questões.

A prova de títulos foi para cargos de nível superior. A pontuação se deu da seguinte forma:

Categoria Pontuação Máxima Tempo de serviço público 4,0 Especialização ou MBA 1,0 Mestrado 2,0 Doutorado 4,0