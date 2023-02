Concurso Banco do Brasil: INSCRIÇÕES PRORROGADAS; confira NOVO prazo

O concurso Banco do Brasil anuncia que as inscrições foram prorrogadas. As inscrições iriam chegar ao fim nesta sexta-feira, 24 de fevereiro.

Com a mudança, os interessados têm até às 23h59 do dia 3 de março para garantir sua candidatura. O processo deve ser realizado no site da Fundação Cesgranrio, além de pagar a taxa de R$ 50,00.

Vagas concurso Banco do Brasil

As vagas são para escriturário dividido entre Agente de Tecnologia e Agente comercial. Confira a lista:

CARGO VAGAS Escriturário – agente comercial 2.000 + 1.000 CR Escriturário – agente de tecnologia 2.000 + 1.000 CR

Vale lembrar que os aprovados poderão atuar nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

O edital informa que o aprovado fará jus ao valor de R$ 3.622,23. Contudo, serão acrescidos demais benefícios como:

Auxílio alimentação/refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o requisito é certificado de nível médio em uma instituição reconhecida pelo MEC.

Funções

De acordo com o edital do concurso Banco do Brasil, as principais funções do cargo são:

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

Preparação de correspondências;

Preparação e processamento de documentos;

Atualização de registros;

Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;

Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;

Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

Qualidade das informações prestadas;

Qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Como serão as provas do BB?

Os interessados serão avaliados além da prova objetiva, pelas demais fases:

Prova de Redação: de caráter eliminatório, que deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as): de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Procedimentos Admissionais e Perícia Médica: de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Banco do Brasil.

A etapa objetiva do concurso Banco do Brasil está marcada 24 de abril de 2023, 5 horas e serão 70 questões entre conhecimentos básicos e específicos. Para acessar o edital completo, clique aqui.

Convocações

Thiago Borsari, diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB, informou que as convocações serão imediatas, levando em fala que o certame será concluído no dia 14 de julho.

Sendo assim, as chamadas já devem ocorrer no início do segundo semestre de 2023. De acordo com o diretor, cerca de dois mil funcionários do BB se aposentam anualmente.

Diante disso, o banco se prepara para contratar os aprovados nas vagas imediatas e na formação de cadastro reserva. É importante destacar que no edital de 2021, todos os aprovados foram convocados logo no primeiro e único ano de validade da seleção.

Sobre as contratações, o diretor Thiago Borsari explicou em entrevista sobre a intenção de convocar todos os candidatos que estiverem fora do número previsto de vagas efetivas.

Vale lembrar que as primeiras convocações já devem acontecer no início do segundo semestre de 2023, em julho. Tânia Schmidt, executiva de tecnologia, falou sobre a grandiosidade do certame e ressaltou que os aprovados para o cargo de Agente de Tecnologia irão trabalhar junto a Diretoria do Banco do Brasil. Além disso, explicou que o concurso BBTS (BB Tecnologia e Serviços S.A.) refere-se a uma outra empresa.

Vagas do concurso Banco do Brasil por região

De acordo com o edital, as oportunidades para os dois cargos ofertados são:

Região Vagas imediatas Cadastro reserva Total Norte 196 58 254 Nordeste 500 92 592 Centro-Oeste 193 267 460 Sudeste 763 383 1.146 Sul 348 200 548

Estados Vagas imediatas Cadastro reserva Total SP e DF 2.000 1.000 3.000

De acordo com levantamentos, os três estados que mais ofertam vagas são São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Veja a seguir as oportunidades para ampla concorrência e cotas:

AC PcD Negros Vagas imediatas 315 29 85 Vagas em cadastro reserva 169 19 43

AC PcD Negros Vagas imediatas 111 11 30 Vagas em cadastro reserva 92 10 25

Distrito Federal – 265 vagas

AC PcD Negros Vagas imediatas 40 3 11 Vagas em cadastro reserva 158 11 42

Os aprovados no cargo de Agente de Tecnologia serão alocados em São Paulo e Distrito Federal. Para este público, são 3 mil vagas, sendo 2 mil para vagas imediatas e mil para cadastro reserva.