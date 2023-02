Concurso Banrisul: SAIU o resultado das provas objetivas; confira aqui

O concurso Banrisul (Banco do Rio Grande do Sul) anuncia que está disponível o resultado da prova objetiva. A Cesgranrio é a banca responsável pela seleção.

Vale lembrar que o certame oferta 824 vagas de nível médio, com salários iniciais de R$ 2.963,01 (após 90 dias), além de vários benefícios.

Clique aqui e consulte o resultado das provas objetivas

Ao todo foram 113.248 inscrições e o município com maior concorrência foi Pelotas. É importante destacar que o edital pode sofrer acréscimo de 511 vagas neste ano, em 2023, segundo informações do diretor institucional. As vagas são para carreira de Escriturário.

Vagas concurso Banrisul

Sobre a situação, afirmou: “Esses 824 que constam no edital foi um número que levantamos em estudos. Além desse quantitativo, nós estabelecemos, em acordo com a representação sindical, a reposição das pessoas que aderiram ao PDV. Tivemos 511 adesões, então além das 824 vagas, o banco faria a reposição dessas 511. Esse movimento vai acontecer ao longo de 2023?.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e as remunerações tendem a mudar após 90 dias. Isso porque, segundo o edital, os aprovados terão ganhos iniciais de R$2.664,93, que, após 90 dias, passarão para R$2.963,01. Vale lembrar que acrescido à remuneração inicial, os aprovados ainda receberão benefícios, como por exemplo:

Auxílio cesta-alimentação de R$1.173,54;

Auxílio-refeição de R$1.014,42;

Plano de saúde médico e odontológico;

Plano de previdência privada;

Possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários, entre outros benefícios.

Mediante isso, os ganhos totais dos aprovados no concurso Banrisul poderão chegar a R$5.150,97. Os aprovados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Cota concurso Banrisul

A intenção é atuar de forma direta para diminuir as desigualdades. O projeto de cotas é um ato de reparação histórica e cultural.

Essa é uma forma de encorajar de forma ativa a atuação dos órgãos, públicos e privados, para as ações afirmativas ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas sujeitas ao racismo, à discriminação racial e a formas correlatas de intolerância.

Vale destacar que o Brasil é um país que mais assassina trans em comparação com outros países. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) por meio do decreto nº 19.050, aponta que a média de vida da população trans é de 35 anos. Portanto, o Banrisul está sendo pioneiro na oferta de vagas para este público no cargo de escriturário.

Como foram as provas?

As provas do concurso Banrisul aconteceram no dia 22 de janeiro de 2023 e ao todo foram quatro horas e meia de duração. O certame foi composto de uma única etapa e os candidatos serão submetidos ao total de 80 questões distribuídas entre:25 de Conhecimentos Básicos e 55 de Conhecimentos Específicos. Confira a tabela de acordo com o quantitativo:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa: 15 questões com valor de um ponto cada;

Matemática: cinco questões com valor de um ponto cada; e

Atualidades do Mercado Financeiro: cinco questões com valor de um ponto cada.

Conhecimentos Específicos

Matemática Financeira: dez questões com valor de um ponto cada;

Conhecimentos Bancários: dez questões com valor de um ponto cada;

Conhecimentos de Informática: dez questões com valor de um ponto cada;

Vendas e Negociação: 20 questões com valor de dois pontos cada; e

Ética e Diversidade: cinco questões com valor de um ponto cada.

Após a realização das provas do concurso Banrisul e análise dos pontos é que os aprovados serão encaminhados as unidades que disponibilizam vagas no edital.

Vale lembrar que a aprovação exige que o candidato obtenha 50% ou mais do total de pontos das provas objetivas, além de 50% ou mais nas áreas de Conhecimentos Básicos ou Específicos. O candidato, ainda, não poderá obter nota zero em qualquer uma das oito disciplinas.

Clique aqui para acessar o edital completo.