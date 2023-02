Concurso Câmara de Natal: o que falta para sair o edital?

O concurso Câmara de Natal avançou mais uma fase rumo ao edital. Mas, o que falta para sair o tão esperado edital com 47 vagas mais cadastro reserva?

Vale lembrar que a banca foi contratada e a Fucern será a organizadora desta seleção.O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira, 6.

Os passos até liberação do documento e abertura das inscrições são a finalização do cronograma e dos demais trâmites finais.

Com isso, espera-se que o edital seja liberado até maio. É importante frisar que as oportunidades são para nível médio e superior.

Vagas concurso Câmara de Natal

Por mais que as vagas e cargos já tenham sido confirmados, o projeto básico, que funciona como o espelho do edital, inclui uma oferta de vagas maior e com a inclusão de outra carreira, sendo ela a de guarda legislativo, de nível médio.

Segundo o documento, são 57 oportunidades e não 47 como falado anteriormente para as seguintes carreiras:

nível médio: técnico legislativo (12) e guarda legislativo (dez); e

nível superior: assistente legislativa (35).

Para a carreira de técnico, as vagas esperadas estão divididas entre áreas de Administração (cinco), Eletroeletrônica (uma), Eventos (duas), Manutenção e Suporte em Informática (duas) e Rede de Computadores (duas).

Os candidatos que desejam seguir carreira de assistente poderá escolher as seguintes áreas: administrador (quatro), geral (12), arquivista (uma), arquiteto urbanista (uma), Biblioteconomia (uma), contador (três), economista (uma) e engenheiro civil (uma) e da computação (duas).

As demais vagas são Gestão Pública (três), jornalista (uma), Letras (duas), Pedagogia (uma), pregoeiro (uma) e web design (uma).

O certame está em fase de escolha da banca. Após esses trâmites, o edital poderá ser finalmente divulgado. Mediante os prazos necessários, essa etapa deve ser finalizada em 2023.

Detalhes Câmara de Natal RN

Desde maio, a necessidade do concurso Câmara de Natal RN foi apresentada à Casa Legislativa. Sobre recomposição do quadro, é fundamental que haja contratação de novos funcionários do Departamento Legislativa e TI.

A diretora geral, Iracy Gois explicou sobre a seleção:

“Será o primeiro concurso para o quadro geral da Câmara, que precisa, por exemplo, de um setor de TI completo, com profissionais qualificados e efetivos, assim como no setor Legislativo que necessita ser recomposto, devido à aposentadoria dos servidores. De modo geral, a Câmara passa por um processo de renovação do seu quadro e estamos considerando, a princípio, a recomposição de vacância ocasionada por processos de aposentadoria em aberto“.

Com isso, os cargos serão para os cargos de assistentes legislativos e técnicos legislativos, com exigências de níveis médio e superior.

Quando aconteceu o último edital?

O último edital do concurso Câmara de Natal RN aconteceu em 2016. Na ocasião, o concurso foi direcionado para guarda legislativo. A jornada de trabalho era de 40 horas semanais ou 24 horas diárias, com intervalo de 72 horas.

A banca responsável pela seleção foi a Comperve e os ganhos iniciais eram de R$1,4 mil e poderiam ser acrescidas de benefícios e adicionais previstos em lei.

Além de provas objetivas, os candidatos foram submetidos teste de aptidão física e curso de formação. Ao todo foram 60 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez questões);

Matemática (dez); e

Conhecimentos Específicos (40).

Mais concurso para o Nordeste

Há mais oportunidades para o Nordeste, inclusive vagas para o Rio Grande do Norte. Um dos maiores quantitativos de vagas são para o concurso do Banco do Brasil.

As inscrições estão abertas! Confira as chances:

O estado do Nordeste recebe 592 vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva. Confira a lista e veja as oportunidades de cada estado:

Estado Vagas CR Total AL 31 2 33 BA 149 21 170 CE 51 6 57 MA 70 12 82 PB 42 4 46 PE 72 32 104 PI 39 7 46 RN 26 6 32 SE 20 2 22

Vale lembrar que os aprovados do certame poderão atuar nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

O edital informa que o aprovado fará jus ao valor de R$ 3.622,23. Contudo, serão acrescidos demais benefícios como:

Auxílio alimentação/refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.