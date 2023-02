Concurso ANTT: em situação de reajuste, confira os novos salários dos servidores

Os novos aprovados do concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) já serão admitidos com os novos salários, caso haja aprovação.

O pedido de certame já foi solicitado e o quantitativo de vagas é 362. Vale lembrar que está em análise uma proposta de reajuste salarial para servidores do Poder Executivo nacional. A proposta é por reajuste de 7,8% sobre a remuneração. Além disso, o Governo Federal ainda avalia aumento de 43,6% no valor do auxílio alimentação, passando de R$ 458,00 para R$ 658,00.

Se o reajuste for aprovado, os novos salários serão equivalentes a:

Analista Administrativo: R$ 14.884,56;

Especialista: R$ 16.232,65;

Técnico em Regulação: R$ 7.964,66;

Técnico Administrativo: R$ 7.563,97.

Levando em conta os valores pagos aos servidores, os reajustes seriam da seguinte forma:

Para o cargo de Analista poderá ser de R$ 1.076,99. Para o cargo de Especialista, o aumento será de R$ 1.174,53. O aumento para o aprovado no cargo de Técnico em Regulação poderá ser de R$ 576,29, enquanto que para Técnico Administrativo o aumento poderá ser de R$ 547,30.

Expectativa do concurso

O concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres ) teve outro pedido feito. Levando em conta as demandas anteriores, tudo indica que o próximo edital tenha cerca de 362 vagas.

Contudo, esse quantitativo pode ser alterado, isso porque, o órgão conta com déficit de servidores e precisa com urgência recompor o quadro de funcionários.

Vagas concurso ANTT

As vagas são para Analista, Técnico e Especialista, diante disso, as oportunidades são para nível médio e superior.

Do quantitativo mencionado, as chances serão destinadas para os seguintes cargos:

226 – Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres;

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres; 38 – Técnico Administrativo;

– Técnico Administrativo; 30 – Analista Administrativo;

– Analista Administrativo; 68 – Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres.

Contudo, apesar da necessidade e do empenho em prol do certame, a ANTT tem enviado solicitações desde o ano de 2014. Até o momento não obtiveram retorno. No pedido de 2021, o órgão solicitou um edital com 412 vagas.

Cargos vagos ANTT

De acordo com últimos estudos e levantamentos, o órgão conta com 775 cargos vagos. As vagas podem ser distribuídas do seguinte modo: Espec. Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – 326

Técnico Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – 344

Analista Administrativo – 48

Técnico Administrativo – 57 Para o cargo de técnico, o candidato deve apresentar nível médio completo. Já para os cargos de Especialista e Analista do concurso ANTT exigem formação de nível superior, com certificado reconhecido pelo MEC e especificado na área desejada. As remunerações variam a depender do cargo, sendo: Analista Administrativo Inicial: R$ 13.807,57 Final: R$ 19.564,36

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres Inicial: R$ 15.058,12 Final: R$ 21.036,46

Téc. Administrativo Inicial: R$ 7.016,67 Final: R$ 10.147,08

Carreira concurso ANTT Conheça as carreiras e atribuição dos cargos: Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres: Cargos de nível superior com atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infraestrutura, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades. Analista Administrativo: Atribuições de nível superior voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Técnico Administrativo: Atribuições de nível intermediário, voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres: Atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado às atividades de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infraestrutura, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades. Quando aconteceu o último concurso ANTT ? O último edital foi liberado em 2013 e teve a Cebraspe, antiga Cespe, como banca organizadora. O concurso ANTT ofertou 135 vagas para nível médio e superior, contudo, mais de 200 pessoas foram convocadas. Os cargos foram divididos da seguinte forma: Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres Ciências Contábeis Direito Economia Eng. Ambiental e Engenharia Florestal Engenharia Civil Engenharia Civil/Engenharia de Produção Estatística

Analista Administrativo Administração Biblioteconomia Ciência Política Ciências Contábeis Comunicação Social Direito T.I. – Desenvolvimento de Sistemas da Informação T.I. – Infraestrutura de TI.

Técnico Téc. Administrativo T. em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres

O certame contou com provas Objetivas, de conhecimentos Básicos e Específicos, contendo, respectivamente, 50 e 70 questões e prova Discursiva, julgada por redação de texto, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Já os cursos de nível superior passaram por avaliação de títulos. Na ocasião foram 18.514 inscritos, a concorrência geral do concurso ANTT ficou em, aproximadamente, 137 candidatos por vagas.